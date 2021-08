Der Ticker startet um 16:00 Uhr

0:32 Joe Biden: Weitere Hilfe für Afghanistan von klaren Bedingungen abhängig Nach der Machtübernahme durch die Taliban wird eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Afghanistan nach Angaben von US-Präsident Joe Biden von «starken Bedingungen» abhängig sein. Die Taliban bräuchten die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft, um das Land finanziell über Wasser zu halten, sagte Biden im Weissen Haus. Künftige US-Hilfen sollen davon abhängen, wie gut die Taliban die Afghanen behandeln, insbesondere die Frauen und Mädchen, wie Biden betonte. Er werde sich gemeinsam mit den Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft dafür einsetzen, die Taliban dahingehend unter Druck zu setzen. Die Taliban hofften, «eine gewisse Legitimität zu gewinnen», sagte Biden. «Sie werden einen Weg finden müssen, wie sie das Land zusammenhalten.» Jegliche Hilfen würden künftig von «scharfen Bedingungen, starken Bedingungen» abhängen. Ausländische Geberinnen und Geber finanzierten in Afghanistan, einem der ärmsten Länder der Welt, zuletzt einen Grossteil der Ausgaben der Regierung. Legende: Die US-Regierung hatte bereits zuvor signalisiert, dass eine begrenzte Unterstützung, die direkt den Menschen in Afghanistan zugute käme, unter bestimmten Bedingungen auch künftig vorstellbar wäre. Reuters

22:53 Evakuierungsflüge nach Ramstein – USA bedanken sich bei Deutschland Die USA haben sich bei Deutschland und anderen Partnern für die Unterstützung bei der Evakuierungsaktion aus Afghanistan bedankt. Konkret bezog sich Generalmajor William Taylor auf die vorübergehende Aufnahme von Schutzsuchenden aus Afghanistan auf dem riesigen US-Militärstützpunkt im pfälzischen Ramstein. «Wir sind dankbar für unsere Verbündeten, einschliesslich Deutschland (...), die mit uns bei diesen weltweiten Bemühungen zusammenarbeiten», sagte er. Die Bundesregierung hatte zuvor mit den USA vereinbart, Ramstein als Drehkreuz für die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan nutzen. «Die ersten Flüge sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland angekommen», sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Ned Price. Er gehe davon aus, dass es in den kommenden Tagen weitere Standorte weltweit geben werde, an die Menschen aus Afghanistan vorübergehend gebracht werden könnten.

22:48 US-Afghanistan-Veteranen in Sorge um ihre früheren Helfer Viele der ehemaligen Afghanistan-Soldaten in den USA fürchten aktuell um ihre damaligen afghanischen Helfer. Einer von ihnen kämpft seit Jahren dafür, dass sein einstiger Übersetzer in die USA kommen kann. Unter den momentan Fliehenden sind tausende afghanische Helfer der USA und der Nato, die in den letzten Jahren Visa für die USA beantragt haben. Doch das Visa-Programm sei viel zu langsam und bürokratisch, kritisiert der Verband der Veteranen. 04:12 Video US-Veteranen haben Angst um afghanische Helfer Aus 10 vor 10 vom 20.08.2021. abspielen

21:31 Nato plant Aufnahmelager für ausgeflogene afghanische Helfer Die Nato plant die Einrichtung von Aufnahmelagern für ausgeflogene afghanische Helfer. «Wir diskutieren unterschiedliche Orte für die vorübergehende Unterbringung von Afghanen», sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Beratungen der Aussenminister der Bündnisstaaten. Mehrere Alliierte hätten zudem bereits ihre Bereitschaft signalisiert, auch längerfristig frühere afghanische Helfer der Nato aufzunehmen. Nach Angaben von Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) wird bereits jetzt der riesige US-Militärstützpunkt im pfälzischen Ramstein als Drehkreuz für die Evakuierung von Schutzsuchenden aus Afghanistan genutzt. Nach Angaben von Stoltenberg arbeiteten zuletzt noch an die 200 Afghanen für die Nato. Hinzu kommen etwa die Mitarbeiter, die für die nationalen Kontingente tätig waren und noch ausgeflogen werden müssen.

