Hohe US-Zölle gegen Schweiz Bundesrat will US-Gespräche fortführen und hält an F-35-Jets fest

  • Mitte-Partei: Bundesrat soll Gegenmassnahmen prüfen
  • Grüne fordern Gegenmassnahmen
  • FDP fordert raschen Abschluss von Freihandelsabkommen
  • SVP fordert Entlastung der Wirtschaft und Freihandelsabkommen
  • Die Pressekonferenz ist beendet
  • Eric Scheidegger: Weit entfernt von schwerer Krise
  • Seco-Direktorin Budliger Artieda weilt weiter in den USA
  • War der Bundesrat zu optimistisch?
  • Keller-Sutter: «Die Machtverhältnisse sind klar»
  • Direkter Kontakt zu Trump?

Tagesschau, 7.8.2025, 12:45 Uhr

