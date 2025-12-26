US-Satiriker Jimmy Kimmel hat in einer Weihnachtsbotschaft von «Tyrannei» in den USA gesprochen.

Die Sendung des Late-Night-Moderators wurde im September unter politischem Druck kurzzeitig abgesetzt.

Der Sender Channel 4 strahlt seit 1993 jedes Jahr eine Alternative zur offiziellen Weihnachtsbotschaft des britischen Monarchen aus.

«Ich kann Ihnen sagen, dass es aus faschistischer Sicht ein wirklich grossartiges Jahr war. Die Tyrannei befindet sich hier im Aufschwung», sagte er im Sender Channel 4.

Kimmel ging auf die zeitweilige Aussetzung seiner Talkshow im vergangenen September ein. «Vielleicht haben Sie in Ihren farbenfrohen Zeitungen gelesen, dass der Präsident meines Landes mich zum Schweigen bringen möchte, weil ich ihn nicht so verehre, wie er es gerne hätte», sagte der Satiriker.

Legende: In seiner Weihnachtsbotschaft kritisiert Jimmy Kimmel den US-Präsidenten und warnt die britischen Zuschauerinnen und Zuschauer. Keystone/ Chris Pizzello

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump habe ihm und seinem Arbeitgeber gedroht und seine Sendung sei kurz danach eingestellt worden. Doch dann sei ein «Weihnachtswunder» geschehen, sagte Kimmel. «Millionen» von Menschen hätten sich gegen den Druck der US-Regierung gewehrt.

ABC stellte Sendung vorübergehend ein

Kimmel hatte mit seinem Vorwurf an die Rechte in den USA, die Ermordung des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk auszunutzen, Empörung ausgelöst. Eine Woche lang stellte der US-Sender ABC daraufhin seine Sendung ein. Kimmel betonte in seiner Ansprache, dass «König Donnie VIII.» – eine Anspielung auf den britischen König Henry VIII. – jedoch «verloren» habe. Seine Sendung «Jimmy Kimmel Live!» wurde bis Mitte 2027 verlängert.

Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber wir lieben euch.

Der Satiriker sprach zugleich eine Warnung an die britischen Zuschauer aus: «Vielleicht denken Sie: Dass eine Regierung ihre Kritiker zum Schweigen bringt, ist etwas, das in Ländern wie Russland, Nordkorea und Los Angeles vorkommt, aber nicht im Vereinigten Königreich», sagte Kimmel ironisch und fügte hinzu: «Alles geht sehr schnell.»

Schliesslich appellierte Kimmel an die Briten, die USA nicht aufzugeben. «Wir machen gerade eine schwierige Phase durch, aber wir werden das schon schaffen», sagte er. «Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber wir lieben euch.»