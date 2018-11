Der Name Gibraltar kommt aus dem Arabischen «Jabal al Tariq» (Berg des Tariq). Er wurde benannt nach einem der ersten maurischen Feldherrn, die ab dem 8. Jahrhundert Spanien eroberten. An diesem Punkt sind sich Europa und Afrika am nächsten. In der Antike wurde diese Stelle als eine der Säulen des Herakles bezeichnet, die den Abschluss des Mittelmeers bildeten. In der Geschichte wurde immer wieder um das bloss sieben Quadratkilometer, aber strategisch überaus wichtige Territorium gestritten.