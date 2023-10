Die Hamas marschierte am 7. Oktober in Israel ein und startete einen Angriff auf ein Musikfestival. Beim Angriff hat die Hamas 260 Menschen ermordet, Frauen vor Ort vergewaltigt und in den Gazastreifen entführt. Augenzeugen berichteten gegenüber der jüdischen Zeitschrift «Tablet Mag», dass Frauen auf dem Gelände neben den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt wurden. Laut Beat Gerber von Amnesty International ist sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein grausamer Bestandteil bewaffneter Konflikte.

Beat Gerber Amnesty International Schweiz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Beat Gerber ist Mediensprecher der Schweizer Niederlassung von Amnesty International.

SRF News: Wie viele Frauen sind Opfer von sexualisierter Gewalt?

Beat Gerber: Die Quantifizierung der Gewalt ist schwierig. Der Ausbruch neuer Kriege und die verstärkte Unterdrückung der Zivilbevölkerung beförderte in vielen Fällen die ungehinderte und ungestrafte Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die oft als Kriegswaffe eingesetzt wurden.

Die Schmerzen und das Leid sind so gross, dass sie Folter gleichkommen.

Zu den Verbrechen gehörten Tötungen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen oder sexuelle Sklaverei im Krieg. In Tigray allein wurden im jüngsten Konflikt Tausende von Frauen und Mädchen vergewaltigt, gefoltert und verstümmelt.

Welche Motive stecken hinter Vergewaltigungen in Konflikten?

Oft geht es um die Demütigung und Einschüchterung des Gegners. Frauen und ihre Männer sollen erniedrigt werden, um die Gemeinschaft, der sie angehören, zu terrorisieren. Die Taten haben massive Auswirkungen auf die Betroffenen. Die Schmerzen und das Leid sind so gross, dass sie einer Folter gleichkommen.

Ist in gewissen Konfliktgebieten sexualisierte Gewalt mehr verbreitet als in anderen?

Sexualisierte Gewalt kann nicht auf einzelne kulturelle Kontexte oder Länder reduziert werden. Sie findet sowohl durch russische Soldaten in der Ukraine als auch durch eritreische Kämpfer in Äthiopien statt.

Legende: Eine Äthiopierin hat während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Reuters in einem Krankenhaus in Tigray angegeben, von bewaffneten Männern vergewaltigt worden zu sein. Die äthiopische Regierung sei laut Reuters nicht auf die konkreten Vorwürfe eingegangen, versprach aber, Täter sexueller Gewalt zu bestrafen. (18. März 2021) Reuters/Baz Ratner

Schlimmste Formen sexualisierter Gewalt durch Soldaten gab es namentlich auf dem europäischen Kontinent, durch deutsche und sowjetische Truppen im Zweiten Weltkrieg oder in den Balkankriegen der 1990er-Jahre.

Solche Verbrechen können gezielt von Kommandierenden angeordnet werden.

Ein gemeinsames Muster findet sich in der Entmenschlichung des Gegners und der Verrohung von Kämpfern. Das sehen wir auch im Konflikt zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern. Eine Rhetorik des Hasses auf beiden Seiten macht alle Angehörigen des Gegners zum Feind, den es mit allen Mitteln zu vernichten gilt.

Israels Armee: Aktuell keine Fälle von sexualisierter Gewalt Box aufklappen Box zuklappen Laut Beat Gerber gebe es Berichte zu Fällen von Vergewaltigungen während der «Nakba» 1948 durch israelische Soldaten. Amnesty habe aber keine Episoden schwerer sexualisierter Gewalt an Palästinenserinnen durch israelische Soldaten dokumentiert. Jedoch habe die Besatzung und Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung, die Israel mit Militärgewalt und einem System der Apartheid durchsetze, erhebliche Auswirkungen auf Frauen und Mädchen. Sie tragen einen grossen Teil der Last – etwa durch Zwangsräumungen und der Zerstörung ihrer Häuser, durch massive Einschränkungen der Bewegungsfreiheit oder der Verweigerung dringender medizinischer Behandlung, so Gerber.

Welche Rolle spielen militärische Befehlshaber?

Oft sind Vergewaltigungen, Verstümmelungen oder Erniedrigungen von Frauen Teil einer Kriegstaktik. Solche Verbrechen können gezielt von Kommandierenden angeordnet werden oder sie geschehen durch Ermutigung oder absichtliches Wegsehen der Befehlshaber. Befördert werden sie auch durch eine verbreitete Straflosigkeit.

Was ist bis jetzt zu den Vergewaltigungen der israelischen Frauen und Geiselnahmen durch die Hamas bekannt?

Amnesty hat kurz nach dem Angriff das Video- und Bildmaterial verifiziert und ausgewertet und mit Angehörigen und Opfern gesprochen. Die Bilder sind zutiefst schockierend und menschenverachtend. Ein beunruhigendes Video zeigt etwa, wie bewaffnete Männer eine Frau durch das Zentrum von Gaza führen und als Beute präsentieren.

1 / 2 Legende: Zwei Frauen trauern bei einer Veranstaltung für die Familien von vermissten oder als Geiseln gehaltenen Israelis. (20. Oktober 2023) Reuters/Janis Laizans 2 / 2 Legende: Diese Frauen trauern um Maya Ford, die beim Angriff der Hamas auf das Supernova Musikfestival ums Leben gekommen ist. (12. Oktober 2023) Reuters/Rami Shlush

Das ganze Ausmass der Verbrechen ist noch nicht erfasst. Klar ist: Der direkte Angriff auf Zivilpersonen, die Entführungen und Geiselnahmen sind Kriegsverbrechen und sollten vom internationalen Strafgerichtshof umfassend untersucht und verfolgt werden.

Das Gespräch führte Xenia Bertschmann.