20:38 Athen und Ankara: Afghanistans Nachbarn müssen unterstützt werden Griechenland und die Türkei haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Afghanistans unmittelbare Nachbarstaaten angesichts eines möglichen grossen Flüchtlingszustroms zu unterstützen. Auf diese Forderung verständigten sich der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Telefonat, wie das Büro des griechischen Regierungschefs mitteilte. Die afghanischen Flüchtlinge sollten damit so nahe wie möglich an ihrer Heimat bleiben können.

20:18 Glaubwürdigkeit der USA wegen Afghanistan nicht in Gefahr Die dramatischen Ereignisse in Afghanistan haben nach Ansicht von US-Präsident Biden keine Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der USA. «Ich habe nicht festgestellt, dass unsere Glaubwürdigkeit von unseren Verbündeten in der ganzen Welt infrage gestellt wird», sagte Biden. Er verwies darauf, dass er über den US-Truppenabzug mit den G7- und den Nato-Partnern gesprochen habe. Alle hätten Bescheid gewusst und zugestimmt, so Biden. Nach der Machtübernahme durch die Taliban wird eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Afghanistan nach Angaben des US-Präsidenten von «starken Bedingungen» abhängig sein. Die Taliban bräuchten die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft, um das Land finanziell über Wasser zu halten. Künftige US-Hilfen sollen davon abhängen, wie gut die Taliban die Afghanen behandeln, insbesondere die Frauen und Mädchen, wie Biden betonte.

20:05 US-Evakuierungsflüge aus Kabul gehen nach Pause weiter US-Präsident Joe Biden hat eine Fortsetzung der US-Evakuierungsflüge aus Kabul angekündigt, nachdem diese vorübergehend gestoppt gewesen seien. Biden sagte im Weissen Haus in Washington, die Flüge seien für ein paar Stunden unterbrochen worden, um die Ankunft von Ausreisenden abzuwickeln. Der zuständige Kommandant habe aber bereits angewiesen, die Flüge nun wieder fortzusetzen. Biden wollte sich nicht dazu äussern, ob die Evakuierungsmission über den 31. August hinaus verlängert werden könnte. Er gehe davon aus, dass die Evakuierungen bis dahin abgeschlossen werden könnten, werde dazu aber später eine Entscheidung treffen.

19:58 Biden: «Evakuierungsmission ist eine der schwierigsten der Geschichte» Die USA haben seit dem 14. August 13’000 Personen aus Afghanistan evakuiert, wie US-Präsident Joe Biden in einer Ansprache ausführt. Weitere Personen seien mit zivilen Maschinen ausgeflogen. Die USA seien in ständigem Kontakt mit den Taliban bezüglich der Evakuierungen. Die Evakuierungsmission sei eine der schwierigsten der Geschichte. Man arbeite daran herauszufinden, wie viele US-Bürger sich noch in Afghanistan befänden. Man werde alle Ressourcen einsetzen, um US-Bürger und Verbündete in Sicherheit zu bringen. Man werde jeden Amerikaner nach Hause holen, der Afghanistan verlassen wolle. Gegenwärtig befänden sich fast 6000 US-Soldaten in Afghanistan. Die Soldaten sollen die Sicherheit des Flughafens gewähren und unter anderem die Evakuierung von Amerikanern und früheren afghanischen Mitarbeitern der US-Streitkräfte organisieren. Die USA werden nach Angaben Bidens den Einsatz von Soldaten prüfen, um Menschen für eine Evakuierung zum Flughafen von Kabul zu bringen. Eine Vergrösserung der gesicherten Zone um den Airport könnte «unerwünschte Folgen» haben, sagt Biden. Biden zur Evakuierungsmission Aus News-Clip vom 20.08.2021.

