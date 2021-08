Der Ticker startet um 16:00 Uhr

18:32 USA warnen vor IS-Anschlag in Kabul Die US-Regierung hat Medienberichte zur Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul oder in der Umgebung bestätigt. «Die Bedrohung ist real, akut und anhaltend», sagte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, dem Sender CNN. Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet. Sullivan sagte zudem, die USA hätten in den vergangenen 24 Stunden 3900 Menschen mit Militärflugzeugen ausgeflogen. Weitere 3900 Menschen seien von «Partnern» mit Flügen in Sicherheit gebracht worden. Er betonte, die Szenen ausserhalb des Flughafens seien herzzerreissend. Weiter warten viele verzweifelte Afghaninnen und Afghanen in der sengenden Hitze auf eine Möglichkeit, das Land zu verlassen. 00:47 Video Viele Menschen harren weiter am Flughafen in Kabul aus Aus Tagesschau am Vorabend vom 22.08.2021. abspielen

18:00 Taliban und US-Truppen pflegen eine «Arbeitsbeziehung» am Flughafen Kabul Die Taliban-Führung hält eine «Arbeitsbeziehung» mit den USA bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen in Kabul aufrecht. Das sagte ein Mitglied der Kulturkommission der Taliban, Abdul Kahar Balchi, dem Fernsehsender Al-Dschasira. Demnach seien die Posten ausserhalb des Flughafengeländes, wo sich tausende Menschen drängen, unter Kontrolle der Islamisten. Innerhalb des Flughafens kontrollierten die US-Streitkräfte. «Wir stehen in ständigem Kontakt miteinander», sagte der Taliban-Sprecher weiter. Es sei sehr «bedauerlich», dass die Menschen nun derart zum Flughafen eilen, sagte Balchi. Die Angst vor den Taliban sei unbegründet, man habe eine Generalamnestie erlassen, auch für die Sicherheitskräfte. Balchi sagte weiter, die Taliban hätten nicht vorgehabt, Kabul zu betreten. Sie hatten vielmehr geplant, zuerst eine politische Lösung zu finden und eine Regierung auch mit anderen Kräften aufzustellen. Alle Menschen seien vom Tempo der Entwicklungen überrascht gewesen. Interview von Al-Dschasira mit Abdul Kahar Balchi

17:28 Taliban versuchen Chaos vor dem Flughafen Kabul in den Griff zu bekommen Bewaffnete Angehörige der Taliban versuchen die chaotische Lage vor dem Flughafen in Kabul in den Griff zu bekommen. Laut Augenzeugen schossen sie in die Luft und setzten Schlagstöcke ein, um die drängelnden Menschen in Warteschlangen zu zwingen. Tausende von Menschen bemühten sich verzweifelt, Plätze in den Flugzeugen zu ergattern, mit denen westliche Staaten ihre Landsleute und von Verfolgung bedrohte Afghanen ausfliegen. In den Menschenmengen vor dem Flughafen kamen laut einem Nato-Vertreter bislang 20 Menschen ums Leben, sieben allein am Samstag. Die Nato-Truppen hielten sich aber strikt von den Aussenbereichen des Flughafens Kabul fern, um direkte Zusammenstösse mit den Taliban zu vermeiden. Legende: Bewaffnete Taliban an einem Checkpoint nahe beim Flughafen Kabul. Keystone

