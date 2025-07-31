 Zum Inhalt springen

Hohe US-Zölle gegen Schweiz Medien: US-Regierung will keine Zölle auf Goldbarren erheben

  • US-Regierung will keine Zölle auf Goldbarren erheben
  • Westschweizer Wirtschaft: Zölle sind ein «Schlag ins Gesicht»
  • Bund hält sich zu Zollverhandlungen weiter bedeckt
  • «Blick»: Nationalräte treffen sich mit US-Abgeordneten in Genf
  • Nidwaldner Regierungsrat: «Schritt von Pilatus ist verständlich»
  • Pilatus stoppt vorübergehend den Export in die USA
  • Zürcher Handelskammer legt Massnahmenplan gegen US-Zölle vor
  • So wichtig ist der US-Markt für die Schweizer Kantone
  • US-Zölle gelten offenbar auch für Schweizer Goldbarren
  • Wie Donald Trump die SVP in Bedrouille bringt

Tagesschau, 8.8.2025, 12:45 Uhr

