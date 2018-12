Die Presse versucht seit geraumer Zeit die Auswirkungen und Verbindlichkeiten für die beteiligten Staaten am Pakt herunterzuspielen ohne jemals konkret auf die Argumente der Gegner einzugehen oder diese sachlich zu entkräften. Auch Herr Gsteiger bleibt uns eine Antwort schuldig inwiefern die UNO recht und die Gegner unrecht haben. Bei einer solch schwachen Argumentation muss man sich nicht wundern, wenn das Gros der Bevölkerung nicht will, dass ihr Land sich an so einem Vertrag beteiligt!