Expertinnen und Experten wie Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations gehen davon aus, dass Künstliche Intelligenz (KI) auch bei der Drohnen-Kriegstechnik immer wichtiger wird. «Der Einzug von KI in den Krieg ist keine Frage der Möglichkeit, sondern eine Frage des Zeitpunktes», sagt Franke. Zwar werde seit Jahren international zwischen Staaten über die Automatisierung des Krieges diskutiert, doch bislang hat man sich auf keine Regeln geeinigt – und dazu werde es in nächster Zeit wohl auch nicht kommen. Folge: «Wir werden mehr Fälle von durch Computer getötete Menschen sehen», ist Franke überzeugt. Und der Österreicher Markus Reisner geht sogar so weit festzustellen: «Ich hoffe, dass die Menschheit so vorausschauend denkt und handelt, damit die von uns geschaffenen Maschinen nicht uns selber vernichten können.»