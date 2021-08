Der Ticker startet um 16:39 Uhr

19:28 Reporter ohne Grenzen fordert Schutz für afghanische Journalisten Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) fordert vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Notfallplan zum Schutz von afghanischen Medienschaffenden. «Nur mit einer konzertierten Reaktion der Regierungen können Afghanistans Medienschaffende aus ihrer verzweifelten Lage gerettet werden», teilte RSF mit. Die Organisation sprach von einer lebensgefährlichen Situation von Journalistinnen und Journalisten nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul. Reporter ohne Grenzen teilte weiter mit, dass rund 100 Medien in den vergangenen Wochen in Afghanistan ihre Arbeit eingestellt hätten. Hunderte Medienleute seien untergetaucht oder versuchten, aus dem Land zu fliehen.

19:23 Erneut Demonstrationen mit Nationalflagge in Afghanistan Nach der Übernahme der Macht durch die radikal-islamischen Taliban sind in mehreren Teilen des Landes Proteste aufgeflammt. Am Nationalfeiertag sei es in Kabul und in mehreren Städten im Osten des Landes zu Menschenansammlungen gekommen, bei denen afghanische Fahnen geschwenkt wurden, berichteten Augenzeugen. Legende: Die Nationalflagge entwickelt sich seit der Machtübernahme der Taliban zunehmend zu einem Protestzeichen gegen die Islamisten, die eine eigene Fahne haben. Reuters

18:48 G7-Staaten fordern Sicherheitsgarantien für Ausreisewillige Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan plädieren Italien und Russland für ein international abgestimmtes Vorgehen. Das teilten heute beide Seiten nach einem Telefonat des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem italienischen Kollegen Mario Draghi mit. Putin und Draghi mahnten dem Kreml zufolge, in Afghanistan müsse eine humanitäre Katastrophe verhindert und die Sicherheit der Menschen gewährleistet werden. Die internationalen Bemühungen könnten auch im Rahmen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) abgestimmt werden. Die Aussenminister der G7-Staaten forderten zudem von den Taliban Sicherheitsgarantien für ausreisewillige Afghanen und Ausländer. Zuvor hatten italienische Medien berichtet, dass Rom einen G20-Sondergipfel wegen der Entwicklung in Afghanistan plane. Putin und Draghi hätten auch darüber gesprochen, wie die internationale Gemeinschaft dafür sorgen könne, die Stabilität Afghanistans wiederherzustellen, Terrorismus und illegalen Handel zu bekämpfen und Frauenrechte zu schützen.

18:19 Zur Überwachung: USA fliegen mit Kampfjets über Kabul Mit dem Einsatz von Kampfjets wollen die USA die Sicherheit des Evakuierungseinsatzes am Kabuler Flughafen gewährleisten. Man habe deswegen die afghanische Hauptstadt überflogen, teilt John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, mit. Es seien aber keine «Tiefflüge» gewesen – die Flugzeuge seien vielmehr zur «Überwachung» eingesetzt worden. Legende: Um die Sicherheit der Evakuierung zu gewährleisten, überwachen US-Jets die Lage aus der Luft. Reuters

17:50 Tschechien beendet Evakuierungen aus Afghanistan Die tschechische Regierung hat ihre Evakuierungsaktion in Afghanistan abgeschlossen. Der Einsatz sei erfolgreich beendet worden, sagte Ministerpräsident Andrej Babis in Prag. «Wir haben alle gerettet, die wir retten wollten.» Mit drei Flügen hatte Tschechien den Angaben zufolge insgesamt knapp 200 Menschen aus Kabul ausgeflogen, darunter 170 afghanische Staatsbürger. Überwiegend handelt es sich um afghanische Ortskräfte und ihre Familien, die vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht wurden. Ein Pilot der tschechischen Armee beschrieb die schwierige Lage im afghanischen Luftraum. Den Flugbetrieb würden die Besatzungen der Maschinen per Funk untereinander koordinieren. Die Landung in Kabul erfolge dann ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Kontrollturm verfüge über kein Radar, obwohl wegen der hektischen Evakuierung auf dem Flugplatz grosser Betrieb herrsche. Legende: Insgesamt hat Tschechien knapp 200 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Keystone

