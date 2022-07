Das Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson spitzt sich zu.

In einer parteiinternen Abstimmung haben die Tories sich am Dienstag auf acht Namen geeinigt.

Favorit Rishi Sunak ragt nach oben hinaus, Konkurrent Sajid Javid schaffte es dagegen nicht in die nächste Runde.

02:29 Video Aus dem Archiv: Wer folgt auf Boris Johnson? Aus Tagesschau vom 11.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.

Wer darf künftig in der 10 Downing Street residieren und die Geschicke Grossbritanniens lenken? Am Dienstagabend (Ortszeit) haben Mitglieder der Konservativen Partei acht Namen nominiert, die das Rennen unter sich ausmachen werden.

Quelle: Reuters Parteileitung gewählt 5. September 2022 Wer die Briefwahl gewinnt, wird Tory-Chefin oder -Chef und Premier. Wie wird die neue konservative Parteileitung gewählt? Politikerinnen und Politiker verkünden Kandidatur. Sie brauchen den Rückhalt von 20 Tory-Abgeordneten. Erster Wahlgang am Mittwoch: Die Tory-Abgeordneten wählen. Kandidierende mit weniger als 30 Stimmen scheiden aus. Zweiter Wahlgang am Donnerstag: Die Tory-Abgeordneten wählen erneut. Wählgänge werden so lange fortgesetzt, bis nur noch 2 Kandidierende übrig sind. weniger als 30x weniger als 3 6 x Briefwahl der konservativen Parteimitglieder.

Als grosser Favorit gilt der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak. Auch Aussenministerin Liz Truss und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt dürfen sich gute Chancen ausrechnen. Alle drei haben am Dienstag die 20 benötigten Stimmen in einer parteiinternen Abstimmung der Tory-Fraktion im Parlament in Westminster erreicht.

Nicht mit von der Partei wird etwas überraschend der ehemalige Gesundheitsminister von Boris Johnson und zunächst hoch gehandelte Sajid Javid sein. Javid schaffte es nicht, die nötigen Stimmenanzahl zu erreichen.

Die Entscheidung soll bis Anfang September fallen

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten sind: die konservative Chef-Justiziarin Suella Braverman, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, Finanzminister Nadhim Zahawi, Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt sowie die Abgeordnete Kemi Badenoch.

Bild 1 / 5 Legende: Rishi Sunak Rishi Sunak (42) ist als Finanzminister zurückgetreten. Bis letztes Jahr galt er als Favorit für die Nachfolge des jetzigen Premierministers. Er erntete Lob für ein Corona-Rettungspaket. Es verhinderte eine Massenarbeitslosigkeit. Später folgte aber Kritik: Sunak habe Grossbritanniens Haushalte nicht genug unterstützt. imago images Bild 2 / 5 Legende: Kemi Badenoch Die Gleichstellungs-Staatssekretärin Kemi Badenoch (42) trat von ihrem Amt zurück. Nach dem verkündeten Rücktritt Johnsons will sie nur für dessen Nachfolge kandidieren. Dies kündigte sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung «The Times» an. imago images Bild 3 / 5 Legende: Tom Tugendhat Der 49-jährige Tom Tugendhat ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im britischen Unterhaus. Er ist ehemaliger Soldat und hat im Irak und in Afghanistan gekämpft. Er gilt als regelmässiger Kritiker von Johnson. imago images Bild 4 / 5 Legende: Penny Mordaunt Die 49-jährige Penny Mordaunt hat sich als vehemente Brexit-Unterstützerin einen Namen gemacht und ist bei der Parteibasis sehr beliebt. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Liz Truss Die Aussenministerin ist der Liebling der konservativen Parteibasis und liegt bei Umfragen der Website «Conservative Home» unter Parteimitgliedern regelmäßig an der Spitze. Die 46-jährige Truss hatte sich zunächst gegen den Brexit ausgesprochen, sagte aber nach dem Referendum 2016, sie habe ihre Meinung geändert. Keystone

Noch am Abend stand Berichten zufolge in der Fraktion eine Vorstellungsrunde auf dem Programm.

Am Mittwoch brauchen die Kandidatinnen und Kandidaten dann mindestens 30 Unterstützer aus der Fraktion, um eine Runde weiterzukommen. Am Donnerstag soll eine weitere Abstimmung abgehalten werden. Sollten mehr als zwei Kandidaten übrig bleiben, sind weitere Runden in der kommenden Woche geplant. Zwischen den beiden letzten Kandidaten sollen die Parteimitglieder in einer Stichwahl bis zum Ende des Sommers entscheiden.