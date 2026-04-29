Das US-Aussenministerium kündigt eine limitierte Sonderserie von Reisepässen mit einem Porträt von Donald Trump an.

Die Ausgabe erfolgt anlässlich des 250. Jubiläums der USA und soll Antragsstellern in der Hauptstadt Washington D.C. standardmässig ausgestellt werden.

Zahlreiche Stimmen in den sozialen Medien ziehen in dem Vorhaben Parallelen zur Selbstdarstellung autoritärer Machthaber.

Das Bild im Pass orientiert sich am offiziellen Porträt aus Trumps zweiter Amtszeit.

Legende: Beispiel-Druck der Sonderedition. Parallel bleibt das bisherige Design ausserhalb der Hauptstadt bestehen. Wer online oder bei anderen Behörden einen Pass beantragt, erhält weiterhin die klassische Version. Keystone/Jon Elswick

In einem Post auf der Plattform X verweist der offizielle Account des Weissen Hauses auf frühere Beispiele politischer Symbolik. So veröffentlicht er ein Foto eines Washington-Metro-Tickets von 2009 mit dem Porträt von Barack Obama.

Dabei handelt es sich um ein Tagesticket vom Tag der Amtseinführung Obamas. Ein solches Ticket wurde auch am Tag der Amtseinführung von Donald Trump mit dessen Abbild ausgegeben.

Trumps Porträt in den US-Reisepässen reiht sich in mehrere Initiativen ein, mit denen der Präsident seine Präsenz im öffentlichen Raum bereits verstärkt hat.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Donald J. Trump United States Institute of Peace. Im Dezember wurde der Name des US-Präsidenten an der Gebäudefassade in Washington hinzugefügt. Die Bundesinstitution ist eigentlich eine unabhängige, überparteiliche Einrichtung für die Konfliktprävention. Bildquelle: Reuters/Brian Snyder. 1 / 8 Legende: Donald J. Trump United States Institute of Peace Im Dezember wurde der Name des US-Präsidenten an der Gebäudefassade in Washington hinzugefügt. Die Bundesinstitution ist eigentlich eine unabhängige, überparteiliche Einrichtung für die Konfliktprävention. Reuters/Brian Snyder

Bild 2 von 8. President Donald J. Trump International Airport. Der Flughafen in Trumps Wahlheimat Palm Beach soll ab dem 1. Juli umbenannt werden. Der Gouverneur Floridas unterzeichnete jüngst ein entsprechendes Gesetz. Ausstehend ist die Bestätigung der Luftfahrtbehörde FAA. Bildquelle: Getty Images/Eva Marie Uzcategui. 2 / 8 Legende: President Donald J. Trump International Airport Der Flughafen in Trumps Wahlheimat Palm Beach soll ab dem 1. Juli umbenannt werden. Der Gouverneur Floridas unterzeichnete jüngst ein entsprechendes Gesetz. Ausstehend ist die Bestätigung der Luftfahrtbehörde FAA. Getty Images/Eva Marie Uzcategui

Bild 3 von 8. Unterschrift auf Dollarnoten. Seit über einem Jahrhundert säumen zwei Unterschriften die US-Banknoten: Diejenige des amtierenden Finanzministers und des Schatzmeisters. Letztere soll jetzt zugunsten Trumps verschwinden. Bildquelle: Getty Images/Mark Wilson. 3 / 8 Legende: Unterschrift auf Dollarnoten Seit über einem Jahrhundert säumen zwei Unterschriften die US-Banknoten: Diejenige des amtierenden Finanzministers und des Schatzmeisters. Letztere soll jetzt zugunsten Trumps verschwinden. Getty Images/Mark Wilson

Bild 4 von 8. Trump Coin. Anlässlich der Feierlichkeiten rund um das 250-jährige Bestehen der USA will das Finanzministerium im Sommer eine Sammlermünze mit dem Konterfei Trumps in den Umlauf bringen. Noch sind viele Details unklar – etwa wie viel die Münze wert sein soll. Bildquelle: Reuters/U.S. Mint. 4 / 8 Legende: Trump Coin Anlässlich der Feierlichkeiten rund um das 250-jährige Bestehen der USA will das Finanzministerium im Sommer eine Sammlermünze mit dem Konterfei Trumps in den Umlauf bringen. Noch sind viele Details unklar – etwa wie viel die Münze wert sein soll. Reuters/U.S. Mint

Bild 5 von 8. «Trump Class»-Kriegsschiffe. Im Dezember präsentierte der US-Präsident Pläne für zwei neue Kriegsschiffe. Die neuen Schiffe sollen teilweise doppelt so gross sein wie ihre Vorgänger, schreibt die «New York Times» über Trumps Pläne. Bildquelle: Reuters/Jessica Koscielniak. 5 / 8 Legende: «Trump Class»-Kriegsschiffe Im Dezember präsentierte der US-Präsident Pläne für zwei neue Kriegsschiffe. Die neuen Schiffe sollen teilweise doppelt so gross sein wie ihre Vorgänger, schreibt die «New York Times» über Trumps Pläne. Reuters/Jessica Koscielniak

Bild 6 von 8. Trump Kennedy Center. Seit Dezember 2025 trägt das Kulturzentrum in der Hauptstadt, das postum in Gedenken an John F. Kennedy nach ihm benannt wurde, offiziell den Namenszusatz des amtierenden Präsidenten. Bildquelle: Getty Images/Jabin Botsford. 6 / 8 Legende: Trump Kennedy Center Seit Dezember 2025 trägt das Kulturzentrum in der Hauptstadt, das postum in Gedenken an John F. Kennedy nach ihm benannt wurde, offiziell den Namenszusatz des amtierenden Präsidenten. Getty Images/Jabin Botsford

Bild 7 von 8. Trump Gold Card. Gegen eine Gebühr von einer Million US-Dollar sollen Ausländerinnen und Ausländer ein beschleunigtes Aufenthaltsrecht in den USA erhalten. Bildquelle: Getty Images/Will Oliver. 7 / 8 Legende: Trump Gold Card Gegen eine Gebühr von einer Million US-Dollar sollen Ausländerinnen und Ausländer ein beschleunigtes Aufenthaltsrecht in den USA erhalten. Getty Images/Will Oliver

Bild 8 von 8. TrumpRX.gov. Über das nach Trump benannte Portal der US-Regierung können verschreibungspflichtige Medikamente bezogen werden. Sie ist Teil von Trumps Strategie zur Senkung der Gesundheitskosten. Bildquelle: Getty Images/Aaron Schwartz. 8 / 8 Legende: TrumpRX.gov Über das nach Trump benannte Portal der US-Regierung können verschreibungspflichtige Medikamente bezogen werden. Sie ist Teil von Trumps Strategie zur Senkung der Gesundheitskosten. Getty Images/Aaron Schwartz Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Details zur genauen Auflage der Reisepass-Sonderedition und zur Dauer der Verfügbarkeit sind nicht bekannt.