Was bisher bekannt ist – und was nicht

Was ist passiert? Am Sonntag ereigneten sich die ersten sechs Explosionen zwischen 8.45 Uhr und 9.05 Uhr Ortszeit. Die Anschläge trafen drei Kirchen und drei Luxushotels, sie wurden der Regierung zufolge von insgesamt sieben Selbstmordattentätern ausgeführt.

Wo ereigneten sich die Anschläge? Die drei Kirchen befinden sich in der Hauptstadt Colombo, in Negombo und in Batticaloa. Die drei Fünf-Sterne-Hotels liegen im Umkreis von zwei Kilometern innerhalb des Geschäfts- und Einkaufsviertels Colombos. Weitere Explosionen ereigneten sich in Vororten von Colombo.

Konnten weitere Explosionen verhindert werden? Ja. Am Sonntagabend wurde der Luftwaffe zufolge in der Nähe des grössten Flughafens der Insel ein Sprengsatz gefunden und entschärft. In der Nähe eines der Anschlagsorte wurde zudem am Montag ein Sprengsatz in einem geparkten Auto gefunden. An einer Bushaltestelle wurden 87 Zünder sichergestellt.

Wie viele Opfer gibt es bis jetzt? Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer gemäss Polizei auf mindestens 320 gestiegen. Laut Unicef sind unter den Todesopfern 45 Kinder. Mehr als 500 weitere Menschen liegen im Spital. Unter den Opfern befanden sich viele Christen, die in den betroffenen Kirchen den Ostergottesdienst feierten. Unter den Toten waren mehr als 30 Ausländer aus mindestens zwölf Ländern. Darunter sind auch zwei Schweizer und enge Angehörige einer schweizerisch-srilankischen Familie, wie das EDA bestätigt.

Wer hat die Anschläge verübt? Die Anschläge in Sri Lanka waren nach ersten Erkenntnissen der Regierung als Vergeltung für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März gedacht.

Zuvor machte die Regierung die einheimische islamistische Gruppe National Thowheeth Jamaath verantwortlich. 42 Verdächtige wurden festgenommen. Einer ist laut Polizei syrischer Staatsbürger.

Mittlerweile hat der IS die Tat für sich beansprucht. Die Regierung ging bereits zuvor davon aus, dass die einheimische Gruppe die Anschlagsserie nicht ohne Hilfe aus dem Ausland verübt hat.

Gab es Hinweise auf die Anschläge? Ja. Die Polizei in Sri Lanka hatte Hinweise auf mögliche Angriffe auf Kirchen und Touristenziele. Die ersten Hinweise von ausländischen Geheimdiensten lagen laut Kabinettssprecher Rajitha Senaratne bereits am 4. April vor.

Es müsse untersucht werden, warum keine Massnahmen ergriffen worden seien, sagte Premier Ranil Wickremesinghe. Er sei nicht informiert worden. Der Kabinettssprecher entschuldigte sich im Namen der Regierung: «Wir tragen die Verantwortung, es tut uns sehr leid.»

Wie geht es jetzt weiter? Experten aus dem In- und Ausland sollen für Aufklärung sorgen. Staatspräsident Maithripala Sirisena hat ein Team einberufen, das die Anschlagsserie untersuchen soll. Interpol kündigte an, Spezialisten aus den Bereichen Tatortuntersuchung, Sprengstoff, Terrorismusbekämpfung und Opferidentifizierung zu entsenden.

Was bedeutet das alles für die Bevölkerung: Sirisena hat den Notstand erklärt. Die Sicherheitskräfte haben weitreichende Befugnisse bekommen, etwa für Hausdurchsuchungen ohne Gerichtsbeschluss und Verhaftungen ohne Haftbefehl. In der Nacht auf Dienstag galt erneut eine Ausgangssperre. Der Zugang zu sozialen Medien blieb gesperrt. Am Dienstagmorgen wurden drei Schweigeminuten abgehalten. Viele Bestattungen und eine Massenbeerdigung sind geplant.