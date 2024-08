Legende:

Das Vertriebenenlager Zamzam in Nord-Darfur: Eine Untersuchung von Ärzte ohne Grenzen im Januar ergab, dass in dem Lager, in dem schätzungsweise 400’000 Menschen leben, jede Stunde zwei Babys sterben. Fast 40 Prozent der Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren waren unterernährt, wie die Organisation feststellte.

Reuters/Mohamed Zakaria