Die Entwicklung an der griechisch-türkischen Grenze und die Haltung des östlichen Nachbarn Türkei beunruhigt einer Umfrage zufolge 84 Prozent der Griechen. In der Erhebung im Auftrag des griechischen Nachrichtensenders Skai begrüssten zudem 76 Prozent der Befragten die Massnahmen der Regierung in Athen zum Schutz der Ostgrenze des Landes. Lediglich 18 Prozent sehen den Polizei- und Militäreinsatz an der Grenze kritisch.

Der geplante Bau geschlossener Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln spaltet die Nation: 46 Prozent sprachen sich dafür aus, genauso viele votierten dagegen.