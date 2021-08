Der Ticker startet um 16:39 Uhr

11:49 Kritik an britischem Aussenminister, weil er in den Ferien blieb Der britische Aussenminister Dominic Raab gerät wegen seines Verhaltens in der Afghanistan-Krise immer stärker unter Druck. Dem konservativen Politiker wird angelastet, trotz der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in praktisch ganz Afghanistan weiterhin Urlaub auf der griechischen Insel Kreta gemacht zu haben. Raab soll es auch abgelehnt haben, mit dem afghanischen Aussenminister ein dringendes Telefonat über die Evakuierung von Ortskräften zu führen, die britischen Stellen jahrelang geholfen hatten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Raab kehrte erst am Montag nach London zurück, nachdem die militant-islamistischen Taliban auch die Kontrolle über die Hauptstadt Kabul übernommen hatten. Zuvor hatten ihn hochrangige Diplomaten tagelang vergeblich gebeten, den Anruf zu tätigen, wie britische Medien berichteten. Die Opposition fordert nun seinen Rücktritt. Legende: Der britische Aussenminister Dominic Raab steht in der Kritik. Keystone

11:13 Heiko Maas: Lageeinschätzung des Nachrichtendienstes war offensichtlich falsch Der Bundesnachrichtendienst trägt dem deutschen Aussenminister zufolge eine erhebliche Mitverantwortung für die jüngsten Probleme beim Afghanistan-Einsatz. «Der BND hat offensichtlich eine falsche Lageeinschätzung vorgenommen, so wie andere Dienste auch», sagt Heiko Maas dem «Spiegel» einem Vorabbericht zufolge. Die Entscheidungen, die aufgrund fehlerhafter Berichte getroffen worden seien, seien nach bestem Wissen und besten Gewissen gefallen, im Ergebnis aber falsch gewesen. Die Dienste hätten falsche Einschätzungen voneinander übernommen. Das könne nicht ohne Konsequenzen für die Arbeitsweise der deutschen Nachrichtendienste bleiben. Die Bundeswehr hat inzwischen mehr als 1600 bedrohte Menschen aus Afghanistan nach Deutschland geflogen. Weitere Rettungsflüge sind geplant.

10:51 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Trump für «Sündenfall» Afghanistan verantwortlich Der ehemalige US-Präsident Donald Trump trägt nach Ansicht des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, eine grosse Mitschuld an der Lage in Afghanistan. «Der Sündenfall, der passierte ja lange vor dem Dienstantritt von (US-Präsident) Joe Biden», sagt der ehemalige Botschafter im Deutschlandfunk. «Der Sündenfall war das Abkommen, das unter Donald Trump mit den Taliban geschlossen wurde.» Die militanten Islamisten hätten dann nur noch auf den Abzug der US-Truppen warten müssen. Gewiss habe sich auch Präsident Biden ein anderes Ende vorgestellt – auch wenn ihm wohl klar gewesen sei, dass der Abzug nicht in bürokratisch geordneten Formen ablaufen werde. «Man wusste im Weissen Haus, dass das womöglich schmutzig und schrecklich und auch mit unangenehmen Bildern versehen sein würde.» Ischinger betonte, die Schuld für die aktuelle Lage sei nicht allein bei der afghanischen Armee zu suchen, deren Streitkräfte sich schnell ergeben haben. Vielmehr hätte eine reduzierte militärische Präsenz der Nato, auch mit wenigen Tausend Soldaten, dieses «schlimme Debakel» vielleicht verhindern können. Legende: Mit Blick auf die aktuelle Lage in Afghanistan sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger: «Das ist ein Debakel, das kann man nicht schönreden.» Reuters

