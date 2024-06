Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den weltweit ersten Todesfall eines Menschen gemeldet, der mit einem im Labor bestätigten Vogelgrippevirus H5N2 infiziert war. Der Fall sei aus Mexiko gemeldet worden, berichtete die WHO. Mehrere Laboranalysen hätten den Virustyp bestätigt. Von 2003 bis Mai 2024 waren der WHO aus 23 Ländern insgesamt 463 Todesfälle nach Infektionen mit Vogelgrippeviren gemeldet worden, es handelte sich aber immer um den Virustyp H5N1. SRF-Wissenschaftsredaktorin Irène Dietschi erläutert die wichtigsten Fragen zur Vogelgrippe.

Irène Dietschi Wissenschaftsredaktorin Radio SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Irène Dietschi ist Wissenschaftsredaktorin von Radio SRF.

Wie hat sich die Person angesteckt?

Wie und wo genau der 59-Jährige von H5N2-Vogelgrippeviren infiziert wurde, konnten die mexikanischen Behörden noch nicht herausfinden. Doch es gibt starke Hinweise, dass sich der Mann bei infiziertem Geflügel angesteckt hat. Wie die WHO schreibt, wurde im März 2024 in einer kleinen Hühnerfarm im Bundesstaat Michoacán ein Ausbruch mit hochpathogenen Vogelgrippeviren vom Typ H5N2 festgestellt; Michoacán grenzt an den Bundesstaat in Mexiko, wo der Verstorbene gelebt hat. Zudem zirkulieren niedrigpathogene H5N2-Viren seit geraumer Zeit auch in anderen Regionen Mexikos. H5N2 ist ein anderer Vogelgrippe-Subtyp als H5N1, das zurzeit in den USA unter Kühen grassiert. Vom Verstorbenen in Mexiko ist bekannt, dass er mehrere Vorerkrankungen hatte. Am 17. April bekam er plötzlich hohes Fieber, Atemprobleme, Durchfall und Schwindel. Eine Woche später begab sich der Mann ins Spital, wo er am selben Tag starb. Die Analyse eines Atemwegabstrichs ergab einen Monat später, dass er mit H5N2 infiziert war.

Legende: Vogelgrippe wird in aller Regel durch den Kontakt mit infizierten Vögeln übertragen. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Ist H5N2 neu aufgetreten oder ist das Virus aus H5N1 mutiert?

Influenzaviren können zwar Gene untereinander tauschen, aber ob das in diesem Fall passiert ist, wird erst die weitergehende Analyse der viralen Sequenzierdaten zeigen. Ausserdem: H5N2 ist ein seit Langem bekannter Subtyp des Vogelgrippevirus und ist weltweit verbreitet. So gab es etwa in den 1980er-Jahren mehrere Ausbrüche mit H5N2 in Geflügelfarmen der USA. Auch in Mexiko trat das Virus schon vor der Jahrtausendwende auf. H5N2 kann ein breites Spektrum von Nutz- wie auch Wildvögeln infizieren, darunter Falken und Strausse. Normalerweise macht das Virus die Tiere nicht krank. Hin und wieder zirkulieren aber hochpathogene Formen, was zur Keulung von Tausenden Nutztieren führt.

Wie hoch ist das Risiko, dass sich H5N2 weiterverbreitet?

Gestützt auf die aktuellen Informationen schätzt die WHO das Risiko von H5N2 für die allgemeine Bevölkerung als tief ein. Wenn nötig, werde man die Risikoeinstufung revidieren, sollten neue epidemiologische oder virologische Erkenntnisse auftauchen, zum Beispiel neue Details über H5N2-Viren in lokalen Tierpopulationen. Die Gesundheitsbehörden Mexikos arbeiten jetzt daran, die Quelle zu finden, wo sich der Verstorbene infiziert hat. Unter Verwandten, Bekannten und dem medizinischen Personal, das mit dem Mann zu tun hatte, seien keine weiteren Infektionen mit H5N2 festgestellt worden. Das medizinische Personal wird weiterhin überwacht, und die WHO will die Situation in Mexiko genau beobachten.

Sollte ich meine Ferien in Mexiko absagen? Box aufklappen Box zuklappen Die WHO rät Reisenden, sich an die bisher geltenden Vorsichtsmassnahmen zu halten. Dazu zählt: Landwirtschaftliche Betriebe und den Kontakt mit Tieren auf Lebendmärkten vermeiden, ebenso Bereiche, wo Tiere geschlachtet werden. Zudem empfiehlt es sich, häufig die Hände mit Seife zu waschen und aufzupassen, dass man keine verdorbenen Lebensmittel isst.

Was wäre die nächste Eskalationsstufe?

Es besteht – rein theoretisch – die Möglichkeit, dass sich weitere Personen bei Geflügel mit H5N2 infizieren und das Virus über Reisetätigkeit in andere Länder exportieren. Eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch ist laut WHO aber unwahrscheinlich.