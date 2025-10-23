In Ungarn sind zehntausende Menschen dem Aufruf des Oppositionspolitikers Péter Magyar zu einem «Nationalen Marsch» durch Budapest gefolgt.

Die Ungarn gedenken am 23. Oktober zwei Ereignissen: dem Beginn des Volksaufstands im Jahr 1956 sowie der Ausrufung der Republik Ungarn im Jahr 1989.

Den Feiertag nutzen sowohl die Anhänger von Viktor Orbán (Fidesz) als auch die seines Herausforderers Péter Magyar (Tisza) zum Demonstrieren.

Mit der Demonstration am Nationalfeiertag läutete Magyar den Wahlkampf seiner Partei ein – und sorgt dabei für ein Novum: Zum ersten Mal seit 15 Jahren, seitdem Viktor Orbán im Amt ist, gibt es für den Regierungschef einen ernstzunehmenden Kontrahenten. Magyar liegt seit dem Sommer in den Umfragen deutlich vor Orbán.

Demonstrationen in Ungarn

Péter Magyar, der Vorsitzende der oppositionellen Tisza-Partei, schwenkt an der Spitze der Demonstration der Opposition eine ungarische Flagge.

Zehntausende Menschen sind dem Aufruf des Oppositionspolitikers zu einem «Nationalen Marsch» durch Budapest gefolgt.

Gleichzeitig marschierten zahlreiche Teilnehmer am Friedensmarsch, der von regierungsnahen Stellen organisiert wurde, über die Margaretenbrücke in Budapest.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hält in Budapest eine Rede zum 69. Jahrestag des ungarischen Aufstands von 1956.

Am Vormittag hatte auch Orbán aus Anlass des Nationalfeiertags zu einer Demonstration vor dem Parlament aufgerufen und diese zum «Friedensmarsch» erklärt.

In seiner Rede bekräftigte Orbán seine Kritik an den Hilfen der EU für die Ukraine. Er warf Magyar vor, in dieser Hinsicht die Politik Brüssels zu unterstützen. Magyar werde Ungarn in den Krieg führen, betonte Orbán.