9:48 Mehr als 18'000 Menschen aus Kabul ausgeflogen Wie ein Nato-Beamter mitteilt, sind inzwischen mehr als 18'000 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden, seit die Taliban die Hauptstadt Afghanistans übernommen habe. Die Nato versprach, die Evakuierungsbemühungen zu verdoppeln – die Kritik am Umgang des Westens mit der Krise hat in den letzten Tagen und Stunden zugenommen. Tausende Menschen, die flüchten wollten, würden weiterhin zum Flughafen von Kabul drängen, berichtete ein Angestellter, der anonym bleiben will. Derweil riefen die Taliban vor dem ersten Freitagsgebet nach ihrer Machtübernahme zu Einigkeit auf. Die Imame hielten sie dazu an, die Menschen von der Flucht aus dem Land abzuhalten, damit chaotische Szenen am Flughafen, Proteste und Berichte von Gewalt vermieden würden. Am Donnerstag war es nach Augenzeugenberichten in mehreren Orten zu Zusammenstössen zwischen Taliban und Demonstranten gekommen, bei denen in Asadabad mehrere Menschen getötet worden sein sollen. Die Kundgebungsteilnehmer bekannten sich demonstrativ zum Staat Afghanistan, die Taliban wollen dagegen ein Emirat nach fundamental-islamischen Regeln errichten. Legende: Passagiere steigen am Donnerstag, 19. August 2021, auf dem Flughafen Fiumicino in Rom aus einem Militärflugzeug aus. Sie wurden aus Kabul evakuiert. Wie diverse andere Länder holt auch Italien Hunderte Afghanen mit ihren Angehörigen ins Land, die mit den italienischen Streitkräften zusammengearbeitet haben. Keystone

9:23 Ulrich Tilgner: «Der normale Afghane hat gelitten unter der Herrschaft der Amerikaner» Bei «Gredig direkt» war Ulrich Tilgner zu Gast. Zur harschen Kritik am Westen, namentlich seinem Anspruch auf «Nation Building» in Afghanistan, stellt der ausgewiesene Nahost-Experte klar: «Der normale Afghane hat gelitten unter der Herrschaft der Amerikaner.» 37:15 Video «Gredig direkt» mit Ulrich Tilgner Aus Gredig direkt vom 19.08.2021. abspielen

8:09 Facebook schützt afghanische Nutzerkonten Facebook hat aus Sicherheitsgründen vorübergehend für Nutzerkonten in Afghanistan die Möglichkeit entfernt, Freundeslisten einzusehen oder zu durchsuchen. Wie der Leiter für Sicherheitspolitik des Unternehmens, Nathaniel Gleicher, über Twitter mitteilt, hat Facebook ausserdem ein «Einmal-Klick-Tool» für Nutzer in Afghanistan entwickelt, mit dem sie schnell ihre Konten sperren können. Das Unternehmen wolle auch afghanische Instagram-Konten schützen, so Gleicher.

7:06 Briten wollen Evakuationsflüge in fünf Tagen abschliessen Der letzte britische Evakuierungsflug soll Kabul schon in fünf Tagen verlassen. Wie die Zeitung «The Times» berichtet, will die britische Regierung den Zeitplan für den Abzug beschleunigen. Laut der Zeitung soll den Ministern Anfang der Woche mitgeteilt worden sein, dass der letzte Evakuierungsflug am Dienstag, dem 24. August, vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Streitkräfte am 31. August starten müsse. 140'000 Britinnen und Briten haben in den vergangenen 20 Jahren als Armeeangehörige, Diplomatinnen oder Entwicklungshelfer in Afghanistan gearbeitet. Der mit den Sieg der Taliban einhergegangene aussenpolitische Misserfolg westlicher Nationen am Hindukusch hat auch zu scharfer Kritik an der Regierung unter Premier Boris Johnson geführt. Audio Aus dem Archiv: Britisches Parlament debattiert Scheitern in Afghanistan 04:25 min, aus Echo der Zeit vom 18.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:25 Minuten.

6:17 Trump: USA sollten frühere Stützpunkte in Afghanistan bombardieren Das US-Militär sollte nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten Donald Trump seine früheren Stützpunkte in Afghanistan in Grund und Boden bombardieren. Zunächst sollten alle US-Bürger und alle Ausrüstung ausser Landes gebracht werden, erklärte Trump am Donnerstag. «Dann bombardiert man die Stützpunkte in Bruchstücke.» Damit gäbe es «kein Chaos, keine Toten», und die Afghanen «wüssten nicht mal, dass wir weg sind», behauptete Trump. Der Republikaner kritisiert seinen Nachfolger, den Demokraten Joe Biden, wegen der chaotischen Szenen beim Abzug aus Afghanistan. Den Anstoss für einen kompletten Abzug der US-Truppen hatte allerdings der damalige Präsident Trump durch ein Abkommen mit den Taliban gegeben. Das US-Militär hat seine Stützpunkte, darunter auch das Drehkreuz Bagram nördlich der Hauptstadt Kabul, beim Abzug an die Afghanen übergeben. Das US-Militär flog jedoch vorher einen grossen Teil seiner Ausrüstung und Waffen ausser Landes. Viele Einheiten des afghanischen Militärs ergaben sich im August weitgehend kampflos den Taliban. Dann bombardiert man die Stützpunkte in Bruchstücke.

4:18 Frankreich und Russland planen Zusammenarbeit Angesichts der Krise in Afghanistan hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine enge internationale Zusammenarbeit in einem Telefongespräch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin eingefordert. In dem über eineinhalbstündigen Telefonat mit Putin habe Macron insbesondere über vordringliche Erwartungen an die radikalislamischen Taliban gesprochen, wie der Elysée-Palast mitteilte. Dazu zählten demnach der Kampf gegen den Drogen- und Waffenhandel, der Bruch mit internationalen terroristischen Bewegungen und der Respekt der Rechte von Frauen. Auch das Weisse Haus teilte mit, der amerikanische Präsident Joe Biden wolle sich am Freitag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu den Fortschritten der USA bei der Rettung von Geflüchteten in Afghanistan äussern. Legende: Putin und Macron hätten vereinbart, sich in den nächsten Tagen und Wochen eng abzustimmen. Das erfolge bilateral, im Rahmen des Uno-Sicherheitsrates und der G20, teilte die französische Präsidentschaft weiter mit. Keystone/Archiv

2:55 Deutschland stellt 100 Millionen Euro Soforthilfe für Geflüchtete Die Bundesregierung wird eine Soforthilfe von 100 Millionen Euro (etwa 107.30 Millionen Franken) für Geflüchtete aus Afghanistan zur Verfügung stellen. Wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilt, sollen mit dem Geld internationale Hilfsorganisationen unterstützt werden, die die Menschen in den Nachbarländern unterstützten. Die Bundeswehr hat zudem nach eigenen Angaben mit bisher elf Flügen mehr als 1640 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Nach Mitternacht war eine weitere A400M-Militärmaschine mit 181 Geflüchteten an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet.

23:02 Bangen um die Frauen in Afghanistan Auch wenn die Taliban sich aktuell moderater als noch vor 20 Jahren zeigen, viele sind gefährdet. Besonders betroffen sind Mädchen und junge Frauen. Ihnen droht der Verlust von Freiheit, Selbständigkeit und Bildung. Khaleda Sajjadi ist selber als Kind aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet und lebt und arbeitet heute als Frauenärztin in der Schweiz. Aktuell bangt sie vor allem um ihre Cousinen in Afghanistan. 08:11 Video Talibanherrschaft und die Frauen in Afghanistan Aus 10 vor 10 vom 19.08.2021. abspielen

22:27 Bericht: Taliban erstellen schwarze Liste von Kollaborateuren Die radikal-islamischen Taliban stellen einem privaten norwegischen Nachrichtendienst zufolge eine schwarze Liste mit Namen von Afghanen zusammen, die in Schlüsselpositionen mit der gestürzten Regierung oder mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben. «Die Taliban intensivieren die Jagd auf alle Personen und Kollaborateure des früheren Regimes und falls sie erfolglos sind, nehmen sie die Familien ins Visier, verhaften sie und bestrafen sie nach ihrer eigenen Auslegung der Scharia», heisst es in einem Bericht, der vom RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses erstellt und von Reuters eingesehen werden konnte. Besonders gefährdet seien Personen, die in zentralen Positionen bei Militär, Polizei und Ermittlungsbehörden gewesen seien. Die gemeinnützige Organisation nimmt unabhängige nachrichtendienstliche Bewertungen vor und wird von den Vereinten Nationen unterstützt.

22:18 US-Aussenministerium: 6000 Menschen warten am Flughafen in Kabul Am Flughafen Kabul warten nach Angaben des US-Aussenministeriums inzwischen rund 6000 Menschen, die alle Voraussetzungen für die Ausreise erfüllen und bald ausgeflogen werden dürften. «Ich kann bestätigen, dass sich derzeit 6000 Personen am Flughafen befinden, die von unserem Konsularteam vollständig abgefertigt wurden und bald an Bord der Flugzeuge gehen werden», sagte der Sprecher des Ministeriums, Ned Price. Es handle sich um US-Amerikaner, Afghanen und Menschen aus anderen Staaten. «Wir erwarten, dass heute Nacht etwa 20 Flüge starten werden», sagte er weiter.

