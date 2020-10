Am Sonntag hat ein 29-jähriger Deutscher einen jüdischen Student vor einer Synagoge in Hamburg mit einem Klappspaten angegriffen und schwer verletzt.

Der mutmassliche Täter wurde verhaftet.

Die Ermittler werten den Angriff nach ersten Erkenntnissen als versuchten Mord – mutmasslich aus Judenhass.

Wegen der Bedeutung des Falles und wegen eines möglichen extremistischen Hintergrundes habe die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Beamte des Staatsschutzes sind im Einsatz.

Der 29-jährige Deutsche mit kasachischen Wurzeln soll einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten am Sonntag vor einer Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben. Der Student erlitt nach Angaben der Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen, wurde nach Informationen des «Hamburger Abendblattes» aber auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.

Bislang polizeilich unbekannt

«Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Mittäter vor», hiess es in einer Erklärung. Der mutmassliche Täter sei unter einer Berliner Adresse gemeldet. Eine Überprüfung in Berlin habe aber ergeben, dass er dort seit 2019 nicht mehr wohnt. «Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Hamburg-Langenhorn, in der sich der Beschuldigte unangemeldet aufhielt», hiess es weiter. In der Nacht zum Montag sei die Wohnung durchsucht worden. «In der Wohnung wurden Datenträger sichergestellt, deren Auswertung andauert.»

Legende: Nach der Attacke vor einer Synagoge in Hamburg liegen Blumen, Kerzen und ein Aufruf für eine offene Gesellschaft am Ort der Tat. Keystone

Der Mann sei bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Nach seiner Festnahme hatten die Ermittler einen Zettel mit einem handschriftlich aufgemalten Hakenkreuz in seiner Hosentasche gefunden. «Die Ermittlungen zur Herkunft der vom Beschuldigten getragenen Bundeswehruniform dauern ebenfalls an», hiess es.