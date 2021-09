Mit 25.7 Prozent wurde die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Montagmorgen zur Wahlsiegerin ausgerufen. Die Union liegt auf Platz zwei, jedoch mussten die beiden Parteien CDU und CSU unter Kanzlerkandidat Armin Laschet stark Federn lassen: Mit einem Verlust von 8.8 Prozent verzeichnen sie das schlechteste Ergebnis in der Parteigeschichte.

«Jamaika» scheiterte bereits 2017

Was nun folgt, ist das Ringen um die Koalitionspartner. Es zeichnet sich ab, dass Deutschland erstmals seit den 1950er-Jahren von einer Koalition aus drei Parteien regiert werden wird. Im Gespräch sind etwa die «Ampel»-Koalition aus SPD, FDP und Grüne oder die «Jamaika»-Variante, bei der die Union mit den Grünen und der FDP koaliert.

Diese Möglichkeiten ernten Skepsis in den Kommentaren. SRF-User Guy Déverin setzt ein Fragezeichen hinter eine Ampel-Koalition und begründet das damit, dass ein breites Polit-Spektrum vereint werden müsste: «Die Programme von Grüne und FDP scheinen mir zu viele Differenzen zu haben, als dass problemlos klappen würde. Auf alle Fälle täte es Deutschland aber gut, wenn die Union die nächsten vier Jahre nicht an der Regierung beteiligt wäre.»

Maciek Luczynski sieht das ähnlich: «Ich glaube nicht, dass eine Regierung mit Grünen und FDP möglich ist. Dazu liegen die Parteien zu weit auseinander» – und zieht einen Vergleich zu 2017: Damals schlossen sowohl Union als auch SPD eine Weiterführung der Grossen Koalition aus. Es setzen sich Union mit FDP und Grünen an einen Tisch – und kamen auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Plan «Jamaika» versandete schlussendlich und resultierte doch in der Grossen Koalition.

SRF-User Johnny Berger hofft auf eine handlungsfähige Koalition, «die nicht schon nach kurzer Zeit zerstritten ist.» Für ihn steht die Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz im Vordergrund: «Denn auch wenn die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, hat sie grosses Interesse an einem Deutschland, dass seine Probleme endlich in Angriff nimmt.»

Eine deutsche Zauberformel?

Mit der möglichen Ablehnung einer erneuten «Grossen Koalition» öffnet sich die Möglichkeit für ein Kanzlerkabinett, in dem Politiker und Politikerinnen aller Couleur zusammen arbeiten müssen. Deutschland soll sich von der schweizerischen «Zauberformel» inspirieren lassen, so der Tonfall: Etwa schreibt Heinz Hugentobler: «Warum nehmen sie sich nicht ein Beispiel an der Schweiz und beteiligen die stärksten Parteien an der Regierung? Nehmen alle drei Kandidaten als Bundeskanzler, ein Triumvirat?»

Ein ähnliches Szenario stellt auch User Rudolf Räber in Aussicht: «Interessant ist, dass sich Deutschland nun mehr und mehr der Schweiz annähert, was die Regierungsbildung angeht. Die Minister werden auf einige der stärksten Parteien verteilt, wobei, so wie es aussieht, die Nummer Zwei auf der Strecke bleibt.»

Weiter vermutet Räber, dass Deutschland mit einer solchen Regierung sogar handlungsfähiger sei als die Schweiz. Dabei bezieht er sich auf den europäischen Kontext und blickt etwa nach Frankreich: «Es geht auf beiden Ebenen darum, die Leute zu einen. Nur gemeinsam kann das Wohl des Volkes erreicht werden.»

Dass ein Vergleich mit der «Zauberformel» nicht über alle Zweifel erhaben ist, zeigt die Replik von SRF-Userin Margot Helmers: «Vollkommen falsch! Die Schweiz hat eine Konkordanz-Demokratie, während Deutschland eine Partei-Demokratie ist.»

