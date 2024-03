Die von Ende 2021 bis Sommer 2022 durchgeführte Studie ermöglichte eine Untersuchung der täglichen Stimmungsverläufe in den Wochen des Kriegsausbruchs. Die Forschenden konzentrierten sich auf Menschen in Europa und einen zweimonatigen Zeitrahmen um den Kriegsausbruch am 24. Februar 2022. Unter den 17 untersuchten Ländern ist auch die Schweiz.

Das Ziel der Studie war eigentlich gewesen, die Gefühlslage der Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie zu untersuchen. Die genutzten Daten stammen nämlich aus dem Projekt «Coping with Corona», bei dem weltweit das Wohlbefinden der Menschen in der Corona-Pandemie abgefragt wurde. Dabei wurden von Oktober 2021 bis August 2022 in Zusammenarbeit mit 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Daten erhoben. Durch die kontinuierliche Befragung der Menschen konnten auch die Auswirkungen des Kriegsausbruchs in der Ukraine abgebildet werden.