Während Grossbritannien ein teilweises Waffenembargo gegen Israel verkündet, liefern andere Länder wie zum Beispiel Serbien mehr, allerdings still und leise. Dies hat eine Recherche der israelischen Zeitung «Haaretz» und des Recherchenetzwerkes Birn, das auf dem ganzen Balkan aktiv ist, aufgedeckt.

«Offenbar hat der grösste serbische Waffenhersteller alleine im Monat Juli Waffen und Munition im Wert von 7.3 Millionen Euro an Israel verkauft», sagt SRF-Südosteuropa-Kenner Janis Fahrländer. Die Recherche stütze sich auf die Auswertung von öffentlichen Flugdaten sowie Zahlen des serbischen Zolls.

Laut Waffenexperten dürfte es sich bei den Waffenlieferungen um Munition für alle Kaliber handeln. Aber auch Granaten, Raketen und Bomben dürften dabei sein, so Fahrländer.

Wieso wird das Ganze so geheim gehalten? «Serbiens Aussenpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass sich das Land nie explizit auf eine Seite schlägt. Und das dürfte auch hier der Fall sein», so Fahrländer. Israels Vorgehen in Gaza stehe weltweit in der Kritik. Und da sei es nicht im Interesse Serbiens, als Verbündeter Israels wahrgenommen zu werden. «Vor allem auch, weil Serbien traditionellerweise gute Beziehungen zu den Ländern im globalen Süden pflegt und davon auch profitiert.»