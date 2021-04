Die «Jerusalemer Erklärung» sorgt in der deutschen Medienlandschaft seit einigen Tagen für hitzige Debatten – in der Schweiz ist sie dagegen noch kaum Thema. So heisst es etwa beim Israelitischen Gemeindebund lediglich, man wolle sich weiterhin an der Definition der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken, also an der IHRA-Definition, orientieren.

Vielleicht aber gibt bald ein Bericht des Bundesrates Anlass für eine Auseinandersetzung über die Definition von Antisemitismus. Auslöser ist ein Postulat von Ständerat Paul Rechsteiner, der darin eine offizielle Stellungnahme vom Bundesrat verlangt. Der Bericht wird in den nächsten Wochen erwartet.