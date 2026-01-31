Inmitten wachsender Kriegssorgen sollen sich im Iran mehrere Explosionen ereignet haben.

Betroffen sind gemäss iranischen Medien Bandar Abbas und Teheran.

Bei einer Explosion in der Hafenmetropole Bandar Abbas im Süden des Landes am Persischen Golf seien eine Person getötet und 14 Menschen verletzt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Augenzeugen berichteten auch von einer Explosion und aufsteigendem Rauch nahe der Hauptstadt Teheran. Einem Behördenvertreter zufolge war jedoch lediglich Schilf an einem Fluss in Brand geraten, wie iranische Medien berichteten.

Das iranische Online-Portal «Nur News» berichtete zudem unter Berufung auf den Feuerwehrchef der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes, dass sich dort eine Gasexplosion ereignet habe. Den Angaben nach gab es vier Tote.

Nachrichtenagentur dementiert Gerüchte

Iranische Medien und Behörden haben die zwei Explosionen auf Gaslecks zurückgeführt. In der Hafenstadt Bandar Abbas handele es sich nach einer ersten Einschätzung um ein solches Leck, sagte der örtliche Feuerwehrchef Mohammed in einem von der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichten Video. Auch im Fall der Explosion in der Stadt Ahwas mit vier Toten berichtete die Zeitung «Tehran Times» von einem Gasunglück.

Die Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) nahesteht, dementierte Gerüchte, wonach die Explosion in Bandar Abbas ein Anschlagsversuch auf den Kommandeur der IRGC-Marine, Aliresa Tangsiri, gewesen sei.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna veröffentlichte ein Foto einer teilweise zerstörten Häuserfront eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Der Grund für die Explosion sei noch unklar, hiess es.

Israel soll jede Verantwortung zurückweisen. Zwei Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, ihr Land sei nicht in die Explosionen verwickelt. Dies lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Sorge vor einem Krieg

In Kürze beginnt ein dreitägiges Marinemanöver der iranischen Revolutionsgarden im Persischen Golf, an dem auch China und Russland teilnehmen sollen. Hintergrund sind militärische Spannungen.

US-Präsident Donald Trump hatte eine Flotte samt Flugzeugträger in die Region verlegt. Der Republikaner hatte der Führung in Teheran wiederholt gedroht, in dem Land einzugreifen, nachdem der Sicherheitsapparat brutal gegen Proteste vorgegangen war.