- Erste Firmen reagieren auf die neu geltenden Zölle von 39 Prozent. So setzt der Schweizer Flugzeugbauer Pilatus seine Exporte in die USA aus.
- Der Bundesrat will die Zoll-Gespräche mit den USA fortsetzen. Er wolle so rasch wie möglich eine Senkung der zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter erreichen.
- Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat auf die Kritik von US-Präsident Trump, sie habe ihm nicht zugehört, reagiert. «Das, was er macht, ist Powerplay. Das muss man nicht persönlich nehmen».
- Seit 6 Uhr gelten die hohen US-Zölle von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz.
Themen in diesem Newsticker
- Pilatus stoppt vorübergehend den Export in die USA
- Zürcher Handelskammer legt Massnahmenplan gegen US-Zölle vor
- So wichtig ist der US-Markt für die Schweizer Kantone
- US-Zölle gelten offenbar auch für Schweizer Goldbarren
- Wie Donald Trump die SVP in Bedrouille bringt
- So funktionieren die US-Zölle
- Wie US-Medien über die Zölle für die Schweiz berichten
- Wirtschaftsredaktor: «Keine guten Nachrichten für den Werkplatz»
- Bundeshaus-Korrespondent: Schweiz am kürzeren Hebel
- Pharmaverband befürchtet grossen wirtschaftlichen Schaden