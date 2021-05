Die militante Hisbollah im Süden Libanons ist quasi in einem Dauerkriegszustand mit Israel. Trotzdem haben die Hisbollah und vor allem Libanon kein Interesse, in den Israel-Gaza-Krieg hineingezogen zu werden. Das zeigen auch die raschen Dementis der Hisbollah, als in den letzten Tagen wiederholt Raketen aus dem Süden des Landes auf Israel abgefeuert wurden. Sie sei es nicht gewesen, hiess es. Die israelische Armee vermutet, dass eine militante Palästinensergruppierung die Raketen abgefeuert hat. In der Tat wäre mit einem Krieg derzeit keine landesweite Sympathie für die Hisbollah zu gewinnen. Denn viele Libanesinnen und Libanesen geben ihr die Schuld an der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut letztes Jahr. Zudem würde ein Krieg die Not der Menschen nochmals vergrössern, was der Hisbollah auch keine Punkte bringen würde. Das alles heisst aber nicht, dass die Situation nicht gefährlich ist. Denn Libanon rutscht als Staat immer mehr in den Abgrund.