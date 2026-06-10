Mit dieser Show hatten die Fans nicht gerechnet. Taylor Swift erschien überraschend bei der Premiere von «Toy Story 5».

Taylor Swifthat überraschend am Dienstagabend die Premiere von «Toy Story 5» in Los Angeles besucht. Sie betrat die Bühne des Dolby Theatres, setzte sich ans Klavier und präsentierte erstmals ihren Song «I Knew It, I Knew You», den sie für den neuen Film geschrieben hat. Der Titel wurde erst Anfang Juni veröffentlicht, sorgte jedoch bereits innerhalb kürzester Zeit für grosse Aufmerksamkeit und stellte mehrere Streaming-Rekorde auf. Beispielsweise auf Spotify verzeichnete der Titel 8.8 Millionen gefilterte Streams am ersten Tag. Vor dem Publikum erklärte sie, dass sie die «Toy Story»-Reihe seit vielen Jahren begleitet und die Zusammenarbeit für sie etwas ganz Besonderes sei.

Emotionales Duett mit Randy Newman

Für zusätzliche Begeisterung sorgte ein weiterer prominenter Gast: Komponist Randy Newman, der die Musik der bisherigen «Toy Story»-Filme geprägt hat. Gemeinsam mit Swift performte er den Klassiker «You've Got a Friend in Me», der seit dem ersten Film von 1995 untrennbar mit dem Franchise verbunden ist. Das Publikum feierte das unerwartete Duett begeistert.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Taylor Swift überrascht das Premierenpublikum mit einem Live-Auftritt. Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney . 1 / 4 Legende: Taylor Swift überrascht das Premierenpublikum mit einem Live-Auftritt. Facebook/Pixar-Disney

Bild 2 von 4. Der Komponist Randy Newman kam zu Swift auf die Bühne. Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney . 2 / 4 Legende: Der Komponist Randy Newman kam zu Swift auf die Bühne. Facebook/Pixar-Disney

Bild 3 von 4. Gemeinsam sangen sie den Toy Story-Klassiker «You've Got a Friend in Me». Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney . 3 / 4 Legende: Gemeinsam sangen sie den Toy Story-Klassiker «You've Got a Friend in Me». Facebook/Pixar-Disney

Bild 4 von 4. «Toy Story 5» kommt am 19. Juni in die Kinos. Bildquelle: Pixar-Disney . 4 / 4 Legende: «Toy Story 5» kommt am 19. Juni in die Kinos. Pixar-Disney Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Toy Story 5» kommt am 19. Juni in die Kinos. Der neue Film aus dem Hause Pixar zählt zu den meist erwarteten Animationsproduktionen des Jahres.

Taylor Swift ist die reichste Musikerin der Welt Box aufklappen Box zuklappen Ein Bericht über Taylor Swifts Finanzen hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1.6 Milliarden Franken erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt.