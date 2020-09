Der Kreml-Kritiker war am 20. August auf einem Flug in Russland zusammengebrochen und in eine Klinik in Sibirien gebracht worden. Später wurde er auf Drängen seiner Familie in die Charité in Berlin verlegt.

Die deutsche Regierung teilte nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr mit, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sei.

Nawalny befindet sich nach wie vor in Spitalpflege in Berlin. Vor einer Woche wurde er jedoch aus dem künstlichen Koma geweckt. Der Patient reagiere auf Ansprache, hiess es in einer Erklärung des Spitals. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien aber weiterhin nicht auszuschliessen.