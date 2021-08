Der Ticker startet um 16:00 Uhr

4:09 Schweiz unterstützte Afghanistan mit 500 Mio. Franken Innerhalb der letzten 20 Jahre sind 500 Millionen Franken aus der Schweiz nach Afghanistan geflossen. Auch nach der Machtübernahme durch die Taliban sollen Hilfsgelder gezahlt werden. Das hat das Schweizer Aussendepartement EDA gegenüber den Zeitungen «Sonntagsblick» und «Sonntagszeitung» bestätigt. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Deza prüfe nun, ob und wie aktuelle Projekte womöglich angepasst werden müssten. Partner der Schweiz seien aber bereits in Gebieten tätig gewesen, die schon länger unter Kontrolle der Taliban stünden, heisst es. Afghanistan ist im Bereich Entwicklungshilfe ein Schwerpunktland der Schweiz. Zuletzt betrugen die Ausgaben jährlich etwa 30 Millionen Franken. Im Fokus standen Bildung oder landwirtschaftliche Projekte. Legende: Zuletzt wurden unter anderen auch landwirtschaftliche Projekte unterstützt. Keystone

3:31 EU-Staaten sollen Flüchtlinge aufnehmen Die EU-Kommission ruft die Mitgliedsstaaten zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen aus Afghanistan auf. Neben den lokalen Mitarbeitenden der Länder und deren Familien sollten weitere Gruppen aufgenommen werden. Dazu zählen laut EU-Innenkommissarin Ylva Johansson etwa Menschenrechtsaktivisten und Journalistinnen. Es gehe zudem auch darum, Mädchen und Frauen zu beschützen, so Johansson in der Zeitung «Welt am Sonntag». Die Länder sollten sich auf mögliche Flüchtlingsbewegungen vorbereiten und nicht die gleichen Fehler machen wie 2015. «Wir sollten nicht warten bis die Menschen an den EU-Aussengrenzen stehen», sagt die EU-Innenkommissarin. Legende: EU-Kommissarin Ylva Johansson ruft die EU-Staaten dazu auf, auch gefährdete Gruppen aufzunehmen. Keystone

1:04 Menschen sterben im Gedränge am Flughafen Vor dem Flughafen in Kabul sollen einem Bericht zufolge am Samstag mehrere Menschen im Gedränge ums Leben gekommen sein. Unter den Menschen, die vor den Toren des Flughafens am Morgen darauf warteten, auf das Gelände zu gelangen und einen der Evakuierungsflüge zu erreichen, sei am Morgen Chaos ausgebrochen, berichtete ein Korrespondent des britischen Senders Sky News, der die Szene nach eigenen Angaben vor Ort beobachtete. Mehrere seien im Gedränge «gequetscht» worden, berichtete der Reporter. Soldaten und Rettungshelfer seien damit beschäftigt gewesen, die dehydrierten, verzweifelten Männer, Frauen und Kinder zu versorgen. Bei einigen kam jedoch wohl jede Rettung zu spät. Wie viele Menschen starben und was die genaue Todesursache war, blieb zunächst unklar. Legende: Täglich versuchen verzweifelte Menschen, Zutritt zum Flughafen in Kabul zu erhalten. Keystone

22:43 Russland und die Türkei stellen sich gegen Terrorismus und Drogenhandel in Afghanistan Russland und die Türkei wollen sich wegen der Lage in Afghanistan enger absprechen. Das teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefongespräch von Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan mit. Vorrangige Aufgabe sei der Kampf gegen den Terrorismus und gegen den Drogenhandel, hiess es in der Mitteilung. Russland führt seit langem Verhandlungen mit den militanten islamistischen Taliban, die in Afghanistan die Macht übernommen haben. Die Taliban sind in Russland zwar als Terrororganisation verboten, allerdings will Moskau über eine mögliche Anerkennung der neuen Führung in Kabul entscheiden. Putin hatte sich am Freitag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Moskau erstmals öffentlich zu Afghanistan geäussert. Er kritisierte, dass der Westen mit seinem Versuch, dem Land demokratische Werte «aufzuzwingen», gescheitert sei. Es seien weder die Traditionen noch die Kultur des Landes geachtet worden.

