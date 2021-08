Der Ticker startet um 16:39 Uhr

22:22 Biden will Evakuierungen beschleunigen US-Präsident Joe Biden hat mit seinem nationalen Sicherheitsteam über eine Beschleunigung der Evakuierungen aus Kabul beraten. Bei den Gesprächen mit Vizepräsidentin Kamala Harris, Aussenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, Generalstabschef Mark Milley, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und dem Geheimdienstchefs sei es auch darum gegangen, eine sichere Passage zum Flughafen zu ermöglichen, sagt ein Präsidialamtsvertreter.

21:27 USA: Taliban blockieren Zugang zum Flughafen für Afghanen Gemäss der stellvertretenden US-Aussenministerin Wendy Sherman halten die Taliban – entgegen ihrer Ankündigung – Afghanen davon ab, den Flughafen in Kabul zu erreichen. Entsprechende Berichte lägen den USA vor, sagte sie an einer Pressekonferenz in Washington. Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kam es aber am Flughafen Kabul bislang zu keinen gewaltsamen Zusammenstössen zwischen US-Soldaten und Taliban. «Es gab keine feindseligen Interaktionen mit den Taliban», sagte er in Washington bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Machtübernahme der militanten Islamisten in Afghanistan. «Unsere Kommunikationswege mit den Taliban-Befehlshabern bleiben offen.» Austin fügte hinzu: «Der Flughafen ist in der Lage, sicher zu funktionieren.» Legende: Menschen am Flughafen von Kabul beim Boarding eines Evakuierungsflugs der spanischen Armee (18. August). Keystone

20:08 Geflohener Präsident Ghani spricht auf Facebook In einem auf Facebook veröffentlichten Video verteidigt der amtierende Präsident Afghanistans Ashraf Ghani seine Flucht aus Kabul vom Sonntagvormittag. Angesichts des Vormarschs der Taliban sei es die einzige Möglichkeit gewesen, Blutvergiessen zu verhindern. Er dementiert zudem Gerüchte, er sei mit Millionen von Dollar abgereist. «Ich war gezwungen, Afghanistan mit einem Satz traditioneller Kleidung, einer Weste und den Schuhen, die ich trug, zu verlassen.» Er sagte auch, er unterstütze die Gespräche, die Ex-Präsident Hamid Karzai jetzt mit den Taliban führe. Weiter sagt er, er sei «in Gesprächen über eine Rückkehr» nach Afghanistan. Es sind die ersten öffentlichen Äusserungen Ghanis, nachdem sein Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Nachmittag bestätigt worden war.

19:46 Künftige Regierungsart könnte vorheriger Herrschaftsform ähneln Afghanistan könnte einem ranghohen Taliban-Vertreter zufolge ähnlich wie bei der vorherigen Herrschaft der Islamisten künftig von einem Führungsrat regiert werden. Das letzte Wort werde wahrscheinlich aber weiterhin Taliban-Chef Mullah Haibatullah Achundsada als geistliches und politisches Oberhaupt haben, sagte Taliban-Vertreter Wahidullah Haschimi, der in die Entscheidungsprozesse der radikal-islamischen Bewegung eingebunden ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Achundsada werde womöglich die Position des Ratschefs einem seiner drei Stellvertreter überlassen, die der eines Staatspräsidenten ähneln dürfte. Viele Fragen bezüglich der Art und Weise, wie die Taliban Afghanistan regieren werden, seien noch nicht endgültig geklärt, sagte Hashimi. Aber es werde keine Demokratie sein. Die von Haschimi skizzierte Machtstruktur ähnelt der Herrschaft der Taliban zwischen 1996 und Ende 2001, bevor sie nach den Anschlägen vom 11. September durch eine von den USA geführte Allianz gestürzt wurden. Damals hielt sich Oberhauot Mullah Omar im Hintergrund und überliess die alltäglichen Regierungsgeschäfte einem Rat.

18:30 UNO verlegt 100 Mitarbeiter nach Kasachstan Die Vereinten Nationen haben am Mittwoch mit der Verlegung von bis zu 100 internationalen Mitarbeitern aus Afghanistan nach Kasachstan begonnen. Eine Sprecherin betonte aber, «dass die UNO sich verpflichtet fühlt zu bleiben und dem afghanischen Volk in der Stunde der Not beizustehen». «Diese vorübergehende Massnahme soll es den Vereinten Nationen ermöglichen, Hilfe für die Menschen in Afghanistan mit einem Minimum an Störung zu erbringen, und gleichzeitig das Risiko für das Personal der Vereinten Nationen Risiko zu minimieren», sagt UNO-Sprecher Stephane Durjarric. Die Vereinten Nationen haben etwa 300 internationale Mitarbeiter und 3000 nationale Mitarbeiter in Afghanistan.

