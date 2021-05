Legende: Reuters

Lukaschenko lebt in seiner ganz eigenen Welt: Er sieht sein Land von bösen Kräften aus dem Westen angegriffen und glaubt, er sei der Retter der belarussischen Nation. Er wirkt wie jemand, der unter ziemlichem Realitätsverlust leidet. Gleichzeitig muss man sehen, dass er Polizei und Geheimdienste weiterhin kontrolliert, er lässt Menschen festnehmen und foltern. Auch geniesst er die Unterstützung Moskaus. Bei all seinen Eigenheiten ist er also weiterhin der wichtigste Machtfaktor in Belarus.