Die Situation in Jemen und insbesondere in der Provinz Marib im Norden des Landes ist prekär. Da kommt eine Geberkonferenz in Genf gerade rechtzeitig. Sie wurde gemeinsam von der UNO, der Schweiz und Schweden organisiert. Fredy Gsteiger, der diplomatische Korrespondent von SRF, über die grösste humanitäre Krise der Gegenwart.

Fredy Gsteiger Diplomatischer Korrespondent, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der diplomatische Korrespondent ist stellvertretender Chefredaktor bei Radio SRF. Vor seiner Radiotätigkeit war er Auslandredaktor beim «St. Galler Tagblatt», Nahost-Redaktor und Paris-Korrespondent der «Zeit» sowie Chefredaktor der «Weltwoche».

SRF News: Was ist das Ziel der Konferenz?

Fredy Gsteiger: Es geht darum, von den UNO-Mitgliedsländern Geld zusammenzubekommen, konkret 3.9 Milliarden Dollar. 20 Millionen Menschen oder zwei Drittel der jemenitischen Bevölkerung sind auf humanitäre Nothilfe angewiesen. Es handelt sich um die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit – und das seit vielen Jahren.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltgrösste humanitäre Krise Schweiz greift kriegsgeplagtem Jemen unter die Arme 01.03.2021 Mit Video

In der Vergangenheit haben die Saudis, die den grössten Schaden angerichtet haben, an den Geberkonferenzen am tiefsten ins Portemonnaie gegriffen. Ist das auch dieses Mal so?

Noch weiss man nicht, wie hoch die saudischen Zusagen sein werden. Aber es wird befürchtet, dass die Saudis ihre Mittel weiter kürzen. Sie haben das schon 2020 getan, weil sie befürchten, dass sehr viel Geld von ihrer Hilfe letztlich an die Houthi-Rebellen geht – also die Feinde der Saudis.

Legende: Zur Eröffnung der Geberkonferenz sagte UNO-Generalsekretär António Guterres, man könne die Dramatik der Lage im Jemen gar nicht übertreiben. «Das Leben ist für Millionen von Jemeniten unerträglich geworden.» Keystone/Archiv

Es wird gewiss Zusagen von den Saudis und den anderen Golfstaaten geben. Zum einen aus Solidarität mit den Bewohnern des Nachbarlandes. Zum anderen aber auch aus Eigeninteresse. Denn je weiter Jemen destabilisiert wird und je mehr Hungernde es dort gibt, umso grösser ist die Gefahr, dass Elendsflüchtlinge in sehr grosser Zahl letztlich in Saudi-Arabien ankommen.

Hilfsaktionen sind immer nur eine Hilfe auf Zeit. Was der Zivilbevölkerung im Jemen wirklich helfen würde, wäre Frieden. Hier stehen die Aussichten nicht gut – trotz des Regierungswechsels in Washington.

Das ist in der Tat so. Denn die schiitischen Rebellen im Land sehen den Kurswechsel von US-Präsident Joe Biden in Sachen Jemen nicht als Aufforderung zum Nachgeben für Kompromisse und Friedensgespräche. Sie sehen darin eher eine Aufforderung für eine Militäroffensive, mit der sie bereits begonnen haben.

Die Tatsache, dass der Jemen zum Spielball internationaler Interessen geworden ist, erschwert die Situation zusätzlich.

Es gibt zwar den UNO-Friedensplan für Jemen vom November 2019. Aber im Grunde genommen ist der kaum noch das Papier wert, auf dem er steht. Aber es ist ganz klar: Ohne ein Ende des Krieges gibt es kein Ende der Not. Und solange Krieg geführt wird, ist selbst Nothilfe extrem schwierig im Jemen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Hilfe blockiert wird. NGOs und Hilfswerke müssen sich zurückziehen, es gibt Geiselnahmen. Längst nicht alle Hilfe kommt wirklich an.

Selbst wenn die Saudis und die Iraner – also die grossen Kräfte ausserhalb des Jemen – sich aus dem Konflikt zurückzögen, wäre der innere Konflikt nicht gelöst.

Es gibt im Jemen sehr viele sehr unterschiedliche Interessen. Das Land war kaum je ruhig. Die schiitischen Houthis sind die mächtigste Gruppe im Moment, sie haben weite Teile des Landes unter ihrer Kontrolle. Es gibt Islamisten, teils sind es Ableger von Al Kaida oder der Terrormiliz IS. Es gibt säkulare Kräfte im Süden des Jemen, die am liebsten eine Loslösung vom Nordjemen möchten.

Schliesslich gibt es mächtige Stammesfürsten und Anhänger des Langzeitdiktators Saleh. Die Tatsache, dass der Jemen zum Spielball internationaler Interessen geworden ist, erschwert die Situation zusätzlich. Als sie auf sich allein gestellt waren, haben es die jemenitischen Gruppierungen in der Regel geschafft, eine halbwegs stabile Beruhigung des Landes herbeizuführen.

Das Gespräch führte Beat Soltermann.