16:46 Charterflug nach Taschkent weiterhin aufgeschoben Der geplante Charterflug einer Swiss-Maschine im Auftrag des Bundes nach Taschkent in Usbekistan zur Rückführung von Schweizer Staatsangehörigen, die aus Afghanistan evakuiert worden waren, steht weiterhin aus. Die Situation rund um den Flughafen in der Hauptstadt Kabul sei nach wie vor schwierig, teilte das Aussendepartement (EDA) der Agentur Keystone-SDA mit. Derzeit verhinderten die grosse Zahl von Menschen vor dem Flughafen und die teilweise gewalttätigen Ausschreitungen den Zugang zum Flughafen in Kabul, schreibt das EDA. Deshalb können aktuell nur wenige Personen nach Taschkent ausgeflogen werden. Weil der Bedarf für Transitpassagen aus Taschkent im Moment nicht gegeben sei, sei der Charterflug verschoben worden. Auch Deutschland habe für Sonntag geplante Flüge abgesagt und weitere Länder hätten zunehmend Schwierigkeiten, ihre Staatsangehörigen und Lokalangestellte aus Afghanistan zu bringen, schreibt das EDA auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster. Um die laufenden Bemühungen vor Ort nicht zu gefährden, mache das EDA zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Angaben, hiess es weiter. Insgesamt warten rund 230 Personen, Entwicklungshelfer des Bundes und deren Angehörige, auf eine Rückführung.

15:57 Rohstoff-Reichtum ist kaum eine Geldquelle für die Taliban Den Taliban geht das Geld aus. Das Land verfügt zwar über immense Bodenschätze wie Lithium, Kupfer, Gold, Erdöl oder seltene Erden im Marktwert von mehreren Billionen Dollar. Aber die Gotteskrieger werden daraus kaum Kapital schlagen können, sagt Carsten Drebenstedt, Professor für Bergbau-Tagebau an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Legende: Bodenschätze oder wie hier der Abbau von Steinsalz erfolgt in Afghanistan hauptsächlich artisanal, also handwerklich mit schwerer körperlicher Arbeit. Keystone

15:32 Grossbritannien plant für Dienstag G7-Gipfel Der britische Premierminister Boris Johnson beruft für Dienstag ein Gipfeltreffen der führenden Industrieländer (G7) zum Thema Afghanistan ein. Grossbritannien hat gegenwärtig den Vorsitz der Staatengruppe. Das teilte Premierminister Boris Johnson auf Twitter mit. Neben Grossbritannien gehören auch Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Japan und die USA dazu. Bei einer Videokonferenz wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über das weitere Vorgehen nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan beraten. Die internationale Gemeinschaft müsse zusammenarbeite, um Evakuierungen zu gewährleisten und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, schrieb Johnson. Das Weisse Haus bestätigte die Teilnahme von US-Präsident Joe Biden.

14:58 Berichte: Mehrere Kinder am Flughafen Kabul vermisst Im Gedränge der Tausenden Menschen am Flughafen Kabul in Afghanistan sind nach Berichten örtlicher Medien mehrere Kinder verloren gegangen. So kümmert sich einer Reportage des Fernsehsenders Ariana News zufolge eine Familie aus der Hauptstadt seit einer Woche um ein Kind im Grundschulalter, das es am Flughafen im Stacheldraht festhängend gefunden hatte. Bis heute seien die Eltern trotz vieler Bemühungen nicht auffindbar, sagte die Familie. Der etwa sechs Jahre alte Junge habe gesagt, er sei mit den Eltern zum Flughafen gefahren, um das Land zu verlassen. Sein Vater sei vorgegangen, dann sei er selbst aber hingefallen. Kurz darauf habe er beide Elternteile nicht mehr sehen können. Auch lokale Journalisten berichteten in sozialen Medien, dass Menschen Fotos von vermissten Kindern am Flughafen anbringen. Am Sonntag hat sich die Lage am Kabuler Flughafen nach den Worten des deutschen Brigadegenerals Jens Arlt etwas entspannt. Grund dafür sei, dass sich bei der Zuflucht suchenden Bevölkerung herumgesprochen habe, dass einige Tore zum Flughafen aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen blieben. Dies sei aber nur eine Momentaufnahme. Stunden zuvor bzw. noch am Samstag hätten sich noch dramatische Szenen ereignet, teilte Arlt auf Twitter mit.