21:36 Deutsche Welle: Taliban töten Angehörigen eines Mitarbeiters Ein Familienangehöriger eines Journalisten des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle (DW) ist nach Senderangaben in Afghanistan von Taliban-Kämpfern erschossen worden. Die Taliban hätten im Westen des Landes von Haus zu Haus nach dem DW-Journalisten gesucht, der aber inzwischen in Deutschland arbeite, berichtete die Deutsche Welle. Ein zweiter Familienangehöriger sei bei dem Angriff schwer verletzt worden. «Weitere Angehörige des Mannes konnten in letzter Sekunde entkommen und sind auf der Flucht», hiess es in dem Bericht. Der Intendant des Senders, Peter Limbourg, sagte: «Die Tötung eines nahen Verwandten eines unserer Redakteure durch die Taliban ist unfassbar tragisch und belegt die akute Gefahr, in der sich alle unsere Mitarbeitenden und ihre Familien in Afghanistan befinden. Die Taliban führen in Kabul und auch in den Provinzen offenbar schon eine organisierte Suche nach Journalisten durch. Die Zeit läuft uns davon.»

21:02 Bundeswehr fliegt weitere Menschen aus Kabul aus Die deutsche Bundeswehr hat weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen. Um kurz nach 20.00 Uhr sei erneut ein A400M mit mehr als 150 Personen vom Kabuler Flughafen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet, teilt die Bundeswehr auf Twitter mit. Am Donnerstag seien damit bereits mehr als 380 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen worden. Seit Beginn der Evakuierungen seien damit nun über 1280 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden.

20:45 G7 besorgt über Berichte gewaltsamer Racheakte in Afghanistan Die G7-Staaten zeigen sich besorgt über Berichte gewaltsamer Vergeltungsmassnahmen in Teilen Afghanistans nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban. Das geht aus einer Mitteilung des Aussenministeriums in London nach einer Telefonkonferenz der G7-Aussen- und Entwicklungshilfeminister hervor. Die G7-Minister bekräftigten demnach ihr Bekenntnis zu einem «Ende von Gewalt, Respekt der Menschenrechte, einschliesslich für Frauen, Kinder und Minderheiten, sowie zu inklusiven Verhandlungen über die Zukunft von Afghanistan». Sie riefen alle Seiten zudem zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf, das dem Schutz von Menschen dient, die nicht an Kampfhandlungen beteiligt sind. Insbesondere nannten sie dabei «humanitäre Helfer und medizinisches Personal, Übersetzer und internationale Träger anderer Dienste».

20:34 China und Tadschikistan üben Terrorabwehr Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben Soldaten und Sicherheitskräfte von China und Tadschikistan gemeinsam eine Übung zur Bekämpfung von Terroristen abgehalten. Dabei seien etwa moderne Waffen, Panzer, Artillerie und Drohnen zum Einsatz gekommen, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Duschanbe mit. Die Ex-Sowjetrepublik hat eine etwa 1300 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan. Ziel sei es, «Erfahrungen im Kampf gegen den Terrorismus im bergigen Gelände auszutauschen». Zudem wollten beide Länder weitere Sicherheitskräfte für solche Einsätze ausbilden. China und Tadschikistan als Nachbarländer Afghanistans befürchten, dass sich nach dem Siegeszug der militant-islamistischen Taliban die Sicherheitslage in der Region destabilisieren und Terroristen sich ausbreiten könnten.

19:28 Reporter ohne Grenzen fordert Schutz für afghanische Journalisten Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) fordert vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Notfallplan zum Schutz von afghanischen Medienschaffenden. «Nur mit einer konzertierten Reaktion der Regierungen können Afghanistans Medienschaffende aus ihrer verzweifelten Lage gerettet werden», teilte RSF mit. Die Organisation sprach von einer lebensgefährlichen Situation von Journalistinnen und Journalisten nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul. Reporter ohne Grenzen teilte weiter mit, dass rund 100 Medien in den vergangenen Wochen in Afghanistan ihre Arbeit eingestellt hätten. Hunderte Medienleute seien untergetaucht oder versuchten, aus dem Land zu fliehen.

19:23 Erneut Demonstrationen mit Nationalflagge in Afghanistan Nach der Übernahme der Macht durch die radikal-islamischen Taliban sind in mehreren Teilen des Landes Proteste aufgeflammt. Am Nationalfeiertag sei es in Kabul und in mehreren Städten im Osten des Landes zu Menschenansammlungen gekommen, bei denen afghanische Fahnen geschwenkt wurden, berichteten Augenzeugen. Legende: Die Nationalflagge entwickelt sich seit der Machtübernahme der Taliban zunehmend zu einem Protestzeichen gegen die Islamisten, die eine eigene Fahne haben. Reuters