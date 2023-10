Am Dienstag hat der deutsche Bundeskanzler Israel besucht – als einer der ersten Regierungschefs seit dem Grossangriff der Hamas auf Israel. Dort wiederholte er, was er wenige Tage zuvor schon im Bundestag gesagt hatte: «Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.»

Zugleich sprach Scholz Israel erneut das Recht zu, sich zu wehren. «Konkret bedeutet dies, dass Deutschland Israels Recht auf Selbstverteidigung und die daraus folgenden Massnahmen im Gazastreifen unterstützt», hatte er schon im Parlament in Berlin gesagt.

Scholz' Worte sind nicht neu für einen deutschen Regierungschef. Seit der Staatsgründung 1948 stellten sich deutsche Regierungen hinter das Existenzrecht Israels. Angela Merkel erklärte die Sicherheit Israels schliesslich zur «deutschen Staatsräson».

2008 sprach Angela Merkel in der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem. Damals fiel erstmals der Satz, dass die Sicherheit Israel «deutsche Staatsräson» sei.

«Der Satz rührt natürlich daher, dass es eine deutsche Verantwortung für die Verbrechen des Holocaust gibt», sagt Jan Busse, der an der Bundeswehr-Universität in München zur deutschen Nahost-Politik forscht.

Wie sich die «deutsche Staatsräson» in konkrete Politik übersetzen lässt, präzisierte Merkel vor damals nicht. «In der Folge war ebendies dann auch Diskussionsthema», erinnert Busse.

Nach der industriellen Vernichtung jüdischen Lebens im Zweiten Weltkrieg sieht sich Deutschland in einer besonderen Verantwortung gegenüber Israel. Bild: Holocaust-Mahnmal in Berlin.

Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck relativierte bei einem Israel-Besuch 2012, die Sicherheit und das Existenzrecht Israels seien «bestimmend» für die deutsche Politik. Und: Merkels Wort von der Staatsräson könne die Kanzlerin in «enorme Schwierigkeiten» bringen.