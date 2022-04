Mittel- und langfristig sieht der Chicagoer Professor Konstantin Sonin seine russische Heimat technologisch in die Sowjetzeit zurückkehren. Schon jetzt fehlt es in Russland an Cloud-Kapazitäten, das Land erhält auch keine Elektronikchips mehr. Das verhindert technologische Entwicklung, neue IT-Projekte, neue Tech-Startups.