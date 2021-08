Der Ticker startet um 16:39 Uhr

22:27 Dänen wollen anderen Ländern bei Evakuierung aus Kabul helfen Dänemark hat angekündigt, anderen Nationen bei der Evakuierung aus Afghanistan helfen zu wollen. Verteidigungsministerin Trine Bramsen sagte, nachdem man die eigenen Bürger und Helfer in Sicherheit gebracht habe, werde Dänemark die Operation in Kabul fortsetzen. «Wir sind immer noch in Afghanistan einsatzbereit und haben mehr Kapazitäten in dem Gebiet gewonnen.» Nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums gibt es bereits ein offizielles Hilfeersuchen der USA. Dänemark hat die pakistanische Hauptstadt Islamabad als Basis für die Operation in Afghanistan. Am Dienstagnachmittag war ein dänisches Militärflugzeug mit dänischen Diplomaten auf dem Flughafen von Kabul gelandet.

21:49 UNO-Menschenrechtsrat befasst sich mit Lage in Afghanistan Der UNO-Menschenrechtsrat hält am 24. August eine Sondersitzung zur Lage in Afghanistan ab. Ein entsprechender Antrag Pakistans sei von fast 90 Staaten unterstützt worden, heisst es in einer Erklärung.

21:26 USA: Waffen des afghanischen Militärs teils in Händen der Taliban Waffen und andere Ausrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte sind nach US-Angaben nun zum Teil in den Händen der Taliban. Es gebe zwar keine genaue Liste dazu, wo sich nun alle militärischen Gegenstände befänden, aber ein «ordentlicher Anteil» davon sei an die Taliban gefallen, sagte US-Präsident Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan. «Und wir haben natürlich nicht den Eindruck, dass sie diese bereitwillig am Flughafen an uns übergeben werden», sagte Sullivan. Das afghanische Militär gebe es nicht mehr als zusammenhängende Organisation, sagte er im Weissen Haus. Die Sicherheitskräfte hätten das Gewaltmonopol in den grösseren Städten an die Taliban abgegeben, sagte Sullivan. Vor allem die USA hatten jahrelang für einen Grossteil der militärischen Ausrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte gesorgt, inklusive des Aufbaus einer Luftwaffe.

20:53 Afghanen in der Schweiz in grosser Sorge Die afghanische Gemeinschaft in der Schweiz verfolgt momentan ganz genau, was in der Heimat vor sich geht. Die schnelle Machtübernahme durch die Taliban beschäftigt die rund 20'000 Afghaninnen und Afghanen, die hier leben genauso. Viele sorgen sich um Familienangehörige. Ein Blick auf die Diaspora in der Schweiz. 02:02 Video Bei Afghaninnen und Afghanen in der Schweiz herrscht Bestürzung Aus Tagesschau vom 17.08.2021. abspielen

20:34 US-Regierung: Taliban haben Flughafen-Zugang für Zivilisten zugesagt Bei den Evakuierungsbemühungen in Afghanistan haben die Taliban nach Angaben der US-Regierung zugesagt, Zivilisten unbehelligt zum Flughafen in Kabul zu lassen. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte vor Journalisten im Weissen Haus, man gehe davon aus, dass die Zusage bis zum Monatsende gelte, spreche über den genauen Zeitplan und Ablauf aber mit den Taliban. «Ich will nicht öffentlich verhandeln. Ich arbeite daran, die beste Methode zu finden, um die meisten Menschen auf möglichst effiziente Weise herauszubekommen», sagte Sullivan. Sullivan verteidigte zudem den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Die USA hätten 20 Jahre lang ihr Blut, ihren Schweiss, ihre Tränen für das Land gegeben und die Afghanen ausgebildet und ausgerüstet, damit sie in der Lage seien, für sich selbst zu kämpfen. «Irgendwann war es an der Zeit für die Vereinigten Staaten zu sagen, dass das afghanische Volk selbst für sich einstehen muss.» Die US-Regierung sei sich bewusst gewesen, dass der Abzug womöglich darin enden könnte, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Man habe aber das Tempo ihres Vormarsches nicht vorhergesehen.