21:34 «Ich fürchte mich, von den Taliban erkannt zu werden» Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gibt es in der Hauptstadt Kabul unzählige Menschen, die um ihr Leben fürchten. Es sind Menschen, die bis zum Machtwechsel für ausländische Organisationen oder die gestürzte Regierung gearbeitet haben. SRF-Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn hat mit seinen Kontaktpersonen in der Region telefoniert, um an Informationen aus Kabul zu kommen. Zwei Männer und eine Frau waren bereit, mit ihm zu sprechen, bestanden jedoch auf Anonymität. Legende: Seit einer Woche haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Keystone

20:47 Tausende Afghanen flüchten nach Pakistan Derzeit gibt es im Süden des Landes einen offenen Grenzübergang nach Pakistan. Entsprechend marschieren Tausende afghanische Flüchtlinge im Süden Afghanistans über die Grenze nach Pakistan – ganze Familien, mit soviel Hab und Gut wie möglich. Die pakistanische Armee lässt sie hier gewähren, sie strömen unbehelligt nach Pakistan. 00:36 Video Afghanische Bürger flüchten nach Pakistan Aus Tagesschau vom 21.08.2021. abspielen

19:39 USA haben 17'000 Menschen evakuiert Die US-Streitkräfte haben seit Beginn der Evakuierungsmission in Afghanistan vor einer Woche nach eigenen Angaben 17'000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Generalmajor William Taylor sagte am Samstag im Pentagon, in den 24 Stunden zuvor hätten die US-Streitkräfte rund 3800 Menschen evakuiert. Dafür seien sechs Flugzeuge der US-Luftwaffe und 32 Chartermaschinen eingesetzt worden. 5800 US-Soldaten sicherten den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt. «Es wurde keine Änderung der aktuellen Feindlage in und um den Flughafen gemeldet.»

18:54 Laut USA sind Eingangstore am Flughafen Kabul geöffnet Bei der Evakuierungsmission in Afghanistan fertigen die US-Streitkräfte am Flughafen Kabul an den Eingängen nach eigenen Angaben weiterhin Menschen ab. Eingangstore seien in den vergangenen 24 Stunden nur kurzfristig geschlossen worden, damit «die richtigen Leute» passieren konnten, sagte US-Generalmajor William Taylor im Pentagon. Nicht erklären konnten Taylor und Pentagon-Sprecher John Kirby, warum die US-Botschaft in Kabul US-Bürgern am Samstag geraten hatte, nicht zum Flughafen zu fahren. Kirby verwies aber darauf, dass die Lage rund um den Flughafen nicht stabil sei und sich ständig ändere. Kirby sagte auch, es gebe «eine geringe Anzahl» von Amerikanern, die auf dem Weg zum Flughafen in den vergangenen Tagen von Taliban drangsaliert oder geschlagen worden seien. Das gelte auch für afghanische Unterstützer des US-Einsatzes. Die meisten Amerikaner würden aber durch die Checkpoints der Taliban gelassen.

18:05 Taliban melden Fortschritte bei Regierungsbildung Die Taliban machen einem ihrer Repräsentanten zufolge Fortschritte bei der Bildung einer Regierung und einer Verbesserung der Sicherheitslage im ganzen Land. Mit früheren Verwaltungsmitarbeitern liefen Gespräche über die finanzielle Krise und eine Wiedereröffnung der Banken, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Es werde zudem versucht, über das Wochenende die Lage am Flughafen von Kabul zu verbessern.

16:57 Auch deutsche Botschaft mahnt, den Flughafen Kabul zu meiden In Kabul belagern weiterhin Tausende Menschen die Eingänge zum Flughafen. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine «informierte Quelle», dass rund 14'000 Menschen am Flughafen seien. «Derzeit ist es grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben», schrieb die deutsche Botschaft in Kabul an Landsleute. Zuvor hatte bereits die US-Botschaft amerikanische Staatsbürger dazu aufgerufen, den Flughafen aufgrund möglicher Sicherheitsbedrohungen zu meiden. Die afghanische zivile Luftfahrtbehörde machte deutlich, dass es weiter keine zivilen und kommerziellen Flüge geben werde. Die Evakuierung von Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die Bundeswehr ist angesichts chaotischer Verhältnisse am Flughafen ins Stocken geraten. Zwei am Samstag gestartete deutsche Flieger konnten nur sieben beziehungsweise acht Personen nach Usbekistan bringen, wie die Bundeswehr mitteilte.