17:35 Politkrise in Deutschland wegen Lage in Afghanistan Die von der deutschen Regierung bereits eingestandene Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan könnte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nach sich ziehen. Politiker von Grünen, FDP und Linken behielten sich die Einsetzung eines solchen Gremiums im Bundestag nach der Wahl am 26. September vor. Aus den Reihen der Linken und der AfD kamen Rücktrittsforderungen, vor allem an die Adresse von Aussenminister Heiko Maas (SPD). Kanzlerin Angela Merkel und Aussenminister Maas haben für die Bundesregierung bereits eingestanden, dass sie vom Tempo der Machtübernahme durch die Taliban überrascht worden sind. Vor allem mit der mangelnden Bereitschaft der afghanischen Armee, ihr Land zu verteidigen, habe man nicht gerechnet, heisst es. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Ausreise der afghanischen Helfer von Bundeswehr und Bundesregierung verschleppt zu haben.

17:14 US-Streitkräfte: Insgesamt 7000 Menschen aus Kabul ausgeflogen Bei der Evakuierungsmission aus Afghanistan hat das US-Militär in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben mehr als 2000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Das sagte Generalmajor William Taylor im US-Verteidigungsministerium. Seit Beginn der US-Evakuierungsoperation am 14. August liege diese Zahl bei rund 7000 Menschen, seit den ersten Evakuierungsflügen amerikanischer Streitkräfte Ende vergangenen Monats bei rund 12'000. Taylor sagte, er habe keine Zwischenfälle zu vermelden. «Wir setzen uns dafür ein, dass möglichst viele Menschen so schnell und so sicher wie möglich evakuiert werden.» Die Mission sei von «nationaler Bedeutung». Das US-Militär ist am Flughafen Kabul nach eigenen Angaben inzwischen mit rund 5200 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

16:57 Seehofer bekennt sich zur Aufnahme von Ortskräften Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat sich ausdrücklich zur Aufnahme der afghanischen Ortskräfte und ihrer Familien bekannt. «Es ist vollkommen unbestritten, dass die Ortskräfte und ihre Familienangehörigen nach Deutschland kommen sollen und dass es dafür auch eine moralische Verantwortung gibt», versicherte er. Gleichzeitig hob er die Möglichkeit hervor, Visaverfahren und Sicherheitsüberprüfung auch erst nach der Einreise der Betroffenen durchzuführen. Seehofer räumte ein, dass dies ein gewisses Sicherheitsrisiko beinhalte, betonte aber: «Wenn man hier eine Lösung will, dann muss man dieses Risiko eingehen.» Zudem sei die notwendige Sicherheitsüberprüfung keine Sache von Tagen oder Wochen, sondern lediglich von Sekunden.

16:28 Erste Schweizer Staatsangehörige konnten Afghanistan verlassen Die ersten Schweizer Staatsangehörigen haben aus Afghanistan ausreisen können. Es geht ihnen nach Angaben des Aussendepartements EDA den Umständen entsprechend gut. Weitere Angaben machte die Behörde «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes» nicht. Die Ausreise der Schweizerinnen und Schweizer sei in den letzten Tagen «in Zusammenarbeit mit Partnerstaaten» erfolgt, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Um wie viele Personen es sich handelt und auf welchem Weg sie ausreisten, wurde nicht kommuniziert. Das EDA stehe aber mit ihnen in Kontakt, hiess es. Das Sonderkommando der Schweizer Armee in Kabul arbeite weiterhin mit Hochdruck daran, sein Lokalpersonal, die Schweizer Staatsangehörigen und Personen mit engem Bezug zur Schweiz aus Afghanistan evakuieren zu können, hiess es weiter.

16:20 Weiterhin Chaos am Flughafen – trotz Zusagen der Taliban Die Taliban halten sich nach eigenen Angaben an ihre Zusagen bei der Evakuierung aus Afghanistan. «Wir ermöglichen eine sichere Ausreise nicht nur für Ausländer, sondern auch für Afghanen», sagt ein Taliban-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir verhindern jede Form von gewalttätigen, verbalen Auseinandersetzungen am Flughafen zwischen Afghanen, Ausländern und Taliban-Mitgliedern.» Rund um den Flughafen in Kabul herrscht aber gemäss Augenzeugen vor Ort weiterhin Chaos. «Die Situation ist angespannt», sagte der deutsche Brigadegeneral Jens Arlt in Kabul. Die Menschen müssten Kontrollringe der Taliban überwinden, um zum Airport zu kommen.

