Wie die NZZ am Sonntag schreibt, setzt die UBS in ihrer Verteidigungsstrategie im Berufungsprozess auf das Abkommen zur Zinsbesteuerung mit der EU, das 2004 in Kraft trat. Dieses sah vor, dass Schweizer Banken vom Ertrag der verwalteten Vermögen aus der EU 35 Prozent an den Heimatstaat abliefern – sofern der Besitzer den Ertrag bei der heimatlichen Steuerbehörde nicht angibt. So kam allein Frankreich in den darauffolgenden Jahren zu Einnahmen in Höhe von rund 500 Mio. Euro. Deshalb sei es für die UBS «vollkommen legal» gewesen, Kundengelder aus dem EU-Raum zu verwalten, zitiert das Blatt den Rechtsprofessor Peter Nobel. «Wenn die französische Justiz dies rückwirkend als Geldwäscherei kriminalisiert, verletzt sie einen völkerrechtlichen Vertrag.» Davon will die UBS jetzt auch die Richter in Paris überzeugen und hat dazu laut NZZaS prominente Zeugen wie den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Jean-Claude Juncker oder den ehemaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble aufgeboten. (snep)