Hohe US-Zölle gegen Schweiz Flugzeugbauer Pilatus setzt Exporte in die USA aus

Themen in diesem Newsticker

  • Pilatus stoppt vorübergehend den Export in die USA
  • Zürcher Handelskammer legt Massnahmenplan gegen US-Zölle vor
  • So wichtig ist der US-Markt für die Schweizer Kantone
  • US-Zölle gelten offenbar auch für Schweizer Goldbarren
  • Wie Donald Trump die SVP in Bedrouille bringt
  • So funktionieren die US-Zölle
  • Wie US-Medien über die Zölle für die Schweiz berichten
  • Wirtschaftsredaktor: «Keine guten Nachrichten für den Werkplatz»
  • Bundeshaus-Korrespondent: Schweiz am kürzeren Hebel
  • Pharmaverband befürchtet grossen wirtschaftlichen Schaden

Tagesschau, 7.8.2025, 12:45 Uhr

