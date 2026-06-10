Taylor Swifthat überraschend am Dienstagabend die Premiere von «Toy Story 5» in Los Angeles besucht. Sie betrat die Bühne des Dolby Theatres, setzte sich ans Klavier und präsentierte erstmals ihren Song «I Knew It, I Knew You», den sie für den neuen Film geschrieben hat. Der Titel wurde erst Anfang Juni veröffentlicht, sorgte jedoch bereits innerhalb kürzester Zeit für grosse Aufmerksamkeit und stellte mehrere Streaming-Rekorde auf. Beispielsweise auf Spotify verzeichnete der Titel 8.8 Millionen gefilterte Streams am ersten Tag. Vor dem Publikum erklärte sie, dass sie die «Toy Story»-Reihe seit vielen Jahren begleitet und die Zusammenarbeit für sie etwas ganz Besonderes sei.
Emotionales Duett mit Randy Newman
Für zusätzliche Begeisterung sorgte ein weiterer prominenter Gast: Komponist Randy Newman, der die Musik der bisherigen «Toy Story»-Filme geprägt hat. Gemeinsam mit Swift performte er den Klassiker «You've Got a Friend in Me», der seit dem ersten Film von 1995 untrennbar mit dem Franchise verbunden ist. Das Publikum feierte das unerwartete Duett begeistert.
-
Bild 1 von 4. Taylor Swift überrascht das Premierenpublikum mit einem Live-Auftritt. Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney .
-
Bild 2 von 4. Der Komponist Randy Newman kam zu Swift auf die Bühne. Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney .
-
Bild 3 von 4. Gemeinsam sangen sie den Toy Story-Klassiker «You've Got a Friend in Me». Bildquelle: Facebook/Pixar-Disney .
-
Bild 4 von 4. «Toy Story 5» kommt am 19. Juni in die Kinos. Bildquelle: Pixar-Disney .
«Toy Story 5» kommt am 19. Juni in die Kinos. Der neue Film aus dem Hause Pixar zählt zu den meist erwarteten Animationsproduktionen des Jahres.
Taylor Swift ist die reichste Musikerin der Welt
Ein Bericht über Taylor Swifts Finanzen hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1.6 Milliarden Franken erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt.
Wählen Sie SRF als Ihre bevorzugte Quelle bei Google
Schneller das sehen, was für Sie relevant ist: Mit wenigen Klicks können Sie bei der Google-Suche Ihre bevorzugten Nachrichtenquellen hinterlegen. So auch SRF.
Über diesen Link gelangen Sie zu den Quelleneinstellungen in Ihrem Google-Konto, wo SRF zur Auswahl bereit steht. Klicken Sie das Kästchen an – nun wird die Zusammenstellung der Nachrichtenquellen personalisiert. Sie sehen häufiger Inhalte von SRF in den Ergebnissen.