17:37 Polen fliegt rund 50 Menschen aus Afghanistan raus Polen hat heute mit einem ersten Evakuierungsflug rund 50 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. Die Militärmaschine sei in Usbekistan gelandet, die Passagiere würden vom polnischen Konsul dort betreut, sagte Vize-Aussenminister Marcin Przydacz. Unter den Ausgeflogenen sei eine polnische Staatsbürgerin, bei den übrigen handele es sich vor allem um ehemalige afghanische Ortskräfte des polnischen Militärs und der diplomatischen Vertretung. Ein Zivilflugzeug soll sie nun aus Usbekistan weiter nach Polen bringen. Regierungschef Mateusz Morawiecki hat weitere Flüge nach Afghanistan angekündigt. Nach Angaben des Vize-Aussenministers werden in Kabul mehrere Dutzend Menschen konsularisch betreut, die ebenfalls nach Polen ausreisen wollen. Für viele weitere sei es aber sehr schwer, zum Flughafen durchzukommen.

17:19 Taliban feuern in Kabul Warnschüsse ab Taliban-Kämpfer feuern in Kabul nach Angaben der Islamisten Warnschüsse in die Luft, um eine Menschenmenge am Flughafen der afghanischen Hauptstadt auseinanderzutreiben. «Wir haben nicht die Absicht, jemanden zu verletzen», sagt ein Taliban-Vertreter. Das massive Chaos vor dem Flughafen dauere an. Verantwortlich dafür sei der «chaotische Evakuierungsplan» der westlichen Streitkräfte. Wie CNN-Reporterin Clarissa Ward in einem Tweet berichtet, sollen die Taliban auch auf Menschen einprügeln.

16:47 Drei Tote bei Protesten gegen Taliban Mindestens drei Menschen wurden bei Protesten gegen die Taliban in der afghanischen Stadt Jalalabad getötet. Zudem soll es mehr als ein Dutzend Verletzte gegeben haben, nachdem Talibankämpfer das Feuer auf Demonstranten eröffnet hatten. Das sagten zwei Zeugen und ein ehemaliger Polizeibeamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gewalt steht im Widerspruch zu den Friedensversprechen, welche die Taliban nach der Machtübernahme abgegeben haben. Sie hatten erklärt, sie würden keine Rache an alten Feinden nehmen. Die Zeugen sagten, die Todesfälle hätten sich ereignet, als Anwohner versuchten, die afghanische Nationalflagge auf einem Platz in Jalalabad zu hissen. Jalalabad liegt 150 Kilometer östlich von Kabul. 00:29 Video Taliban lösen Demonstration in Jalalabad mit Schüssen auf Aus News-Clip vom 18.08.2021. abspielen

16:30 Ausserordentliches Nato-Treffen einberufen Die Aussenminister der Nato-Staaten kommen am Freitag zu einer ausserordentlichen Videokonferenz zusammen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Das teilte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf Twitter mit. Dadurch solle die «enge Abstimmung» fortgesetzt und das gemeinsame Vorgehen erörtert werden, schrieb er.

16:18 Taliban-Vertreter treffen sich mit Karsai und Abdullah In Afghanistan haben sich Vertreter der militant-islamistischen Taliban mit anderen politischen Kräften getroffen. Demnach sprachen Ex-Präsident Hamid Karsai und der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung Abdullah Abdullah mit dem hochrangigen Taliban-Mitglied Anas Hakkani. Ein Mitarbeiter Karsais teilte danach mit, es sei um Pläne und weitere Treffen gegangen, wenn die politische Führung der Taliban-Bewegung in Kabul eingetroffen sein werde. Das Treffen habe im Haus von Abdullah Abdullah in Kabul stattgefunden. Am Dienstag hatte der Sprecher der Taliban während einer Pressekonferenz erklärt, man wolle auch andere politische Kräfte an der Macht beteiligen. Wie genau in Zukunft das Land geführt werden soll, wie eine Regierung aussehen wird, welchen Namen und Struktur sie haben soll, ist noch unbekannt. Laut Sprecher Mudschahid arbeitet die Taliban-Führung gerade «ernsthaft» daran.

16:01 Afghanistans Präsident Ghani ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bekannt gegeben, dass sie den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani und seine Familie nach ihrer Flucht aus Afghanistan «aus humanitären Gründen» aufgenommen haben. Das meldet die offizielle Agentur WAM unter Berufung auf das Aussenministerium. Legende: Der afghanische Präsident Ashraf Ghani in einer Aufnahme vom 2. August. Reuters

15:17 Schweiz und EU fordern Schutz der Frauen und Mädchen In einer von der EU publizierten gemeinsamen Erklärung, Link öffnet in einem neuen Fenster fordern viele westliche Staaten die Taliban dazu auf, den Schutz der Frauen und Mädchen in Afghanistan zu garantieren. Auch die Schweiz hat die Erklärung unterzeichnet. Man mache sich Sorgen um die Frauen und Mädchen in Afghanistan, ihr Recht auf Bildung, Arbeit und Bewegungsfreiheit, heisst es in der Erklärung. «Afghanische Frauen und Mädchen, wie alle Menschen in Afghanistan, verdienen es, in Sicherheit und Würde zu leben.» Jegliche Form von Diskriminierung und Missbrauch müsse verhindert werden. Die internationale Gemeinschaft sei bereit, Frauen und Mädchen zu helfen und zu unterstützen, um sicherzustellen, dass ihre Stimme gehört werde. «Wir werden genau beobachten, wie die künftige Regierung Rechte und Freiheiten, die in den vergangenen 20 Jahren zu einem integralen Bestandteil der Leben von Frauen und Mädchen in Afghanistan wurden, gewährleisten werden», schreiben die Staaten.