20:29 SRF-Korrespondentin: Aussagen zur Einhaltung von Rechten wurden relativiert Die Taliban haben heute ihre erste Pressekonferenz abgehalten und skizzierten das Afghanistan der Zukunft. Dabei zeigten sie sich, für ihre Verhältnisse, beinahe staatsmännisch. Doch sind die Aussagen glaubwürdig? «Die Taliban haben in den letzten Tagen versucht, sich als weltoffene Gruppe darzustellen», so SRF-Korrespondentin Anita Bünter in Amman. «Als eine Gruppierung, die interessiert ist an einem friedlichen Afghanistan, einem Afghanistan für alle Menschen – mit guten internationalen Beziehungen.» Heute an der Pressekonferenz sei jedoch bei den Erklärungen immer wieder ein «aber» dazugekommen. «Sie wollen die Frauenrechte respektieren, aber nur unter Einhaltung der Scharia. Das Gleiche gilt für die Medienfreiheit. Da stellt sich die Frage, wie viele dieser ‹aber› in den nächsten Tagen noch dazukommen, damit wir dann sehen können, wie sich das Leben in Afghanistan unter den Taliban gestalten wird.» Was Frauenrechte unter Einhaltung der Scharia bedeuten, konnten die Taliban heute nicht erklären. «An der Pressekonferenz sagten sie auf entsprechende Nachfragen, dafür müssten zuerst die entsprechenden Gesetze ausgearbeitet werden.» 02:40 Video Einschätzung von SRF-Korrespondentin Anita Bünter Aus Tagesschau vom 17.08.2021. abspielen

20:14 Borrell: 400 Visa für afghanische Ortskräfte genehmigt Rund 400 Visa für afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EU-Delegationen und EU-Missionen sind nach Angaben des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell genehmigt worden. Man sei sich der schwierigen Lage in Afghanistan bewusst und unternehme alles, um diese Menschen sowie deren Familien ausser Landes bringen zu können, sagte er mit Blick auf die faktische Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban. Dies gelte auch für weitere Menschen aus der Zivilgesellschaft wie Journalistinnen und Journalisten oder Intellektuelle, die aufgrund der neuen Situation Angst hätten. Explizit dankte er zudem Spanien, Frankreich und Italien für ihre Unterstützung bei den Evakuierungsbemühungen.

19:46 EU-Aussenbeauftragter: EU wird mit den Taliban reden müssen Die EU wird nach Einschätzung ihres Aussenbeauftragten Josep Borrell einen Dialog mit den neuen Machthabern in Afghanistan aufnehmen müssen. «Die Taliban haben den Krieg gewonnen, also werden wir mit ihnen reden müssen», sagte er nach einer Videokonferenz der EU-Aussenminister. Ziel soll es demnach sein, eine mögliche neue Migrationskatastrophe und eine humanitäre Krise zu verhindern. Um die Frage einer offiziellen Anerkennung der Taliban geht es laut Borrell nicht. In einer Erklärung aller 27 Mitgliedstaaten zu dem Treffen wurde zudem betont, dass die Zusammenarbeit mit einer künftigen afghanischen Regierung von einer ganz Reihe von Faktoren abhängig sein wird. Konkret genannt wurden dabei unter anderem die Achtung der Grundrechte aller Afghanen, einschliesslich der Frauen, Jugendlichen und Angehörigen von Minderheiten.

19:03 300 Personen demonstrieren vor UNO-Sitz in Genf gegen Taliban Rund 300 Personen haben heute auf der Place des Nations in Genf gegen die Taliban demonstriert. Vor dem UNO-Gebäude riefen sie die internationale Staatengemeinschaft zur Unterstützung des afghanischen Volkes auf. Die Demonstrantinnen und Demonstranten waren mehrheitlich afghanischer Herkunft und kamen aus der ganzen Schweiz. Die Rednerinnen und Redner warnten vor allem vor dem Schicksal der Frauen unter den Taliban. Sie würden jeglicher Freiheit beraubt werden. «Wir haben die gleichen Rechte wie andere Menschen», sagte eine weinende Rednerin, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Bereits am Montagabend versammelten sich vor dem Bundeshaus in Bern mehrere hundert Personen. Darüber hinaus läuft eine Online-Petition, die die sofortige Aufnahme von mindestens 5000 Afghaninnen und Afghanen in der Schweiz fordert. Sie hat in weniger als 24 Stunden mehr als 6800 Unterschriften gesammelt. Legende: Demonstrierende auf der Place des Nations in Genf. Keystone

18:40 Taliban-Sprecher verspricht allgemeine Amnestie in Afghanistan In der ersten Pressekonferenz seit ihrer faktischen Machtübernahme haben die militant-islamistischen Taliban versöhnliche Töne angeschlagen. Die Taliban hätten keine Feindseligkeiten mit irgendjemandem, sagte der langjährige Sprecher der Islamisten, Sabiullah Mudschahid, in Kabul. Er versichere seinen Landsleuten, auch jenen, die in Opposition zu den Islamisten gestanden hätten, dass eine allgemeine Amnestie gelte. Sie gelte auch für ehemalige Übersetzer von ausländischen Streitkräften. Man habe auch alle Soldaten begnadigt, die in den vergangenen Jahren mit ihnen gekämpft hätten, sagte Mudschadhid weiter. Auf eine Frage nach dem Tod vieler unschuldiger Zivilisten sagte er, das sei ohne Absicht passiert. Die Rechte von Frauen würden respektiert, sie dürften arbeiten, studieren und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen – «aber innerhalb des Rahmens des Islam», hiess es weiter. Mudschadhid versicherte zudem, dass die Sicherheit von Botschaften und der Stadt Kabul gewährleistet sei. Niemandem würde in Afghanistan etwas passieren. Das Chaos in Kabul der vergangenen Tage rühre von der Unfähigkeit der ehemaligen Regierung. Legende: Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid (Mitte) beim Verlassen seiner ersten Pressekonferenz nach der Machtübernahme in Kabul. Keystone

