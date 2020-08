Italien in der Krise

Für viele Italienerinnen und Italiener sind die Finanzen knapp, man ist auf Kurzarbeit oder hat sogar die Stelle verloren in der Coronakrise. Doch die Ferien lassen sich viele von ihnen trotzdem nicht nehmen – auch wenn alles ein wenig anders ist in diesem Sommer 2020, wie SRF-Korrespondent Franco Battel in Rom beobachtet.

SRF News: Machen die Italiener während dem diesjährigen Ferragosto Ferien wie in jedem Jahr?

Franco Battel: Zumindest einige der Strände bei Rom sind ausgebucht. Für Italienerinnen und Italiener sind die Strandferien heilig. Trotzdem: Nicht alle können sie sich leisten. Ausserdem sind viele Hotels in touristischen Orten im Landesinnern leer. Es zeigt sich also ein sehr durchzogenes Bild.

Viele junge Leute machen ausserdem zu Hause Ferien, im «Hotel Mamma». Das kostet zwar nichts, kurbelt aber auch die italienische Wirtschaft in keiner Weise an. Unklar ist zudem, ob die Strandferien in diesem Jahr wie früher drei Wochen dauern – oder bloss eine oder zwei Wochen.

Wirtschaftseinbruch von -12.4 Prozent Textbox aufklappen Textbox zuklappen Italiens Bruttoinlandprodukt (BIP) sank laut offiziellen Zahlen von April bis Juni 2020 um 12.4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit ist der Einbruch weniger massiv als von Ökonomen im Vorfeld befürchtet. Sie hatten mit einem Minus von 15 Prozent gerechnet. Trotzdem: Das ohnehin dürftige Wachstum der vergangenen Jahre ist damit im ersten Halbjahr vernichtet worden. (reuters)

Der Staat hat Ferien-Schecks in Höhe von 500 Euro verteilt. Wie weit hilft das den Italienern tatsächlich, auch dieses Jahr Ferien machen zu können?

Der Check hilft sicher, doch 500 Euro sind bloss ein Tropfen auf den heissen Stein, wenn man mit der Familie unterwegs ist. Deshalb sollte man diese Massnahme nicht überschätzen.

Viele Unternehmen schliessen diesen Sommer nicht für Ferien. Welche Branchen sind davon besonders betroffen?

Manche Branchen haben ihre Angestellten während des Lockdowns in die Zwangsferien geschickt. Sie können diesen Sommer kaum in die Ferien fahren, weil sie gar keine Ferien mehr zugute haben.

Betroffen sind vor allem innovative Branchen im hochindustrialisierten Norden Italiens, die für den Export arbeiten. Allerdings leiden auch dort viele Betriebe unter der Krise und ihre Auftragsbücher sind alles andere als voll.

Welche Branchen sind besonders von der Coronakrise betroffen?

Zuallererst der Tourismus. Am Meer sind die Hotels und Restaurants voll, doch in den Städten – auch in Rom – ist der Tourismus praktisch zum Erliegen gekommen.

Ist der Stillstand während dem Ferragosto 2020 also weniger ausgeprägt als in anderen Jahren?

Weil manche Betriebe keine Ferien machen, wird der Sommer-Stillstand dieses Jahr sicher weniger ausgeprägt ausfallen. Doch viele Branchen leiden nach wie vor unter der Coronakrise – Italien steuert alles in allem auf eine sehr schwere Wirtschaftskrise zu.

Das Gespräch führte Rino Curti.