14:27 USA requirieren kommerzielle Flugzeuge für Evakuationen Die US-Regierung aktiviert in einem seltenen Schritt die zivile Luftreserve und verpflichtet kommerzielle Fluggesellschaften zur Unterstützung der Evakuierungsmission in Afghanistan. Die Regierung requiriere insgesamt 18 Flugzeuge von sechs US-Fluggesellschaften, teilt das Pentagon mit. Diese Maschinen sollten nicht nach Kabul fliegen, sondern für den Weitertransport von Evakuierten aus Zwischenstationen eingesetzt werden. Damit würden Kapazitäten von Militärflugzeugen entlastet, die für die aktuelle Luftbrücke von und nach Kabul genutzt werden. Die USA fliegen schutzsuchende Afghanen zunächst in andere Länder aus, bevor sie weiter in die Vereinigten Staaten reisen können. Zu den Transitländern gehören beispielsweise Deutschland >(via Ramstein) und Katar (via Doha). Wie viele Amerikaner und afghanische Unterstützer die US-Regierung in Sicherheit bringen muss, ist unklar. US-Präsident Joe Biden sprach zuletzt von etwa 50'000 bis 65'000 Helfern , einschliesslich ihrer Familien. Laut dem Pentagon flogen die US-Streitkräfte seit Beginn der Evakuierungsmission vor einer Woche rund 17'000 Menschen aus Kabul aus. Legende: Die 18 für den Einsatz vorgesehenen Flugzeuge stammten aus den Flotten von American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines und United Airlines, so das Pentagon. Reuters

13:43 Afghanistan geht allmählich das Bargeld aus Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan geht den Menschen zunehmend das Bargeld aus. Einwohner Kabuls berichteten der Deutschen Presse-Agentur, die Geldautomaten in der Stadt seien praktisch leer. Banken und auch der Geldwechslermarkt seien seit einer Woche geschlossen. Ein Mann sagte dem lokalen TV-Sender ToloNews, seine Bank habe eine Obergrenze für Abhebungen eingeführt. Wenn denn ein Geldautomat doch noch befüllt sei, könne man nur 10'000 Afghani (rund 107 Franken) abheben. Viele drücke die Sorge, dass sie angesichts der aktuellen Krise überhaupt nicht mehr an ihr Geld kommen. Auf der Facebook-Seite des Finanzministeriums hiess es in der Nacht auf Sonntag, die Zentralbank, private Banken und andere Finanzinstutionen nähmen bald wieder ihren Betrieb auf. Gleichzeitig wurde das «technische Personal» des Ministeriums aufgerufen, zur Arbeit zurückzukehren. Andere Ministeriumsmitarbeiter sollten eine Entscheidung der Finanzkommission der Taliban abwarten. Es hiess zudem, alle zivilen Staatsangestellten würden ab dem Beginn der «neuen islamischen Regierung» wieder wie früher bezahlt werden. Alle in der Stadt beschweren sich mittlerweile, dass sie kein Geld abheben können.

13:01 Nato-Vertreter spricht von mindestens 20 Todesopfern Im Chaos um und auf dem Flughafen von Kabul sind in den vergangenen sieben Tagen insgesamt mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahl berichtet ein Nato-Vertreter der

Nachrichtenagentur Reuters. «Unser Fokus ist die Evakuierung aller Ausländer so schnell wie möglich», sagt er.

11:54 Taliban-Opfer Malala Yousafzai äussert Betroffenheit Anteil am Schicksal von Kindern und Frauen in Afghanistan nimmt die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Sie wurde selber vor neun Jahren von den Taliban attackiert und schwer verletzt. Für viele junge Frauen in Afghanistan gilt sie als Stimme der Hoffnung. Die 24-jährige Yousafzai befürchtet, dass den Frauen wie damals, als die Taliban das letzte Mal regierten, gar keine Rechte mehr gebilligt werden. Ihre Angst vor der Zukunft der Frauen in Afghanistan hat sie in den vergangenen Tagen auch in vielen westlichen Fernsehsendern geäussert. 01:17 Video Malala Yousafzai: «Was meinen afghanischen Schwestern geschieht, macht mich wütend» Aus Tagesschau vom 21.08.2021. abspielen

