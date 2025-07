Social Media - Tiktok-Trend Roaccutan: Doch das Akne-Mittel ist umstritten

Roaccutan, ein starkes Medikament gegen Akne, erlebt eine neue Popularitätswelle. Junge Leute preisen die Wirksamkeit des Medikaments in den sozialen Medien an. Auch in der Schweiz wird es zunehmend verschrieben. Auf die teils heftigen Nebenwirkungen machen jedoch nicht alle aufmerksam.