Wenige Minuten nach der Wahl gingen die ersten Gratulationen ein. Der chinesische Präsident Xi Jinping übermittelte chinesischen Staatsmedien zufolge dem SPD-Politiker seine Glückwünsche. Xi erklärte, er sei bereit, zusammen mit Scholz auf eine Vertiefung des Vertrauens zwischen beiden Ländern hinzuarbeiten.

Russland hofft derweil auf einen Dialog mit Deutschland. «Wir setzen darauf, dass sich zwischen dem Präsidenten und dem neuen Kanzler konstruktive Beziehungen entwickeln», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Bundespräsident Guy Parmelin gratuliert Olaf Scholz und dessen Regierung herzlich zur Wahl. In einem Tweet bedankte er sich auch bei der abtretenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Schweiz und Deutschland verbinde ein exemplarisches gutnachbarliches Verhältnis, schreibt Parmelin weiter. Dazu hätten die abtretende Bundeskanzlerin Merkel und ihr Team entscheidend beigetragen.

EU-Ratschef Charles Michel wünscht dem neuen Bundeskanzler auf Twitter alles Gute zur Wahl. Er freue sich, zusammen an einem starken und unabhängigen Europa zu arbeiten. Zugleich dankte Michel, der als Ratschef die EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs leitet, der scheidenden Kanzlerin. «Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit.»

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wünscht Olaf Scholz alles Gute für sein neues Amt. «Herzlichen Glückwunsch, lieber Olaf Scholz, zur Wahl und Ernennung als Bundeskanzler», schreibt die CDU-Politikerin auf Twitter. «Ich wünsche einen guten Start und freue mich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit für ein starkes Europa.»

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Scholz nach seiner Ernennung willkommen geheissen. «Das nächste Kapitel werden wir zusammen schreiben. «Für die Franzosen, für die Deutschen, für die Europäer», schrieb Macron auf Twitter an den SPD-Politiker adressiert «Wir sehen uns am Freitag!» Damit bezieht Macron sich auf den erwarteten Antrittsbesuch von Scholz in der französischen Hauptstadt an diesem Freitag.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dem neuen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert und Angela Merkel zu ihrem Abschied mit warmen Worten gewürdigt. «Ich rechne damit, mit Ihnen in einen konstruktiven Dialog zu treten und gemeinsam an aktuellen Themen der bilateralen und internationalen Agenda zu arbeiten», schrieb Staatschef Wladimir Putin in einem Glückwunsch-Telegramm an den SPD-Politiker Scholz. Das teilte der Kreml mit.