11:37 Afghanin bekommt Baby an Bord von US-Flugzeug Eine afghanische Frau hat an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs ein Baby zur Welt gebracht. Ihre Wehen und zusätzliche gesundheitliche Beschwerden setzten auf dem Weg zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland ein, wie das Transportkommando der US-Luftwaffe am mitteilte. Ihr Zustand habe sich verbessert, nachdem die C-17-Transportmaschine niedriger flog und der Luftdruck im Flugzeug sich dadurch erhöhte. Das Manöver habe geholfen, ihr Leben zu retten. Nach der Landung im pfälzischen Ramstein habe die Frau im Laderaum der Maschine mit Hilfe von Soldaten ein Mädchen zur Welt gebracht. Mutter und Kind gehe es gut.

11:24 Tony Blair: US-Motive für Truppenabzug waren «idiotisch» Der frühere britische Premierminister Tony Blair hat dem Westen vorgeworfen, Afghanistan im Stich gelassen zu haben. «Das Imstichlassen von Afghanistan und seines Volkes ist tragisch, gefährlich, unnötig, nicht in ihrem Interesse und nicht in unserem», schreibt Blair in einem auf der Website seines Instituts veröffentlichten Beitrag. Die US-Motive für den Truppenabzug aus dem Land bezeichnet der Ex-Premier, während dessen Amtszeit Grossbritannien an der Seite der USA in den Afghanistan-Krieg gezogen war, als «idiotisch»: «Wir taten das in Gefolgschaft eines idiotischen politischen Slogans über ein Ende der Forever Wars – als ob unser Einsatz 2021 auch nur entfernt mit unserem Einsatz vor 20 oder zehn Jahren vergleichbar gewesen wäre.» US-Präsident Joe Biden nutzte den Begriff «Forever Wars» (etwa: ewige Kriege) im vergangenen Jahr mehrfach während des Wahlkampfs. Legende: Der Abzug aus Afghanistan lasse «jede Dschihadistengruppe auf der ganzen Welt jubeln», schreibt Blair weiter. Russland, China und der Iran würden ihre Vorteile aus dem Schritt ziehen. «Jeder, dem von westlichen Führern Zusicherungen gemacht werden, wird diese verständlicherweise als unsichere Währung ansehen.» Keystone

10:09 Welternährungsprogramm warnt vor «humanitären Katastrophe» Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen warnt angesichts der Entwicklung in Afghanistan vor einer «humanitären Katastrophe». Die Afghanistan-Direktorin des Programms, Mary-Ellen McGroarty, forderte nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban eine enge Abstimmung innerhalb der internationalen Gemeinschaft. «Andernfalls wird sich eine ohnehin schon schreckliche Situation zu einer absoluten Katastrophe entwickeln», sagte die UNO-Vertreterin der britischen Sonntagszeitung «The Observer». Das WFP schätzt, dass von den etwa 38 Millionen Menschen in Afghanistan heute schon 14 Millionen nicht genug zu essen haben. Das Land wird auch von einer schweren Dürre geplagt. Falls nicht innerhalb von sechs oder sieben Wochen Hilfe eintreffe, so McGroarty, werde es zu spät sein – viele Strassen seien dann durch Schnee nicht mehr passierbar. Wir müssen Unterstützung ins Land bringen - nicht nur Nahrung, auch medizinische Unterstützung und Schutz. Wir brauchen Geld, und wir brauchen es jetzt.

