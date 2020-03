Krisengespräch in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Gesprächen über die angespannte Lage im syrischen Idlib mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan getroffen.

Die Präsidenten wollen darüber reden, wie die Krise in der Rebellenhochburg im Nordwesten Syriens eingedämmt werden kann.

Er hoffe, dass es eine Lösung für die Situation gebe, sagte Putin zum Auftakt in Moskau.

Erdogan erklärte, das Treffen sei für Idlib besonders wichtig: «Ich weiss, dass die Welt gerade zuschaut.»

Erdogan verwies weiter auf die guten Beziehungen zwischen Russland und der Türkei. Sie seien «auf dem Höhepunkt». Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter islamistische Gruppen. Bei neuerlichen Luftangriffen in der Provinz Idlib waren mindestens 14 Menschen getötet und etwa 20 verletzt worden, wie es aus Kreisen der syrischen Opposition hiess.

Legende: SRF

Erdogan wird der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge von einer grossen Delegation begleitet, darunter Verteidigungsminister Hulusi Akar und Aussenminister Mevlüt Cavusoglu.