18:01 Kramp-Karrenbauer: «Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt» Nach stockendem Beginn gewinnt die Rettung von westlichen Ausländern und deren Helfern aus Afghanistan an Fahrt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, konnten nach Angaben eines Diplomaten am Kabuler Flughafen am Dienstag mehr als ein Dutzend internationale Maschinen abheben. Unklar war allerdings, wie gross das Zeitfenster zur Rettung sein wird. Deutschlands Aussenminister Heiko Maas zufolge sind weitere 100 Deutsche im militärisch geschützten Teil des Flughafens. Die Taliban kontrollierten die Zugänge, liessen jedoch Ausländer durch. Man fordere die Deutschen daher auf, zum Flughafen zu kommen. Allerdings seien auch einige afghanische Ortskräfte durchgekommen. Man arbeite daran, den Weg für sie sicherer zu machen. «Der Auftrag an unsere Kräfte ist nach wie vor, solange es möglich ist, so viele wie möglich rauszufliegen», versprach Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dies gelte nicht nur für Deutsche:«Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt.» Legende: Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei einem Pressetermin. Keystone

17:45 Afghanischer Vize-Präsident ruft zum Widerstand auf Der Erste Vize-Präsident Afghanistans, Amrullah Saleh, ist nach eigener Darstellung der «legitime geschäftsführende Präsident» des Landes. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In einer Serie von Botschaften auf Twitter ruft er die Bevölkerung auf, sich «dem Widerstand anzuschliessen». Er selbst halte sich in Afghanistan auf und werde sich unter keinen Umständen den «Taliban-Terroristen» unterwerfen. Im Gegensatz zu den USA und der Nato «haben wir unseren Mut nicht verloren und sehen grosse Chancen für die Zukunft». Salehs Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

17:28 Taliban-Vizechef in Afghanistan gelandet Inzwischen soll auch Mullah Abdul Ghani Baradar in Kandahar eingetroffen sein. Das gab ein Sprecher auf Twitter bekannt. Mullah Baradar ist Vizechef der Bewegung und Leiter des politischen Büros der Taliban in Doha. Baradar hatte im Februar 2020 für die militante Organisation das Abkommen mit den USA unter anderem über ein Ende des US-geführten Militäreinsatzes in Afghanistan unterzeichnet. Wo sich Taliban-Führer Haibatullah Achundsada und seine zwei weiteren Stellvertreter Mullah Jakub und Siradschuddin Hakkani zurzeit befinden, ist unklar. Legende: Mullah Baradar (Mitte) leitete bisher das politische Büro der Taliban in Doha (Bild aufgenommen in Moskau im März 2021). Keystone

16:49 Weisses Haus: Ein Start und eine Landung pro Stunde in Kabul Das US-Militär ist am Flughafen Kabul nach Angaben des Weissen Hauses inzwischen mit rund 3500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Das erklärte ein Vertreter der US-Regierung am Dienstag. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Zahl werde im Lauf des Tages noch auf rund 4000 ansteigen. In einigen Tagen sollen es dann bis zu 6000 Soldaten sein. Am Flughafen seien auf dem militärischen und dem zivilen Teil wieder Starts und Landungen möglich, erklärte das Weisse Haus. Die Soldaten sollen die Sicherheit des Flughafens gewähren und die Evakuierung von Amerikanern und früheren afghanischen Mitarbeitern der US-Streitkräfte organisieren. Seit Montag seien neun US-Transportflugzeuge vom Typ Boeing C-17 in Kabul angekommen, um Soldaten und Ausrüstung an den Flughafen zu bringen, hiess es aus dem Pentagon. Sieben Maschinen seien wieder abgeflogen und hätten mehr als 700 Afghanen und US-Staatsbürger evakuiert. Derzeit könne etwa ein Flugzeug pro Stunde starten und landen, hiess es. Die Sicherheit des Flughafens sei gewährleistet. Legende: Ein französischer Soldat und lotst einen Airbus über das Rollfeld in Kabul (Bild vom Dienstag). Französisches Verteidigungsministerium via Keystone

