 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Hohe US-Zölle gegen Schweiz US-Zölle für Schweiz in Kraft – Bundesratssitzung am Nachmittag

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • «Bundesrat ist am System Trump gescheitert»
  • Bundesratsjet in Bern gelandet
  • Economiesuisse: Tausende Arbeitsplätze ernsthaft in Gefahr
  • Was bedeuten die 39-Prozent-Zölle für die Schweizer Wirtschaft?
  • Bundesrat hält ausserordentliche Sitzung am Nachmittag
  • Neue US-Zölle seit 6 Uhr in Kraft – 39 Prozent für die Schweiz
  • Bundesratsmaschine in Kürze auf Schweizer Boden
  • «Bei Trump ist selten etwas in Stein gemeisselt»
  • Die Bundesräte befinden sich auf dem Heimweg
  • Trump plant hohe Zölle auf Halbleiter

Tagesschau, 6.8.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)