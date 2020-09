Es sieht so aus, als habe der Druck der SPD und der Opposition gewirkt. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer soll der Kanzlerin vorgeschlagen haben, weitere 1500 Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, und Merkel habe angenommen. Ein Vorschlag zur Güte, könnte man meinen.

Der Eindruck täuscht

Bisher hatte Seehofer stets die europäische Lösung beschworen und sich unnachgiebig gezeigt in der Frage, ob Deutschland Flüchtlinge aus Moria aufnehmen soll. Maximal 150 unbegleitete Minderjährige sollten es sein. Nun also fasst er sich doch ein Herz und bereitet den Weg für ein Vorangehen Deutschlands, auf dass andere EU-Mitglieder dem Beispiel folgen mögen. Doch der Eindruck täuscht.

Bei genauerer Betrachtung wird klar: Mit Moria, den Zuständen dort auf der Strasse und den Menschen, die seit Monaten ausharren, hat Seehofers «Kompromiss» wenig zu tun. Die griechische Regierung habe dankend zugestimmt, heisst es aus wohlinformierten Kreisen. Kein Wunder. Denn die Flüchtlinge, die Deutschland nun aufnehmen will, sollen bereits einen geprüften und anerkannten Status haben. In Moria hat das kaum jemand.

Es geht nicht um Moria

Stattdessen geht es um jene Flüchtlinge, die von den griechischen Behörden nach einem positiven Bescheid sich selbst überlassen werden und grösstenteils auf der Strasse leben – in Athen wohlgemerkt. Die Flüchtlinge auf Moria will Griechenland nicht ziehen lassen, aus Angst vor Nachahmung. Man lasse sich nicht mit Brandstiftung erpressen, heisst es sinngemäss.

Dennoch hatte SPD-Co-Chefin Saskia Esken am Wochenende Druck gemacht und gefordert, eine «hohe vierstellige Zahl» von Flüchtlingen aus Moria aufzunehmen. Die Grünen wollen gar alle Flüchtlinge von der Insel Lesbos evakuieren, notfalls im deutschen Alleingang. Beide Parteien können mit dem Vorschlag Seehofers und Merkels nicht zufrieden sein.

CDU hat die Hosen an

Wie die Sozialdemokraten ihre Forderung gegen den Willen der Griechen durchsetzen wollen, ist unklar, noch dazu ohne die Unterstützung der CDU. Realpolitik sieht anders aus, Alleingänge sind nicht vorgesehen und seien sie auch noch so ethisch korrekt.

Noch heute treffen sich die Parteien zu Fraktionssitzungen, morgen will Merkels Kabinett eine Lösung präsentieren. Einmal mehr dürfte deutlich werden: In dieser Regierung hat die CDU die Hosen an.