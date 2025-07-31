- Nach neuen Informationen sollte auch auf Goldbarren aus der Schweiz ein Zollsatz von 39 Prozent erhoben werden, was bislang zollfrei war. Nun will aber das Weisse Haus eine Executive Order erlassen, wonach Goldimporte nicht mit Zöllen belegt würden. Dies sei eine «Fehlinformation».
- Erste Firmen reagieren auf die neu geltenden Zölle von 39 Prozent. So setzt der Schweizer Flugzeugbauer Pilatus seine Exporte in die USA aus. Pilatus-Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli fordert eine rasche Zollausnahme.
- Der Bundesrat will die Zoll-Gespräche mit den USA fortsetzen. Er wolle so rasch wie möglich eine Senkung der zusätzlichen Zölle auf Schweizer Güter erreichen.
- Seit Donnerstag gelten die hohen US-Zölle von 39 Prozent für Waren aus der Schweiz.
Themen in diesem Newsticker
