Das Debakel um Djokovics Adria Tour komme in einem denkbar ungünstigen Moment, sagt SRF-Tennisspezialist Bernie Schär. «Eigentlich will man das internationale Tennis wieder hinauffahren – und jetzt dieser Rückschritt.» Djokovic habe zwar eine Million Dollar für Schutzmasken in Serbien gespendet und auch die Gage der Tour für Corona-Opfer zur Verfügung gestellt. Doch habe er nie ein Geheimnis aus seiner eigentümlichen Haltung gegenüber der Pandemie gemacht: «Djokovic wollte sich nicht testen lassen, er will sich nicht impfen lassen, auch kritisierte er die geplanten Schutzmassnahmen am US-Open», so Schär. Als Folge des Desasters könnten jetzt die Sicherheitsmassnahmen am US-Open und später in Roland Garros (Paris) nochmals verschärft werden. «Jetzt sind alle wachgerüttelt», bilanziert Schär. Für Djokovic selber könnte das Ganze ebenfalls Folgen haben. So werde er sich als kaum als Präsident des ATP-Spielerrats halten können, glaubt Schär. Und: «Hoffen wir, dass Djokovics Karriere nicht an dieser Dummheit zerbricht.»