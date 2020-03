Der Milliardär Michael Bloomberg hat 500 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben – mehr als alle anderen demokratischen Kandidaten zusammen. «Das zeigt: Mit Geld allein gewinnt man keinen Wahlkampf. Es braucht einen Kandidaten dahinter, sozusagen ein Produkt, das man verkaufen kann», sagt dazu Politologe Jäger. Doch Bloomberg habe keine Strahlkraft, in den wenigen Debatten, in denen er sich beteiligt hatte, habe er nicht sattelfest gewirkt, bloss blass und zittrig. «Jetzt hat er einige Delegiertenstimmen geholt, wird sich aber sicher überlegen, wie lange er die Kandidatur noch weiterziehen will. Seine Stimmen dürften dann bei Joe Biden landen», so Jäger weiter.