16:17 Schweiz nimmt nicht mehr Flüchtlinge auf – SEM erklärt sich Die Schweiz nimmt vorerst keine Kontingentsflüchtlinge aus Afghanistan auf. 40 lokale Angestellte der Deza und ihre Familien erhalten Asyl, insgesamt rund 230 Personen. Warum tut die Schweiz trotz grossem Druck von Menschenrechtsorganisationen und linken Parteien nicht mehr? Staatssekretär für Migration Mario Gattiker nimmt im Interview Stellung und erklärt, warum es der Schweiz logistisch derzeit gar nicht möglich sei, weitere humanitäre Visa für Afghaninnen und Afghanen auszustellen. Forderungen nach grösseren Aufnahmeaktionen von Flüchtlingen sind unrealistisch.

15:04 Deutsche Verteidigungsministerin: «So viele wie möglich herausholen» Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat zugesichert, dass die Bundeswehr die Evakuierung von Deutschen und Ortskräften aus der afghanischen Hauptstadt Kabul unter Hochdruck fortsetzen will. Für ihren Einsatz hatte die Bundeswehr zwei Helikopter an den Flughafen Kabul verlegt. Laut Verteidigungsministerium können die Airbus-Helikopter für die Rettung einzelner Bundesbürger oder auch einheimischer Ortskräfte aus Gefahrenlagen eingesetzt werden. Die Helikopter können nach Angaben Kramp-Karrenbauers dabei nur in Abstimmung mit den Amerikanern und den anderen Partnerstaaten vor Ort eingesetzt werden. Knapp 2000 Menschen habe die Bundeswehr mit ihren Flügen inzwischen aus dem Land geholt. Die Situation ist schwierig, aber wir werden mit den Möglichkeiten und allem, was sich vor Ort ergibt, weiter dranbleiben, so viele wie möglich herauszuholen.

14:28 US-Botschaft: Staatsbürger sollen nicht zum Flughafen Kabul Die US-Botschaft hat amerikanische Staatsbürger dazu aufgerufen, den Flughafen Kabul zu meiden. Aufgrund möglicher Sicherheitsbedrohungen rund um die Eingänge rate man US-Bürgern, nicht zum Flughafen zu fahren und die Gates zu meiden, heisst es in einer Mitteilung der Botschaft. Ausnahme sei, wenn der Bürger oder die Bürgerin eine individuelle Anweisung von einem Vertreter der US-Regierung erhalten habe. Erst vor zwei Tagen hatte die Botschaft in einem Schreiben mitgeteilt, US-Bürger sollten zum Flughafen kommen, wenn sie es selber für sicher hielten. Sie sollten versuchen, an jedem geöffneten Gate den Flughafen zu betreten. In Kabul belagern weiterhin Tausende Menschen die Eingänge zum Flughafen. Sie hoffen auf einen Platz in einem Flugzeug, um nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban aus dem Krisenstaat zu fliehen. Es herrschen chaotische Zustände. Augenzeugen berichten von Schüssen von Sicherheitskräften in die Luft oder dem Einsatz von Tränengas. Taliban sollen Menschen zudem mit Peitschen schlagen. 00:29 Video Chaos am Flughafen Kabul (am 20. August) Aus News-Clip vom 21.08.2021. abspielen

11:55 Wegen «schwieriger Sicherheitslage»: Swiss verschiebt Evakuierungsflug Der für Samstag geplante Flug der Swiss nach Taschkent zur Rückführung von Schweizer Staatsangehörigen, die aus Afghanistan evakuiert werden sollen, ist verschoben worden. Grund sei die «schwierige Sicherheitslage» rund um den Flughafen Kabul. Diese habe sich in den letzten Stunden «deutlich verschlechtert», teilt das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Vor dem Flughafen hielten sich viele Menschen auf, und es komme zu teilweise gewalttätigen Ausschreitungen. Damit werde der Zugang praktisch verhindert. Deswegen könnten auch nur wenige Personen von Kabul nach Taschkent ausgeflogen werden. Und so sei «der Bedarf von Evakuierungen im Moment nicht gegeben», hiess es weiter. Auch Deutschland habe seine Flüge in die usbekische Hauptstadt abgesagt. Das EDA arbeite weiterhin «mit Hochdruck an verschiedenen Evakuierungs-Optionen».