15:40 Afghanistans Währungsreserven werden eingefroren Nach der Machtübernahme der Taliban drehen die USA und internationale Organisationen Afghanistan vorerst den Geldhahn zu. Die US-Regierung und die Notenbank haben Medienberichten zufolge den Grossteil von Afghanistans Währungsreserven eingefroren. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte, weil es momentan keine Klarheit über eine Anerkennung der afghanischen Regierung gebe, könne das Land bis auf Weiteres nicht auf IWF-Mittel zugreifen. Und mehrere Geberstaaten haben den Taliban bereits mit einem Ende der Unterstützung gedroht. Aus dem US-Finanzministerium hiess es, es gehe darum, die Währungsreserven nicht in die Hände der Taliban fallen zu lassen, wie unter anderem die «Washington Post» berichtete.

15:26 Bern und Wien setzen auf Hilfe vor Ort Die Lage in Afghanistan stand im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Justizministerin Karin Keller-Sutter und dem österreichischen Innenminister Karl Nehammer. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei ernst, so die beiden Minister. Die Schweiz und Österreich seien der Ansicht, dass die humanitäre Hilfe vor Ort derzeit Priorität habe, teilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) in einer Erklärung mit. Diese Hilfe sollte auch auf europäischer Ebene in enger Abstimmung mit den UNO-Gremien koordiniert werden.

15:11 Hilfswerke fordern humanitäre Visa für 5000 Afghanen Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) verlangen vom Bundesrat die unbürokratische Aufnahme von mindestens 5000 besonders gefährdeten Flüchtlingen aus Afghanistan. Besonders verletzlichen Menschen sei ein schneller und pragmatischer Zugang zu humanitären Visa zu ermöglichen. Da für viele Menschen die Ausreise aus Afghanistan nicht möglich sei, müsse das Staatssekretariat für Migration auch schriftlich gestellte Gesuche entgegennehmen. Wie das SRK schreibt, steigen zudem die Anfragen beim Suchdienst, weil in der Schweiz lebende Afghaninnen und Afghanen mit ihren Angehörigen im Krisengebiet teilweise keinen Kontakt mehr aufnehmen könnten. Ausserdem fordert das SRK, dass alle Asylsuchenden aus Afghanistan in der Schweiz umgehend aus der Administrativhaft entlassen und ihre Asylgesuche neu beurteilt werden.

14:42 Anführer der Tadschiken kündigt Widerstand gegen Taliban an Der Sohn eines der wichtigsten Anführers im Krieg gegen die sowjetische Besetzung in den 80er-Jahren, Ahmad Massud, hat entschiedenen Widerstand gegen die Taliban angekündigt. «Wir haben seit den Zeiten meines Vaters geduldig Munition und Waffen gehortet, denn wir wussten, dass dieser Tag einmal kommen wird», schreibt der 32-Jährige in einem Beitrag für die Zeitung «Washington Post». Massud herrscht über das Pandschir-Tal, eine Hochburg der Tadschiken nordöstlich von Kabul. Er forderte zudem Waffen für den Kampf gegen die Taliban. «Falls die Warlords der Taliban einen Angriff starten, werden sie auf unsere entschiedene Gegenwehr stossen», schreibt Massud weiter. Teile der afghanischen Armee und deren Spezialkräfte hätten sich ihm angeschlossen. Zu seinem engsten Verbündeten zählt Ex-Vizepräsident Amrullah Saleh, der nach der Flucht von Präsident Aschraf Ghani erklärt hatte, er sei das legitime Staatsoberhaupt. Unklar ist, ob die Kämpfer im Pandschir-Tal in der Lage sind, einen Angriff der Islamisten abzuwehren. Bislang hat es keine Offensiven gegeben.