9:47 Britische Regierung plädiert für Fristverlängerung bis zum Abzug der US-Truppen Die britische Regierung plädiert dafür, die Frist für den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zu verlängern. In einem Gespräch mit der «Mail on Sunday» sagte Verteidigungsminister Ben Wallace, dass «keine Nation in der Lage sein wird, alle Menschen» aus dem von den Taliban kontrollierten Land zu evakuieren, da die Zeit bis zum endgültigen Abzugstermin der US-Regierung am 31. August aus Afghanistan abläuft. «Wenn der Zeitplan der USA beibehalten wird, haben wir keine Zeit zu verlieren, um die Mehrheit der wartenden Menschen zu evakuieren», sagte der Minister. «Vielleicht wird den Amerikanern erlaubt, länger zu bleiben, und sie werden unsere volle Unterstützung haben, wenn sie das tun», fügte der Minister hinzu. Legende: Nach Angaben der «Sunday Times» sucht der britische Aussenminister Dominic Raab das Gespräch mit seinem US-Kollegen Antony Blinken, um eine Verlängerung der Frist zu besprechen. Keystone

9:03 Britisches Militär: Sieben Zivilisten in Kabul bei Massenansturm auf Flughafen getötet In den Menschenmengen nahe des Flughafens von Kabul sind nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sieben Menschen ums Leben gekommen. «Unsere Gedanken sind bei den Familien von sieben afghanischen Zivilisten, die tragischerweise in der Menge in Kabul gestorben sind», hiess es in einem Statement. Zehntausende von Menschen versuchen verzweifelt, aus Afghanistan zu fliehen, seit die Taliban das Land übernommen haben. «Die Bedingungen vor Ort sind nach wie vor sehr schwierig, aber wir tun alles, was wir können, um die Situation so sicher wie möglich zu gestalten», sagte ein britischer Verteidigungssprecher in einer von der British Press Association zitierten Erklärung.

8:28 Kanzler Kurz gegen Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan in seinem Land. Dazu werde es in seiner Amtszeit nicht kommen, sagt er dem TV-Sender Puls 24. Österreich habe bereits früher einen unverhältnismässig grossen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan geleistet. In einer Statistik des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR werden Österreich mehr als 40'000 afghanische Flüchtlinge zugerechnet. Das ist die zweithöchste Zahl in Europa nach Deutschland mit 148'000. Kurz fordert laut vorab veröffentlichten Interview-Auszügen, dass die aus Afghanistan fliehenden Menschen in der Region bleiben sollten. So hätten Turkmenistan und Usbekistan bislang nur ganz wenige aufgenommen.

7:25 Augenzeugen: Taliban kontrollieren Zugang zum Flughafen Augenzeugen berichten, die Taliban hätten eine Art Ordnung rund um den Flughafen von Kabul hergestellt. Sie verhinderten Menschenansammlungen rund um den Flughafen und sorgten für ordentliche Warteschlangen ausserhalb der Flughafentore. Am frühen Sonntagmorgen gebe es schon lange Menschenschlangen, aber kein Durcheinander oder Gewalt. Seit dem vergangenen Sonntag sind nach Aussagen von Nato-Offiziellen und der Taliban am Flughafen 12 Menschen erschossen oder zu Tode getrampelt worden.

4:09 Schweiz unterstützte Afghanistan bislang mit 500 Mio. Franken Innerhalb der letzten 20 Jahre sind 500 Millionen Franken aus der Schweiz nach Afghanistan geflossen. Auch nach der Machtübernahme durch die Taliban sollen Hilfsgelder gezahlt werden. Das hat das Schweizer Aussendepartement EDA gegenüber den Zeitungen «Sonntagsblick» und «Sonntagszeitung» bestätigt. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Deza prüfe nun, ob und wie aktuelle Projekte womöglich angepasst werden müssten. Partner der Schweiz seien aber bereits in Gebieten tätig gewesen, die schon länger unter Kontrolle der Taliban stünden, heisst es. Afghanistan ist im Bereich Entwicklungshilfe ein Schwerpunktland der Schweiz. Zuletzt betrugen die Ausgaben jährlich etwa 30 Millionen Franken. Im Fokus standen Bildung oder landwirtschaftliche Projekte. Legende: Zuletzt wurden unter anderen auch landwirtschaftliche Projekte unterstützt. Keystone