10:25 Taliban versprechen Untersuchung von Vergeltungsaktionen Knapp eine Woche nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan sagen die Taliban eine Untersuchung von Gewalttaten aus ihren Reihen und rasche Klarheit über die künftige Regierungsform zu. Binnen Wochen soll ein Rahmenplan vorliegen, wie das Land künftig geführt werden soll, sagte ein Vertreter der radikalislamischen Gruppierung der Nachrichtenagentur Reuters. Zugleich betonte er, die Taliban würden die Verantwortung für etwaige Vergeltungsakte und Gräueltaten übernehmen, falls diese von eigenen Kämpfern verübt worden seien. Afghanische Bürger sowie internationale Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen hatten zuletzt von harten Vergeltungsakten gegen Anti-Taliban-Proteste berichtet. Ausserdem soll es Versuche geben, Menschen dingfest zu machen, die Regierungsposten bekleidet, die Taliban kritisiert oder für die Amerikaner gearbeitet haben. Demnach fürchten ganze Familien um

ihr Leben und verstecken sich vor Bewaffneten, die von Haus zu Haus unterwegs sind. Der Taliban-Vertreter sagte dazu: «Wir haben von einigen Fällen von Gräueltaten und Verbrechen an Zivilisten gehört.» Sollten Taliban-Angehörige dafür verantwortlich sein, werde dies untersucht. «Wir können die Panik, den Stress und die Angst verstehen. Die Leute denken, wir werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber das wird nicht der Fall sein.» 02:00 Video Archiv: Afghanen in der Schweiz bangen um ihre Angehörigen Aus SRF News vom 17.08.2021. abspielen

8:56 Zwecks Regierungsbildung: Vizechef der Taliban nimmt in Kabul Verhandlungen auf Der Mitbegründer und zweite Mann der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, ist in Kabul eingetroffen, um die Bildung einer afghanischen Regierung zu verhandeln. Laut einem Sprecher der radikalislamischen Gruppierung will er Verantwortlichkeiten an Befehlshaber verteilen – und trifft sich zu diesem Zweck mit ehemaligen Regierungsführern, Kommandeuren lokaler Milizen, politischen Entscheidungsträgern und Religionsgelehrten. Mullah Baradar war am Dienstag, zwei Tage nach der Rückkehr der Taliban an die Macht, aus Katar nach Afghanistan zurückgekehrt, wo er als VIzechef der radikalislamischen Gruppierung das politische Büro der Bewegung leitete. Er war in Kandahar, im Süden Afghanistans gelandet. Kandahar war zwischen 1996 und 2001 das Epizentrum der Taliban-Macht. In der gleichnamigen Provinz wurde die Bewegung Anfang der 1990er-Jahre ins Leben gerufen. Wo sich der Taliban-Führer Haibatullah Achundsada und seine zwei weiteren Stellvertreter Mullah Jakub und Siradschuddin Hakkani befinden und wann sie in Kabul eintreffen könnten, ist unklar. Diese Woche hatten sich schon mehrere höherrangige Taliban-Vertreter mit Ex-Präsident Hamid Karsai und dem bisherigen Vorsitzenden des nationalen Versöhnungrates, Abdullah Abdullah, in Kabul zu Gesprächen über eine künftige Regierung getroffen. Die Taliban sagen bisher, sie wollten auch andere politische Kräfte in die Regierung mit einbeziehen. 00:34 Video Vizechef der Taliban nimmt Heft in die Hand Aus Tagesschau vom 21.08.2021. abspielen