16:29 Stoltenberg warnt vor erhöhter Terrorgefahr Die Nato wird nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg Lehren aus den jüngsten Ereignissen in Afghanistan ziehen müssen. Die Frage sei, warum die afghanischen Streitkräfte, die man über so viele Jahre hinweg ausgebildet, ausgerüstet und unterstützt habe, nicht in der Lage gewesen seien, den Taliban stärker Widerstand zu leisten, sagte er bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Man sei sich bei der Abzugsentscheidung bewusst gewesen, dass es das Risiko einer Machtübernahme durch die Taliban gebe. Die Geschwindigkeit sei aber eine Überraschung gewesen. «Es müssen Lehren gezogen werden», sagte Stoltenberg. Die EU-Aussenminister sowie die Nato berieten über die Lage, nachdem die Kritik in den USA, in Europa und auch in den Deutschland an der Afghanistan-Politik wächst. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte gemäss der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Rückkehr der Taliban die Terrorgefahr erhöhe und die Militärallianz wachsam bleiben müsse. Er forderte die Taliban auf, sicherzustellen, dass Afghanistan nicht erneut zu einer Brutstätte für Terrorismus werde. «Die, die jetzt die Macht übernehmen, müssen gewährleisten, dass internationale Terroristen nicht Fuss fassen.»

16:11 Zweite Maschine aus den Niederlanden unterwegs Aus den Niederlanden ist ein zweites Flugzeug nach Afghanistan aufgebrochen. An Bord der Maschine seien ein neues Team für die Botschaft in Kabul sowie 62 Soldaten als Schutz, teilte Aussenministerin Sigrid Kaag dem Parlament in Den Haag mit, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Die Maschine sollte mit einer Zwischenlandung in der Region noch am Dienstag in Kabul landen und auf dem Rückflug Menschen ausfliegen. Das neue Botschaftsteam soll nach Angaben der Ministerin die Evakuierung von Niederländern und lokalen Mitarbeitern der Botschaft organisieren. Es soll um mehrere Hundert Menschen gehen. Genaue Zahlen nannte die Ministerin nicht. Bereits am Montag war eine niederländische Militärmaschine nach Afghanistan geflogen, sie konnte aber zunächst wegen der chaotischen Verhältnisse am Flughafen nicht in Kabul landen. Die bisherigen Diplomaten waren bereits am Sonntag ausgeflogen worden.

15:16 Bundeswehr fliegt mit zweiter Maschine 125 Evakuierte aus Wie das deutsche Verteidigungsministerium via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, ist das zweite Transportflugzeug A400M mit 125 Evakuierten an Bord auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan. Ausgeflogen würden deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte sowie weitere zu Schützende. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban hatte eine erste Maschine in der letzten Nacht die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen Afghanen aus Kabul unter schwierigen Bedingungen ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen. Der Transportflieger vom Typ A400M war zuvor fünf Stunden lang über dem Flughafen Kabul gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld gesperrt war. Das Benzin hätte nicht mehr lange gereicht.

15:04 Merkel will Flüchtlinge zunächst in Nachbarländer bringen Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel fürchtet, dass insbesondere Frauen und Mädchen unter dem Regime der Taliban Freiheiten einbüssen werden – unter anderem, was die Bildung betreffe, wie sie in einem Tweet sagt. Merkel will noch heute mit dem Präsidenten der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR sprechen. Zunächst gelte es, «über sichere Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft» zu reden. Danach könne man darüber nachdenken, ob besonders betroffene Personen in die EU kommen sollten. Von den Ortskräften der Bundeswehr und Bundespolizei sind laut Bundeskanzlerin sehr viele bereits in Deutschland zurück. Nun versuche man Kontakt zu den rund 1000 Ortskräften im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit herzustellen. Dazu kämen die Helfer von Nichtregierungsorganisationen. Diese standen zunächst nicht auf der Liste der zu Evakuierenden, so Merkel. Man habe gedacht, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit nach dem Abzug des Militärs fortsetzen liesse. Dies sei nun nicht mehr möglich.

14:52 UNO-Flüchtlingshilfswerk ruft Länder zur Solidarität auf Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) fordert alle Länder dazu auf, Flüchtende aus Afghanistan hereinzulassen und niemanden mehr dorthin abzuschieben. UNCHR-Sprecherin Shabia Mantoo begründete dies heute in Genf mit der sich verschlechternden Sicherheitslage. «Staaten haben die rechtliche und moralische Verantwortung, den aus Afghanistan Fliehenden Schutz zu gewähren und Flüchtende nicht zwangsweise zurückzuschicken», sagte sie. Laut Mantoo verfügt das UNHCR über keine genauen Statistiken zu den aktuellen Ausreisen aus Afghanistan. Im Vergleich zu den 550'000 Binnenvertriebenen innerhalb Afghanistans seit Anfang des Jahres seien Menschen jedoch bislang nur «sporadisch und in geringerem Masse» über die Grenzen geflohen. Im Kurznachrichtendienst Twitter spricht sie davon, dass 80 Prozent der Flüchtenden Frauen und Kinder seien, darunter auch Babys.