19:38 Nato warnt Taliban vor Terrorunterstützung Die Aussenminister der 30 Nato-Staaten haben die neuen Machthaber in Afghanistan vor einer Zusammenarbeit mit internationalen Terroristen gewarnt. Man habe 20 Jahre lang erfolgreich verhindert, dass Terroristen Afghanistan als einen sicheren Rückzugsort für die Initiierung von Anschlägen nutzen könnten, heisst es in einer nach einer Videokonferenz veröffentlichten Erklärung. Man werde Bedrohungen durch Terroristen nicht zulassen und sei entschlossen, den Kampf gegen Terrorismus unnachgiebig, zielstrebig und solidarisch fortzusetzen. Ob Konsequenzen aus den jüngsten Entwicklungen in Afghanistan gezogen werden, liessen die Aussenminister offen. In der Erklärung heisst es zu diesem Thema lediglich: «Gemeinsam werden wir unser Engagement in Afghanistan umfassend reflektieren und die notwendigen Lehren ziehen.» Der Machtübernahme der Taliban war die Entscheidung der Nato vorausgegangen, ihren Militäreinsatz in Afghanistan bedingungslos zu beenden.

19:25 Evakuierungen: Briten wollen notfalls mit Taliban zusammenarbeiten Die britische Regierung will bei den Evakuierungen am Kabuler Flughafen notfalls auch auf eine Zusammenarbeit mit den Taliban setzen. Für eine politische und diplomatische Lösung werde man dies bei Bedarf tun, sagt Premierminister Boris Johnson. Derzeit verbessere sich die Lage etwas. Grossbritannien hat seit Samstag 1615 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Darunter sind 399 britische Staatsbürger und ihre Angehörigen, 320 Botschaftsmitarbeiter sowie 402 Afghanen, wie die Regierung mitteilt. Zugleich verteidigt er Aussenminister Dominic Raab, der wegen der chaotischen Situation nach der Machtübernahme der Islamisten in Afghanistan massiv in die Kritik geraten ist. Auf die Frage von Journalisten, ob er immer noch Vertrauen in Raab habe, antwortet Johnson: «Absolut. Auf jeden Fall».

18:44 Menschenrechtler: Berichte über «standrechtliche Hinrichtungen» Der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) liegen nach eigenen Angaben Berichte über «standrechtliche Hinrichtungen» durch die Taliban in Afghanistan vor. Bei den mutmasslichen Opfern handle es sich um frühere afghanische Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte, so die Vizedirektorin für HRW in Asien, Patricia Gossman, in einer Online-Schalte mit Journalisten. Das Ausmass sei unklar. Viele der Vorfälle fänden den Erkenntnissen zufolge in den Provinzen statt. Die Vorsitzende der Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission, Schaharsad Akbar, kritisierte das Chaos bei der Evakuierung von gefährdeten Afghanen. Es sei extrem schwierig, zum Flughafen zu gelangen. Dort gebe es zu wenig Koordination zwischen den Nationen, die Menschen ausflögen, und jenen, die den Flughafen schützten. Man habe 90 hoch gefährdete Mitarbeiter identifiziert. 20 davon hätten Zusagen für Evakuierungsflüge bekommen. «Wir waren nicht in der Lage, auch nur eine einzige Person zu evakuieren.»

18:10 Von der Leyen will umfassende Lösung für Flüchtlinge EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will beim G7-Sondergipfel zur Lage in Afghanistan für eine umfassende internationale Lösung für Flüchtlinge werben. «Es ist wichtig, dass alle an der Afghanistan-Mission beteiligten Staaten ausreichende Neuansiedlungsquoten und gesicherte Wege bereitstellen, damit wir die Schutzbedürftigen aufnehmen können», sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Man müsse verhindern, dass die Menschen in die Hände von Schmugglern und Menschenhändlern fielen. «Denn das bringt Afghanen, die vor dem Konflikt fliehen wollen, in eine mindestens ebenso grosse Gefahr.»

17:30 Ende der Pressekonferenz Die Pressekonferenz des EDA zur Lage in Afghanistan ist beendet.

17:27 Könnte es sein, dass man die DEZA wieder in Afghanistan installiert? «Falls man vor Ort wieder aktiv sein könnte, könnte man das Büro auch wieder öffnen», sagt Matyassy. Im Moment seien die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Die Diskussionen liefen, wie und von wo aus Afghanistan betreut werden soll, ergänzt Lenz.