14:17 Zypern dementiert Asylantrag des früheren Präsidenten Afghanistans Der aus Afghanistan geflüchtete Präsident Aschraf Ghani hat keinen Asylantrag in Zypern gestellt. Dies teilte der zyprische Regierungssprecher Marios Pelekanos mit. «Weder bei der Asylbehörde hier noch in einer unserer Botschaften liegt ein solcher Antrag vor», hiess es. Der Sprecher des EU-Landes Zypern reagierte damit auf Informationen türkischer Medien, wonach Zypern eines der Länder sei, wo Ghani hingehen wolle. Legende: Ghani hatte angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban am Sonntagvormittag sein Land verlassen. Reuters

13:22 Taliban: Menschen ohne Recht auf Reisen sollen Flughafen verlassen Seit der Machtübernahme durch die Taliban hat es im und um den Flughafen in der Hauptstadt Kabul bereits zwölf Todesopfer gegeben. Das sagte ein Taliban-Sprecher. Die Personen seien durch Schüsse oder bei Massenpaniken ums Leben gekommen. Man habe niemanden verletzen wollen, so der Beamte weiter. Die Taliban forderten alle Menschen, die kein Recht hätten zu reisen, auf, den Flughafen zu verlassen. Lage am Flughafen in #Kabul eskaliert mehr und mehr.. #Taliban fordern alle Menschen ohne Reisegenehmigung auf, den Flughafen zu verlassen. Es wird geschossen. Video wurde mir zugeschickt #Afghanistanpic.twitter.com/woXw2ZhuaX — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) August 19, 2021

12:15 EU-Chefdiplomat spricht von einem «Albtraum» Eine «Katastrophe für die Werte und die Glaubwürdigkeit des Westens»: So bezeichnet der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan. Vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments spricht der Chefdiplomat der Europäischen Union heute von einem «Albtraum». Man habe versagt, das Land auf seinem Weg zu einem modernen Staat zu begleiten. Nach Borrells Angaben sind inzwischen die ersten 106 von etwa 400 afghanischen Ortskräften, die für die EU gearbeitet hatten, in Madrid gelandet. Etwa 300 seien immer noch in Afghanistan.

11:16 Augenzeuge: Tote bei Kundgebung in Provinzstadt Asadabad In der Stadt Asadabad in der Provinz Kunar sind nach Angaben eines Augenzeugen mehrere Teilnehmer einer Kundgebung zum Nationalfeiertag getötet worden. Taliban-Kämpfer hätten Schüsse abgegeben. Es sei unklar, ob die Menschen bei einer Massenpanik oder durch Schüsse getötet wurden, sagt Augenzeuge Mohammed Salim der Nachrichtenagentur Reuters. Legende: Die Kundgebungsteilnehmer hätten die offizielle Flagge Afghanistans geschwenkt. Am 19. August wird in Afghanistan die Unabhängigkeit von Grossbritannien gefeiert. (Symbolbild) Reuters

9:54 Schwierigkeiten am Flughafen Kabul laut deutschen Ortskräften In Afghanistans Hauptstadt bekunden einheimische Helfer von deutschen Organisationen Schwierigkeiten, zu Evakuierungsflügen auf den Flughafen zu kommen. Die Strassen zu den Flughafen-Eingängen seien teilweise unpassierbar und die US-Soldaten würden laut zwei deutschen Ortskräften sie an den Eingängen nicht vorlassen. «Die amerikanischen Soldaten lassen nur ihre Leute durch», sagte eine Ortskraft. Es habe zum Zeitpunkt, als die Person zum Flughafen gerufen wurde, von deutscher Seite niemanden am Eingang gegeben. Afghanen ohne Dokumente würden ausserdem den Zugang blockieren. Das Flughafengelände von Kabul hat verschiedene Eingänge, wobei viele Menschen sich beim Eingang zum zivilen Teil am südlichen Ende des Flughafens befinden. Von dort aus werden kommerzielle Flüge abgewickelt, welche aktuell allerdings eingestellt sind. Rund um die insgesamt vier Eingänge auf dem Gelände harren Tausende Menschen aus oder versuchen auf das Gelände zu gelangen.