7:32 US-Regierung: Al-Kaida in Afghanistan keine Gefahr In Afghanistan halten sich zwar Anhänger des Terrornetzwerks Al Kaida und der Terrormiliz Islamischer Staat auf – sie stellen nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums derzeit aber keine Gefahr für die USA dar. «Es gibt keine Präsenz, die so bedeutend ist, dass sie eine Bedrohung für unser Land darstellt, wie es am 11. September vor 20 Jahren der Fall war», sagte der Sprecher des Ministeriums, John Kirby am Freitag. Die Zahl der Anhänger dort sei nicht «exorbitant» hoch – genaue Angaben dazu könne er aber nicht machen. «Es ist nicht so, dass sie einen Mitgliedsausweis bei sich tragen und sich irgendwo registrieren», sagte Kirby. Ausserdem sei die Möglichkeiten der USA, in Afghanistan nachrichtendienstliche Informationen zu bekommen, nicht mehr so gut wie früher. US-Präsident Joe Biden hatte den US-Truppenabzug aus Afghanistan zuletzt immer wieder damit verteidigt, dass die Zerschlagung von Al Kaida erreicht worden sei. Die Anschläge vom 11. September 2001, für die Al Kaida verantwortlich gemacht wurde, hatten damals den Einmarsch der US-geführten Truppen in Afghanistan ausgelöst. Die Al-Kaida-Anhänger tragen keinen Mitgliedsausweis bei sich.

5:05 Karin Keller-Sutter: Es gebe derzeit keine Massenflucht aus Afghanistan Justizministerin Karin Keller-Sutter hat den Entscheid des Bundesrats gegen die Aufnahme von Kontingentsflüchtlingen aus Afghanistan verteidigt. Derzeit gebe es keine Massenflucht aus Afghanistan, sagte sie in einem Interview. Die Schweiz habe zudem gar keine Möglichkeit, solche Menschen ausser Landes zu bringen, sagte Keller-Sutter den Zeitungen des «CH Media»-Verlags. «Wir können auch nicht einfach willkürlich 10'000 Menschen auswählen und aus dem Krisengebiet evakuieren.» Erste Priorität für den Bundesrat ist, die eigenen Landsleute zu evakuieren, die Entwicklungshelfer des Bundes und deren Angehörige, insgesamt rund 230 Personen. Bislang war dies jedoch nicht gelungen. Die Schweiz will am Samstag ein Flugzeug in die usbekische Hauptstadt Taschkent schicken, um aus Kabul evakuierte Menschen abzuholen. Weil die Schweiz kein Nato-Staat und nicht mit eigenen Streitkräften vor Ort sei, sei das Aussendepartement auf die Zusammenarbeit mit anderen Staaten angewiesen, erklärte die Bundesrätin. Audio Karin Keller-Sutter zum Flüchtlingsentscheid des Bundes 00:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 21.08.2021. abspielen. Laufzeit 00:49 Minuten.

3:25 USA: Neue Hinweise zum viralen Bild des Kleinkindes und des Soldaten aus Kabul In einem Videoclip, der sich am Freitag rasant im Internet verbreitete, war zu sehen, wie aus einer Menschenmenge ein Baby über eine Mauer mit Stacheldraht an US-Militärs übergeben wurde. Ein Soldat packte das Baby am rechten Arm und reichte es an Kollegen weiter. Ein Sprecher der US-Marineinfanteristen bestätigte nun, der Soldat im Video sei ein Mitglied einer ihrer Einheiten. Das Baby sei zu einer medizinischen Station auf dem Gelände gebracht worden. Zu den Umständen der Szene wie etwa dazu, was mit den Eltern des Kindes sei, äusserte sich der Sprecher zunächst nicht weiter. Später sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums in Washington, ein Elternteil des Kindes habe die US-Soldaten in jenem Moment um Hilfe gebeten, weil das Baby krank gewesen sei. Das Kind sei in ein Krankenhaus auf dem Gelände gebracht, dort behandelt und später an den Vater zurückgegeben worden. Legende: Der Sprecher in Washington sagte, er habe keine weiteren Details zu Vater und Kind und wisse auch nicht, wo sie sich jetzt aufhielten. Reuters/Archiv