17:24 «Es ist zurzeit nicht möglich, Tausende Menschen aus dem Land zu holen» Was sagen die Experten zu dem SP-Vorwurf, der Bund mache zu wenig, um Menschen aus Afghanistan zu holen? Aufgrund der grossen Probleme vor Ort, überhaupt eine einzelne Person aus Afghanistan herauszuholen, sei es gar nicht möglich, Tausende Menschen aus dem Land zu bringen, erklären Matyassy und Lenz. 00:25 Video Johannes Matyassy: «Es ist zurzeit nicht möglich, Tausende aus dem Land zu bringen» Aus News-Clip vom 20.08.2021. abspielen

17:24 USA bestimmen, wer am Flughafen passieren darf Wer entscheidet, ob die Türen des Flughafens für Ausreisende aufgehen? Die USA steuerten, wann sich die Gates öffnen, so Lenz. Auch, wer primär hineinkommen könne. «Unsere Leute sind sehr nahe an den Gates und in engem Kontakt mit den Entscheidungsträgern.» Es sei aber nicht einfach, sich Gehör zu verschaffen. Sehr viele andere Länder hätten die gleichen Absichten. Zudem habe die Nato auch bewaffnete Einheiten am Flughafen Kabul. Es sei kaum absehbar, dass die Schweiz eine Priorität für die Evakuierung erhalten werde.

17:17 Wie viele Menschen konnten evakuiert werden? Ein Journalist möchte wissen, wie viele Schweizer das Land verlassen hätten. Zahlen zu nennen sei schwierig, weil sie sich stetig ändern würden. Es gebe plötzlich immer mehr Schweizer, die sich melden würden in Kabul. Von den 35 Schweizerinnen und Schweizern in Kabul konnten 11 das Land verlassen, eine Person sei zurück in der Schweiz. Dazu kommen 8 Personen mit Schweizer Aufenthaltsbewilligungen. Eine Person sei über den Landweg nach Pakistan gelangt. Von den 233 Mitarbeitern des Schweizer Büros und ihren Kernfamilien habe «leider noch niemand ausreisen können». Zu den Gates würden auch immer nur so viele Menschen zugelassen, die auch wieder ausfliegen könnten. Man müsse eigentlich 24 Stunden vor dem Flughafen warten, wenn man rein wolle. Wann die Tore zum Flughafen geöffnet würden, könne man nicht vorhersagen.

17:16 Flieger unterwegs nach Taschkent Die Ausreise erfolge in erster Linie mit militärischen Flügen nach Taschkent, so Lenz. Das EDA schicke morgen ein Flugzeug der Swiss, unter anderem mit medizinischem Personal, zur Unterstützung in die usbekische Hauptstadt Taschkent. An Bord befinde sich auch Schutzmaterial gegen Covid. Man wolle sich auch humanitär engagieren. Bis jetzt habe man von der Unterstützung von befreundeten Staaten profitieren können. «Jetzt möchten wir auch selbst einen Beitrag leisten.» Das Flugzeug soll dann Schweizer Staatsangehörige und Personen aus verschiedenen Ländern von Afghanistan nach Europa bringen. «Wir wissen aber nicht und können nicht vorhersehen, ob auf diesem Flug dann tatsächlich auch Schweizer sind.» Entscheidend sei, ob diese den Flughafen in Kabul betreten können. Ein Detachement befinde sich weiterhin in Kabul. Es werde morgen durch weitere Mitarbeiter vom EDA ergänzt. «Denn unsere Mitarbeiter haben anstrengende Tage hinter sich.» Es gelte eine 24-Stunden-Präsenz sicherzustellen, damit die Unterstützung für Ankommende gewährleistet sei. 01:05 Video Hans-Peter Lenz: «Flieger unterwegs nach Taschkent» Aus News-Clip vom 20.08.2021. abspielen

17:13 Evakuierungen sind prioritär Das EDA sei bemüht, Personen mit Schweizer Bezug aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen: Schweizer Staatsangehörige, lokales Personal mit Familien und weitere Personen mit engem Bezug zur Schweiz. Man stehe in engem Kontakt mit Partnerstaaten wie Deutschland oder die USA und suche nach pragmatischen Lösungen. Aber die Realität im Land präsentiere sich so, dass es nicht einfacher werde.