14:21 WHO: Medizinische Not bei Flüchtenden in Afghanistan wächst Vor den Taliban in Afghanistan flüchtende Menschen sind in wachsender medizinischer Not. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass in Kliniken in Kabul und anderen afghanischen Städten immer mehr Fälle von Durchfallerkrankungen, Mangelernährung, Bluthochdruck- und Corona-Symptomen aufträten. Dazu kämen vermehrt Schwangerschaftskomplikationen. Die WHO habe zwei mobile Gesundheitsteams bereitgestellt, aber der Einsatz müsse wegen der Sicherheitslage immer wieder unterbrochen werden. Durch die vermehrten Kämpfe in den vergangenen Monaten sei die Zahl der konfliktbedingten Verletzungen deutlich gestiegen. 70 von der WHO unterstützte Kliniken behandelten im Juli fast 14'000 Betroffene, verglichen mit gut 4000 im Juli vergangenen Jahres. Es sei aber gelungen, unter anderem die nötigsten Präparate für die medizinische Grundversorgung für mehrere Tausend Menschen nach Kabul und Helmand zu liefern.

13:53 Medienkonferenz beendet – die wichtigsten Punkte in der Übersicht Damit ist die Medienkonferenz des Bundesrats beendet. Die wichtigsten Punkte nochmals in der Zusammenfassung: Der Bundesrat will rund 40 lokale Mitarbeitende des Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) u nd ihre sogenannten Kernfamilien in der Schweiz aufnehmen . Dabei handelt es sich um insgesamt rund 230 Personen.

Die Lage sei zu unübersichtlich und instabil und die Ausreise aus Afghanistan auch gar nicht möglich. Man wolle aber die Nachbarstaaten Afghanistans unterstützen , sollte es zu Fluchtbewegungen dorthin kommen. Ob allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Kontingentsflüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen werden, liess der Bundesrat offen.

13:53 Wäre es denkbar, in der Schweiz lebenden Afghaninnen und Afghanen den Familiennachzug zu ermöglichen? Gesuche um Familienzusammenführung könnten Kernfamilien nach den üblichen Kriterien stellen, sagt Mario Gattiker, Staatssekretär des Staatssekretariats für Migration SEM. Das Problem aber sei die Ausreise momentan. Bei erweiterten Familienmitgliedern sei ein solches Gesuch in Form eines humanitären Visums möglich. Justizministerin Karin Keller-Sutter ergänzt: Aktuell gebe es rund 20'000 afghanische Staatsbürger in der Schweiz, 15'000 seien im Asylprozess. «Ihr Status ist also noch gar nicht geklärt.» Es sei nur eine Minderheit, die tatsächlich bereits einen klaren Status besitze. 00:51 Video Bundesrätin Karin Keller-Sutter: «Es besteht die Möglichkeit eines humanitären Visums.» Aus News-Clip vom 18.08.2021. abspielen

13:45 Was machen die Spezialkräfte der Armee in Kabul Ein Journalist fragt, was die Spezialkräfte der Armee in Kabul machen. «Sie sollen sich ein Bild der Lage verschaffen», sagt Hans-Peter Lenz vom Krisenmanagement-Zentrum des EDA. Sie würden auch eng mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Die Frage, ob die Soldaten bewaffnet seien, will Bundesrat Cassis nicht beantworten.

13:37 Die politische Linke fordert die Aufnahme von 10'000 Flüchtlingen – sind 230 nicht ein Armutszeugnis? Nein, das sei kein Armutszeugnis, sagt Justizministerin Karin Keller-Sutter auf die entsprechende Frage eines Journalisten. «Man muss realistisch bleiben. Im Moment kann niemand aus Afghanistan ausreisen.» Die Schweiz könne hier nicht eigenmächtig handeln. Es brauche immer die Absprache mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Und Aussenminister Cassis ergänzt: «Die Schweiz legt nicht die Hände in den Schoss. Wir müssen zuerst schauen, wo die Bedürfnisse sind.»

13:33 War man schlecht auf die schnelle Entwicklung der Lage vorbereitet? «Die Amerikaner haben den Vormarsch der Taliban unterschätzt», sagt Keller-Sutter. Wenn eine solche Supermacht das mache, könne man anderen Staaten «nicht böse sein», wenn sie die Lage auch falsch eingeschätzt hätten.

13:28 Welche Alternativen gibt es zu zivilen Flügen? «Jeder Weg, der offen steht, wird benützt», sagt Bundesrat Ignazio Cassis. In den nächsten Stunden sollte die Lage ruhig bleiben. Es sei möglich, dass die Landung von zivilen Flügen erlaubt werde. Eine andere Option sei, dass man Personal mit Militärflügen nach Usbekistan bringen könne. «Auf dem Landweg wird es sehr viel komplizierter sein. Aber auch diese Möglichkeit wird geprüft.»