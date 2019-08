Ein unerwarteter Gast in Biarritz

Der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif ist überraschend im Seebad am Atlantik eingetroffen.

Gemäss französischen Angaben sucht Sarif und gemeinsam mit dem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian nach Lösungen im Atomstreit.

Zudem standen am Sonntag die Handelsstreitigkeiten auf der Tagesordnung.

US-Präsident Donald Trump stellte umfassende amerikanische Handelsabkommen mit Japan und Grossbritannien in Aussicht.

Mit einem brisanten Überraschungscoup auf dem G7-Gipfel will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offenbar wieder Bewegung in den gefährlichen Iran-Konflikt zu bringen. Zwar nimmt der iranische Aussenminister Sarif nicht direkt am Spitzentreffen teil, doch die Initiative Macrons spricht Bände.

Kein Treffen mit der US-Delegation

«Der Grund für das Gespräch ist, dass es am Vortag eine sehr substanzielle Diskussion der G7-Chefs gegeben hat», sagte ein französischer Regierungsvertreter. Die G7-Chefs hätten das Thema beim Abendessen am Samstag lang diskutiert. Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Italien und Kanada wollen an dem Atomabkommen mit Iran festhalten, das US-Präsident Donald Trump ablehnt.

Die Einladung Sarifs ist riskant, weil die USA den Iran als Feind ansehen und keine diplomatischen Beziehungen pflegen. Trump wollte den Vorgang noch nicht kommentieren. Auf die Frage, ob die USA zuvor von dem Besuch Sarifs informiert worden seien, sagte der Regierungsvertreter, dass die französische Regierung in «aller Transparenz mit den USA und den europäischen Partnern» agierten.

Frankreichs Präsident sagte, alle G7-Mitglieder wollten Stabilität und den Frieden in der Region. Initiativen zur Beruhigung der Lage sollten weitergeführt werden. Der 41-Jährige sieht sich schon länger als Vermittler in der gefährlichen Krise.

Handelstreit im Vordergrund

Die Debatte über die Weltwirtschaft und den hemmenden Handelsstreit standen im Zentrum des zweiten Gipfeltages. Trump zeigte keine Kompromissbereitschaft, während andere G7-Partner ihre Ablehnung von Strafzöllen als handelspolitisches Werkzeug bekräftigten.

Trump fühlt sich nicht unter Druck gesetzt US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben nicht unter Druck von Verbündeten, den eskalierenden Handelskrieg mit China zu beenden. «Ich denke, dass sie den Handelskrieg respektieren», sagte er am Rande des G7-Gipfels in Biarritz auf eine entsprechende Frage von Reportern. «Die Antwort ist, niemand hat mir das gesagt.» Bei einem Arbeitsfrühstück mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson fügte Trump am Sonntag hinzu, die USA seien in «sehr ernsten Gesprächen» mit China.

Mit dem neuen britischen Premier scheint sich Trump hervorragend zu verstehen. «Johnson ist der richtige Mann für den Job», sagte Trump mit Blick auf den bevorstehenden Brexit bei einem Arbeitsfrühstück mit Johnson und stellte ihm ein schnelles, umfassendes «fantastisches» Handelsabkommen in Aussicht.

Grossbritannien plädiert für «Handelsfrieden»

Johnson mahnte den US-Präsidenten zur Mässigung bei seiner Politik eskalierender Handelsstreitigkeiten: Der britische «Blick auf den Handelskrieg» sei folgender: «Wir sind insgesamt für Handelsfrieden», sagte Johnson. Das Vereinigte Königreich habe «in den vergangenen 200 Jahren massiv vom Freihandel profitiert».

Mit dem mächtigsten Nachbarn Chinas will Trump dagegen seine Handelsbeziehungen vorantreiben. Demonstrativ verkündete Trump mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe eine Grundsatzeinigung über ein bilaterales Handelsabkommen, dem zähe Verhandlungen vorausgegangen waren.

Russland bleibt aussen vor

Bei den Beratungen in grosser Runde erhielt Trump eine Abfuhr für seinen Vorschlag, Russland wieder in die Gruppe wichtiger Wirtschaftsmächte aufzunehmen. Das von Präsident Wladimir Putin regierte Land war nach der Krim-Annexion 2014 ausgeschlossen worden. Die Diskussion darüber dauere aber an, sagte Trump. Er halte eine Rückkehr Russlands weiterhin für vorteilhaft und positiv.

Weitgehende Einigkeit zeigten die G7-Staaten zumindest angesichts des Flammen-Infernos im Amazonas-Gebiet.