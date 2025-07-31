- Der Bundesrat will die Zoll-Gespräche mit den USA fortsetzen. Er wolle so rasch wie möglich eine Senkung der zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter erreichen.
- Die Schweiz hält zudem an den Beschaffungen der F-35-Kampfjets und des Patriot-Systems fest.
- Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat auf die Kritik von US-Präsident Trump, sie habe ihm nicht zugehört, reagiert. «Das, was er macht, ist Powerplay. Das muss man nicht persönlich nehmen».
- Seit 6 Uhr gelten die hohen US-Zölle von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz.
- Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren zuvor in Washington zu einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio zusammengekommen, um die Zölle abzuwenden.
Themen in diesem Liveticker
- Mitte-Partei: Bundesrat soll Gegenmassnahmen prüfen
- Grüne fordern Gegenmassnahmen
- FDP fordert raschen Abschluss von Freihandelsabkommen
- SVP fordert Entlastung der Wirtschaft und Freihandelsabkommen
- Die Pressekonferenz ist beendet
- Eric Scheidegger: Weit entfernt von schwerer Krise
- Seco-Direktorin Budliger Artieda weilt weiter in den USA
- War der Bundesrat zu optimistisch?
- Keller-Sutter: «Die Machtverhältnisse sind klar»
- Direkter Kontakt zu Trump?