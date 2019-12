Wegen seiner Kritik an der Verfolgung der Uiguren in China ist der ehemalige deutsche Internationale Mesut Özil aus der chinesischen Version eines beliebten Computerspiels gelöscht worden. Das chinesische Unternehmen NetEase begründete das Entfernen von Özils Figur aus dem Spiel «Pro Evolution Soccer» mit dessen «extremen Aussagen über China». Der japanische Entwickler des Spiels, Konami, wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht dazu äussern. Der in der Premier League für Arsenal spielende Özil hatte vergangene Woche die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang kritisiert und das Schweigen muslimischer Staaten angeprangert. Chinesische Medien kritisierten den türkischstämmigen Fussballer daraufhin scharf. Der chinesische Staatssender CCTV nahm in der Folge die Live-Übertragung eines Spiels zwischen Özils Klub Arsenal und Manchester City aus dem Programm.