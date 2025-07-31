 Zum Inhalt springen

Hohe US-Zölle gegen Schweiz Roche und Novartis bauen Produktion in den USA aus

  • Schweizer Pharmaindustrie plant wegen drohenden Zöllen voraus
  • Schweizer Delegation nach Zollverhandlungen zurück aus den USA
  • Alain Berset: «Jetzt ist es wichtig, in Szenarien zu denken»
  • Pilatus-Präsident: US-Zölle treffen Unternehmen «sehr hart»
  • Doch kein Zoll auf Goldbarren aus der Schweiz?
  • US-Regierung will keine Zölle auf Goldbarren erheben
  • Westschweizer Wirtschaft: Zölle sind ein «Schlag ins Gesicht»
  • Bund hält sich zu Zollverhandlungen weiter bedeckt
  • «Blick»: Nationalräte treffen sich mit US-Abgeordneten in Genf
  • Nidwaldner Regierungsrat: «Schritt von Pilatus ist verständlich»

Tagesschau, 8.8.2025, 12:45 Uhr

