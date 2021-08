Kein Ende der Waldbrände in Südeuropa in Sicht



In Griechenland steht ein grosser Teil der Insel Euböa in Flammen, auch die Halbinsel Peloponnes ist stark betroffen.

In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete. In der Türkei sind weiterhin Grossbrände ausser Kontrolle.

Die internationale Hilfe – unter anderem auch aus der Schweiz – ist angelaufen. Die drei Schweizer Helikopter sind in Griechenland im Einsatz.

Im Norden der Insel Euböa spielten sich bei der Bekämpfung der Waldbrände dramatische Szenen ab. Im Küstenort Pefki konnten Feuerwehr, Militär und Bürger den Flammen nichts mehr entgegensetzen, wie Fernsehbilder zeigten.

«Wir haben kein Wasser!», riefen die Menschen und schleppten noch die letzten Tropfen aus Brunnen in Schubkarren und Eimern herbei, während die Löschzüge tanken fahren mussten. Ältere Menschen wurden von Helfern zur Küste getragen, um von dort mit Booten gerettet zu werden.

Viele Häuser fingen Feuer, mancherorts versuchten die Menschen, Bäume neben den Gebäuden zu fällen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Erstmals wurden auf Euböa massive Löscheinsätze geflogen. Mit dabei sind auch die drei Löschhelikopter aus der Schweiz, wie das VBS bestätigt.

«Man hat uns brennen lassen» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Brände auf Euböa sind immer noch icht unter Kontrolle. Keystone Die Verbitterung bei den Menschen auf der Insel Euböa ist gross, weil die Löscharbeiten aus der Luft sich in den vergangenen Tagen auf den Norden Athens konzentriert hatten. «Man hat uns brennen lassen», sagte ein Mann dem Fernsehsender Skai.



Man habe keine andere Wahl gehabt, heisst es hingegen bei den Rettungskräften. «Wir konnten nicht überall sein. Man muss sich nur vorstellen, die Flammen im Norden Athens hätten sich auf dicht besiedeltes Gebiet ausgeweitet», wurde ein Feuerwehrmann zitiert.



Auch der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hatte in den vergangenen Tagen immer wieder betont, Menschenleben hätten Priorität vor Besitz und Wald.

Ausser Kontrolle war am Sonntag auch die Situation auf der Halbinsel Peloponnes. Der gefährlichste Brand tobte dort südlich der Kleinstadt Megalopolis. Ein weiterer Brand frass sich aus dem Westen der Insel bei Olympia immer weiter ins dicht bewaldete gebirgige Arkadien im Inneren der Halbinsel.

Im Norden der griechischen Hauptstadt entspannte sich die Lage weiter. Die Feuerwehr und freiwillige Helfer sowie das Militär könnten jetzt kleinere Brandherde löschen, sagte ein Offizier der Feuerwehr im Radio.

Legende: Gemäss dem Europäischen Waldbrandinformationssystem verbrannten in Griechenland in den vergangenen zehn Tagen 56'000 Hektar Land. Keystone

An den Löscharbeiten nehmen in den nächsten Tagen Feuerwehrleute aus Rumänien, Frankreich, Zypern, Kroatien, Israel, Grossbritannien, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ägypten, Katar und Kuwait teil. Auch Feuerwehrleute aus Deutschland werden Mitte nächster Woche in Athen erwartet. Die Schweiz reagierte auf ein internationales Hilfsersuchen der griechischen Behörden und schickte am Samstag drei Armeehelikopter des Typs Super Puma und 40 Mitarbeitende der Armee nach Athen.

Bereits zuvor reiste ein Voraus-Detachement nach Griechenland, um die Voraussetzungen für den Helikoptereinsatz zu schaffen und die Koordination mit den Behörden sicherzustellen. Dieses Team besteht aus Angehörigen des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe des Bundes, Brandbekämpfungsspezialisten des Lehrverbandes Genie/Rettung/ABC sowie Mitgliedern der Luftwaffe.

Hunderte Menschen an Adria-Küste evakuiert Box aufklappen Box zuklappen Hunderte Bewohner und Touristen sind wegen Feuern um die italienische Adria-Gemeinde Campomarino aus ihren Unterkünften gebracht worden. Die Behörden evakuierten Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser im Ortsteil Campomarino Lido, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehr als 400 Menschen wurden demnach aus den Häusern geholt. Der Feuerwehr zufolge waren ein Löschflugzeug und ein Helikopter im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Am Boden versuchten Feuerwehrleute, die Brände zu löschen. Die italienische Zivilschutzbehörde will zudem weitere Verstärkung in die stark von Waldbränden betroffene Region Kalabrien senden. Dort brannte es unter anderem im Nationalpark Aspromonte. Am Rande des Parks meldete die Feuerwehr unlängst, dass ein Mann und eine Frau durch die Brände unweit des Ortes San Lorenzo ums Leben kamen.

Die Türkei kämpft schon den zwölften Tag in Folge gegen die schwersten Waldbrände seit mehr als zehn Jahren. Mindestens sechs Brände waren am Sonntag nach offiziellen Angaben noch nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich vor allem auf die westtürkische Provinz Mugla. Dort brach am Sonntagnachmittag der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge ein weiteres Feuer in der Nähe des internationalen Flughafens Dalaman aus.

Winde erschwerten in Mugla die Löscharbeiten. Wegen des gebirgigen und abschüssigen Geländes können Fahrzeuge das stark bewaldete Gebiet vom Land aus zudem schlecht erreichen. Löschflugzeuge und Helikopter warfen immer wieder Wasser ab. Unterstützung kam unter anderem aus Spanien, Russland, Polen und der Ukraine.

Neben den Einsatzkräften der Rettungsdienste engagieren sich auch etliche Freiwillige. Landesweit sollen Experten zufolge bisher weit über 100'000 Hektar Land gebrannt haben. Im südtürkischen Antalya hat sich die Lage unterdessen entspannt. Einsatzkräfte wurden nach Angaben lokaler Behörden dort abgezogen und zur Verstärkung in die Westtürkei geschickt.