Viele Nebenwirkungen - Akne bekämpfen mit Roaccutan: Doch Fachleute warnen davor

Roaccutan, ein starkes Medikament gegen Akne, erlebt eine neue Popularitätswelle. Junge Frauen preisen die Wirksamkeit des Medikaments in den sozialen Medien an. Auch in der Schweiz wird es trotz möglicherweise starker Nebenwirkungen zunehmend verschrieben.